¿Cómo tratar la resequedad invernal con un humidificador?

Todos los inviernos se me resecan la nariz, la garganta y la piel. ¿Puede ayudarme un humidificador?

Cuando bajan las temperaturas, los sistemas de calefacción se ponen en marcha en casas y oficinas. Pero ese confort tiene un precio. Las calefacciones eliminan la humedad del aire interior, lo que puede irritar la piel, producir picores, resecar la garganta y secar las fosas nasales, dijo Erich Voigt, director de otorrinolaringología --enfermedades del oído, la nariz y la garganta-- de NYU Langone Health.

Añadió que una forma de aliviar estos síntomas es utilizar un humidificador en los lugares donde pasas la mayor parte del tiempo.

"Los humidificadores pueden proporcionar un alivio modesto, pero no son una panacea", dijo Likhita Shaik, especialista en medicina del sueño de University of Iowa Health Care.

Pero, ¿qué tanto pueden hacer? ¿Y sirve cualquier humidificador?

Lo que el aire seco puede hacer al cuerpo

Voigt dijo que el lugar donde se sienten más los efectos del aire seco es en la garganta y la cavidad nasal. Esto puede provocar hemorragias nasales frecuentes o graves y resequedad de boca, sobre todo por la mañana, dijo Kanwar Kelley, otorrinolaringólogo de Orinda, California.

Otro problema común es la piel seca, escamosa o agrietada, sobre todo en la cara, las manos y los talones. Esto tiende a notarse especialmente en las personas con eccema y en los adultos mayores, dijo Whitney Hovenic, dermatóloga y cirujana oncológica de Reno, Nevada.

Las personas mayores pueden llegar a ser más propensas a las hemorragias nasales y a la irritación de los senos nasales o los pulmones, lo que interrumpe el sueño.

Además, el aire seco puede empeorar los ronquidos, la apnea del sueño y la obstrucción de las vías respiratorias superiores, lo que agrava los síntomas de los trastornos respiratorios del sueño, como la somnolencia diurna excesiva, la fatiga y los dolores de cabeza matutinos, dijo Shaik. Añadió que algunas personas recurren a medicamentos sin receta como antihistamínicos y descongestionantes, pero estos pueden intensificar aún más la resequedad y los síntomas nocturnos.

Otro grupo de personas que pueden sufrir del aire interior de invierno son los bebés, porque les seca las mucosas.

"No pueden sonarse la nariz ni toser voluntariamente", dijo Voigt.

Qué ofrecen los humidificadores

En pocas palabras, los humidificadores añaden humedad al aire. Pero no solo las casas en el desierto pueden beneficiarse: incluso en un día lluvioso, los sistemas de calefacción pueden aspirar el agua del aire interior.

"No se trata de lo que ocurre fuera, sino de lo que ocurre dentro", dijo Voigt. "La mayoría de los pacientes que atiendo en Nueva York experimentan síntomas relacionados con la sequedad en invierno, aunque la humedad sea alta en el exterior".

Los humidificadores pueden ser especialmente útiles para quienes padecen afecciones como eccema leve, piel seca e irritada, y conductos nasales irritados en espacios cerrados como dormitorios u oficinas, dijo Aderonke Obayomi, dermatóloga y profesora adjunta del Hospital Monte Sinaí de Nueva York.

Sin embargo, muchos de los estudios que apoyan el papel que juegan los humidificadores en el tratamiento o la prevención de estas afecciones son pocos y preliminares. Shaik dijo que los humidificadores podrían aliviar la tirantez de la piel o el picor, pero que los brotes graves de eccema y las grietas dolorosas en la piel probablemente requieran otro tratamiento, sobre todo si son persistentes.

"Los humidificadores funcionan mejor como parte de un enfoque más amplio que incluya una hidratación adecuada y un cuidado suave de la piel", dijo Obayomi.

Shaik añadió que aunque la humidificación puede evitar que despiertes con la nariz o la garganta secas, no debes esperar que cure un trastorno del sueño subyacente. Como mínimo, pueden hacer que las habitaciones secas sean más confortables, dijeron los expertos, y para algunas personas, eso puede ser beneficio suficiente.

Utilizar correctamente un humidificador

El nivel ideal de humedad interior es entre 30 y 50 por ciento. Los niveles inferiores son demasiado secos y los superiores pueden favorecer la aparición de ácaros y moho.

Para comprobar la sequedad del aire, puedes comprar un higrómetro, que mide la humedad del aire y cuesta alrededor de 15 dólares. La mayoría de los humidificadores ya lo tienen incorporado.

Asegúrate de que el humidificador que elijas tenga el tamaño y la potencia adecuados para el espacio, ya que puede no elevar el nivel de humedad lo suficiente como para que sea de ayuda. Al planear dónde colocar el aparato, ten en cuenta la humedad de toda la habitación y no la de una sección concreta, como junto a la cama, dijo Kelley. Esto puede significar que hay que encender el humidificador un par de horas antes de irte a dormir para que tenga tiempo de hacer su trabajo.

Una unidad pequeña y asequible puede cubrir un espacio de unos 28 metros cuadrados, mientras que algunas unidades de gama alta pueden llegar a los 280 metros cuadrados.

Según la Asociación Americana del Pulmón, es importante limpiar los humidificadores con regularidad o pueden incluso empeorar la calidad del aire interior y contribuir a problemas respiratorios. La Agencia de Protección Ambiental recomienda limpiarlos cada tres días, lo que implica vaciar el depósito y utilizar un estropajo para eliminar las películas y los depósitos calcáreos.

En general, tendrás menos residuos si utilizas agua destilada, y algunos modelos te piden específicamente que la utilices. Algunos modelos de gama alta filtran el agua del grifo por ti.

Por último, no te molestes en añadir aceites esenciales que pueden permanecer en el aire ahora húmedo.

"Si una persona es sensible a las fragancias, los aceites esenciales podrían causar congestión", dijo Kelley, "y estos aromas químicos en aerosol podrían agravar los problemas respiratorios".