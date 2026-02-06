El alcalde de Tequila, en México, fue detenido y acusado de extorsión

El presidente municipal fue detenido junto con otros tres funcionarios acusados de extorsionar a empresas cerveceras y tequileras del estado de Jalisco.

El alcalde de Tequila, una ciudad del estado mexicano de Jalisco, fue detenido junto con otros tres funcionarios acusados de extorsionar a empresas cerveceras y tequileras del estado, dijeron el jueves las autoridades mexicanas.

El municipio es considerado la cuna del tequila embotellado, el destilado que se obtiene al fermentar el jugo azucarado de los corazones de agave asados o al vapor.

El alcalde, Diego Rivera Navarro, fue detenido en el marco de la ofensiva del gobierno federal, conocida como Operación Enjambre, contra las redes delictivas que permiten a los cárteles operar con impunidad cooptando a funcionarios municipales. Es miembro del partido gobernante en México, Morena.

Navarro "lidera una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento, en la cual servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario público", dijo el gobierno mexicano en un comunicado.

El comunicado añadía que las denuncias ciudadanas y la información recabada por la agencia de inteligencia mexicana habían conducido a las detenciones. No estaba claro a qué empresas de tequila o cerveza se acusaba a los funcionarios de extorsionar.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, dijo en una publicación en las redes sociales el jueves por la mañana que también se había detenido a otros tres funcionarios de Tequila. Se trata del director de Seguridad Pública de la ciudad, quien dirigía la policía municipal; el director de Catastro y Predial, quien recaudaba impuestos sobre la propiedad; y el director de Obras Públicas, quien supervisaba los permisos de construcción.

El comunicado decía que Navarro y los otros funcionarios también estaban siendo investigados por lo que las autoridades describían como vínculos con una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos delictivos más poderosos de México.

Hasta el jueves por la tarde no se habían hecho públicos los documentos de acusación.

El año pasado, Navarro fue citado a declarar ante la fiscalía del estado de Jalisco luego de que la banda musical Los Alegres del Barranco celebrara un concierto en el que se mostraron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. (Más tarde se retiró la visa estadounidense a los miembros de la banda).

Un mes antes del concierto, Navarro emitió un comunicado diciendo que cancelaría el evento "porque no permitiremos que se realice apología del delito". El concierto se llevó a cabo de todos modos.

"El mensaje es claro para la gente de Tequila. Los ciudadanos de Tequila que estén tranquilos", dijo Salvador Zamora, secretario general del gobierno del estado de Jalisco, en una conferencia de prensa realizada el jueves. Añadió que se habían desplegado agentes de la policía estatal para reforzar la seguridad. "En Tequila se va a mantener la gobernabilidad", dijo, "que exista gobernabilidad, que exista estado de derecho".

En diciembre, el fiscal general de Jalisco, Salvador González de los Santos, dijo a los periodistas que su oficina estaba investigando una denuncia por extorsión contra Navarro y otros funcionarios de Tequila presentada por Grupo Cuervo, la empresa familiar mexicana que produce los tequilas José Cuervo. La marca representa aproximadamente el 19 por ciento de la participación en el mercado mundial por volumen, según un informe anual de 2023.

La empresa acusó a los funcionarios de exigir pagos a cambio de permitirle seguir operando en Tequila.

"Vamos a investigar concretamente quiénes están involucrados", dijo González de los Santos, "para ver cuáles fueron las razones y motivos que generaron los cobros tan altos, si son legales y si son conforme a derecho o no. Ahí se va a poder advertir si hay algún tipo de extorsión o de delito".

Horas antes de que Grupo Cuervo presentara la denuncia, Navarro publicó un mensaje en video en las redes sociales, en el que dijo que la empresa y su dirección habían llegado a un acuerdo.

"Realmente era un tema en cuestión de licencias, en cuestión de predial, licencias de operatividad, licencias de construcción. A final de cuentas, llegamos a un punto de entendimiento de ambas partes", dijo. Grupo Cuervo no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El jueves, Zamora dijo que las detenciones habían sido el resultado de una investigación federal y no estaban relacionadas con las averiguaciones locales.

La extorsión se ha disparado en todo México, a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido frenar la expansión del crimen organizado en el país, mientras enfrenta la presión de la Casa Blanca para que acepte ayuda militar estadounidense para hacerlo.

En 2025, la extorsión a empresas se agravó en 20 de los 32 estados de México, según datos recopilados por la Confederación Patronal de la República Mexicana, un grupo que representa a más de 36.000 empresas de todos los tamaños.

En respuesta, el gobierno mexicano inició la Operación Enjambre, una campaña anticorrupción que ha dado lugar a decenas de redadas y a la detención de más de 60 funcionarios o exfuncionarios locales, incluidos alcaldes de distintos partidos políticos.

Las fuerzas de seguridad también han aplicado medidas como el bloqueo de señales telefónicas y el aumento de la vigilancia en decenas de prisiones federales y estatales, que a menudo son utilizadas como refugios desde donde los delincuentes pueden orquestar a distancia la extorsión de empresas locales.

El año pasado, las autoridades mexicanas detuvieron a otro alcalde del estado de Jalisco, acusándolo de estar coludido con el cártel Jalisco Nueva Generación para dirigir un centro de reclutamiento y entrenamiento en un rancho donde se recuperaron restos humanos carbonizados. Actualmente se encuentra en prisión preventiva.

Miriam Castillocolaboró con reportería.

Emiliano Rodríguez Mega es un investigador reportero del Times en Ciudad de México. Cubre México, Centroamérica y el Caribe.

