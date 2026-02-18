The New York Times

Shia LaBeouf es arrestado en Nueva Orleans por agresión

El actor, conocido por sus papeles en "Transformers" y "Megalópolis", fue arrestado tras atacar a dos personas durante un altercado en el Barrio Francés.

El actor Shia LaBeouf fue acusado el martes de dos cargos de agresión simple en Nueva Orleans tras supuestamente agredir a dos personas, dijo la policía.

Alrededor de las 12:45 a.m., las autoridades fueron llamadas a Royal Street, en una parte del Barrio Francés repleta de restaurantes, hoteles y tiendas, en respuesta a informes de una agresión, según un comunicado de prensa del departamento de policía de Nueva Orleans.

Los investigadores dijeron que LaBeouf, de 39 años, había causado disturbios y se había mostrado "cada vez más agresivo" en un establecimiento no identificado, y que un miembro del personal había intentado expulsar al actor del local.

Una vez que LaBeouf fue expulsado, según el comunicado de prensa, una de las víctimas "denunció haber sido golpeada por LaBeouf, quien utilizó sus puños contra la víctima varias veces".

La víctima dijo a la policía que LaBeouf se marchó pero luego regresó comportándose de forma aún más agresiva. Varias personas intentaron sujetar a LaBeouf, quien más tarde volvió a golpear a la misma víctima con el puño en la parte superior del cuerpo y golpeó en la nariz a otra persona.

Tras ser atendido en un hospital por heridas sin determinar, LaBeouf fue detenido y acusado de dos cargos de agresión simple, un delito menor.

Un representante de LaBeouf no respondió inmediatamente el martes a una solicitud de comentarios.

LaBeouf, conocido por su trabajo en Transformers, Megalópolis y otras películas, ha sido acusado anteriormente de comportamiento violento. En diciembre de 2020, la intérprete FKA twigs, su exnovia, presentó una demanda en la que lo acusaba de ataque y agresión sexual.

Cuando se presentó la demanda, LaBeouf declaró a The New York Times que muchas de las acusaciones eran falsas y que no tenía "excusas para mi alcoholismo o agresividad, solo racionalizaciones". Dijo que durante años había sido abusivo consigo mismo y con los demás, y añadió: "Me avergüenzo de esa historia y lo siento por aquellos a los que hice daño".

El verano pasado, LaBeouf y FKA twigs llegaron a un acuerdo sobre el caso en lo que un abogado de LaBeouf describió como en aras de "forjar un camino constructivo hacia adelante".

​​ Derrick Bryson Taylor es un reportero del Times que cubre noticias de último momento sobre cultura y artes.

