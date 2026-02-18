The New York Times

El presidente ejecutivo de Hyatt Hotels renuncia por sus conexiones con Epstein

Reportajes Especiales - Business

Guardar

Tom Pritzker, también heredero de la fortuna hotelera familiar, dijo que lamentaba "profundamente" su asociación con Epstein y Ghislaine Maxwell.

Thomas J. Pritzker, multimillonario heredero de la fortuna de Hyatt Hotels, renunció el lunes de su cargo de presidente ejecutivo de Hyatt Hotels Corporation, con lo que se convirtió en la más reciente persona afectada por su relación con el deshonrado financiero Jeffrey Epstein.

Pritzker, de 75 años, dijo en una carta al consejo de Hyatt que se retiraba con efecto inmediato, y añadió: "Una buena administración significa también proteger a Hyatt, especialmente en el contexto de mi asociación con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, que lamento profundamente".

Añadió que "ejercí un terrible juicio al mantener contacto con ellos, y no hay excusa para no haberme distanciado antes".

Los archivos publicados recientemente revelan que Pritzker mantuvo un contacto regular con Epstein en los años posteriores a su declaración de culpabilidad en 2008 por delitos sexuales, y que ambos se escribían con frecuencia para confirmar comidas y citas, incluso en la casa de Epstein en Manhattan.

En un intercambio de correos electrónicos de 2018, Epstein pidió a Pritzker que ayudara a su novia, Karyna Shuliak, a organizar un viaje al sudeste asiático. Pritzker aceptó y le preguntó qué pensaba hacer allí.

Shuliak respondió: "Voy a intentar encontrar una nueva novia para Jeffrey".

Pritzker respondió con un emoticono de cara sonriente y dijo: "Que la Fuerza te acompañe".

En otro intercambio, de 2015, mientras ambos organizaban un encuentro, Epstein bromeó con Pritzker sobre la posibilidad de combinar sus planes: "Te parecería divertido que dali lama se reuniera con woody allen para almorzar el sáb = podría ser un acontecimiento memorable".

Los dos hombres hablaron también de invitaciones a la ceremonia de entrega de los Premios Pritzker --un importante galardón internacional de arquitectura-- en Pekín.

Un representante de la organización Pritzker no respondió a una solicitud de comentarios el lunes. Más allá de sus intereses empresariales, los miembros de la familia Pritzker destacan en la política y la filantropía. Entre los primos de Thomas Pritzker figuran JB Pritzker, gobernador demócrata de Illinois, y Penny Pritzker, quien dirige el consejo de administración de la Universidad de Harvard y fue secretaria de Comercio durante el segundo mandato del presidente Barack Obama. (JB y Penny Pritzker son hermanos.)

Además de retirarse como presidente, Pritzker dijo que no se presentaría a la reelección como miembro del consejo de Hyatt en la junta anual de accionistas de mayo. El consejo nombró presidente de Hyatt a Mark S. Hoplamazian.

"El liderazgo de Tom ha sido decisivo para dar forma a la estrategia y el crecimiento a largo plazo de Hyatt, y le agradecemos su servicio y dedicación a Hyatt", dijo Richard Tuttle, presidente del comité de nombramientos y gobierno corporativo del consejo, en un comunicado.

Rebecca Davis O'Brien cubre temas laborales y la fuerza de trabajo para el Times.

Temas Relacionados

New York Times

Últimas Noticias

Cuando cenar se convierte en contenido

Reportajes Especiales - Business

Cuando cenar se convierte en

Una jueza ordena al gobierno de Trump restablecer las exposiciones sobre la esclavitud en la casa de Washington

Reportajes Especiales - News

Una jueza ordena al gobierno

En Irán se vive un ambiente de miedo, duelo e ira

Tras otra oleada de disturbios antigubernamentales, el país está sumido en un clima de dolor colectivo e incertidumbre sobre el futuro

En Irán se vive un

Jesse Jackson, líder de los derechos civiles en EE. UU., muere a los 84 años

Reportajes Especiales - News

Jesse Jackson, líder de los

En esta fiesta callejera, el carnaval es un deporte extremo

Reportajes Especiales - Lifestyle

En esta fiesta callejera, el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Metro CDMX y Metrobús hoy

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de febrero

Tradeando.net, la plataforma formativa de Enrique Moris que cuenta con más de 60.000 alumnos y permite generar ingresos adicionales

Cierre de FATE, en vivo: tensión en la fábrica de neumáticos tras los despidos, minuto a minuto

Cómo preparar el jugo de zanahoria con melón que mejora la salud ocular y previene el envejecimiento

La Audiencia de Barcelona retira una condena a Allianz por la desaparición de seis camiones en Marruecos

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Mayor central obrera argentina convoca a una huelga general por reforma laboral de Milei

Ucrania denuncia cinco muertos y más de una veintena de heridos en ataques rusos en Sumi, Zaporiyia y Donetsk

El PP acusa al Gobierno de "esconderse" de la delegación de la Eurocámara para no responder de sus casos de corrupción

El Sindicato Médico cifra en cerca del 70% el seguimiento de la huelga este miércoles en Cantabria

IATA apoya a ALA y pide a Aena una reducción del 4,9% en las tasas aeroportuarias para el DORA III

ENTRETENIMIENTO

Channing Tatum perdió 30 kilos

Channing Tatum perdió 30 kilos para ser Roofman: robos por los techos, un refugio insólito y el primer puesto en Prime Video

El reboot de ‘Los vigilantes de la playa’ recuperará a este actor original de la serie

El concierto de Pitbull en Londres que buscará batir un récord Guinness: la mayor concentración de personas con calvas

Timothée Chalamet reveló la amenaza que sufrió en el set de Marty Supreme: “De verdad, no quieres meterte conmigo”

Michael Caine se refirió al fracaso que marcó su carrera y reconoció que el público nunca llegó a conectar con los personajes