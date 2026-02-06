A pesar del apoyo de Trump, las criptomonedas se desploman

El bitcóin cotiza a menos de 64.000 dólares, un descenso de casi el 50 por ciento desde su precio máximo, que alcanzó justo el pasado octubre.

El precio del bitcóin es más bajo que el día anterior al triunfo electoral del presidente Donald Trump. Una de las principales bolsas de criptomonedas está despidiendo a gran parte de su plantilla. Y una iniciativa legislativa que favorece al sector se ha estancado en el Congreso.

Tras meses de precios a la baja y retrocesos desalentadores, el sector de las criptomonedas se encuentra inmerso en una de sus caídas periódicas, el llamado "criptoinvierno".

El bitcóin cotiza a menos de 64.000 dólares, un descenso de casi el 50 por ciento desde su precio máximo, que alcanzó justo el pasado octubre. Los precios de otras dos monedas importantes, Ether y Solana, han bajado más del 30 por ciento en la última semana.

Al mismo tiempo, los precios de las acciones de las principales empresas de criptomonedas se han desplomado. Strategy, una compañía que compra enormes cantidades de bitcóin, ha bajado un 75 por ciento desde noviembre de 2024, cuando Trump acababa de ser elegido y había prometido hacer de Estados Unidos "la capital de las criptomonedas del planeta".

Todas las malas noticias se han cimentado en una de las peores crisis del sector de las criptomonedas desde 2022, cuando la bolsa FTX colapsó tras un fraude de 8000 millones de dólares. Esta vez, el declive del mercado se ha visto impulsado en parte por un tipo de comercio arriesgado que provocó una repentina crisis del mercado a finales del año pasado.

La caída es especialmente decepcionante para el sector porque se ha producido en un momento en que la Casa Blanca está impulsando las criptomonedas y promete impulsar el sector en Estados Unidos. El desplome de los precios muestra lo vulnerable que sigue siendo el bitcóin a tendencias económicas más amplias, como las presiones sobre el sector tecnológico en general, que han provocado una liquidación en todo el mercado en los últimos días.

"Muchas veces se ha comportado básicamente como una acción del sector tecnológico", dijo John Todaro, analista de criptomonedas de Needham. "Algunos participantes en el mercado la están vendiendo y dicen: 'No quiero otra exposición a la tecnología'".

Las consecuencias de la caída ya se están haciendo notar. El jueves, Gemini, una empresa de criptomonedas que cotiza en bolsa, anunció que iba a despedir al 25 por ciento de su plantilla y a poner fin a sus operaciones en el Reino Unido, la Unión Europea y Australia.

"Esto empieza a parecerse a los recortes que tuvimos en 2022", dijo Corey Frayer, antiguo funcionario de la Comisión de Bolsa y Valores que trabajaba en cuestiones relacionadas con las criptomonedas.

Una portavoz de Gemini no respondió a una solicitud de comentarios.

El revés ha sido especialmente grave para la creciente clase de empresas públicas que invierten en monedas digitales.

La mayor de esas empresas es Strategy, que posee más de 700.000 bitcóin. El jueves, Strategy declaró una pérdida neta de 12.400 millones de dólares en los tres últimos meses de 2025, frente a las pérdidas de 670,8 millones de dólares del mismo periodo del año anterior.

"La estructura de capital de Strategy es hoy más fuerte y resistente que nunca", dijo en un comunicado Andrew Kang, director financiero de la empresa.

Desde la creación del bitcóin en 2008, el sector de las criptomonedas ha sufrido repetidos auges y caídas. Pero cuando el precio del bitcóin alcanzó los 100.000 dólares en diciembre de 2024, el sector esperaba que los mercados de criptomonedas alcanzaran un nuevo nivel de estabilidad.

Trump prometió poner fin a las estrictas medidas reguladoras de las criptomonedas y creó su propio imperio cripto, con monedas digitales de la marca Trump y una empresa emergente de criptomonedas dirigida por sus hijos. Algunos inversionistas predijeron que el bitcóin pronto subiría aún más, alcanzando los 250.000 dólares en un año.

Pero no ha sido así. A partir del otoño pasado, el sector de las criptomonedas sufrió una serie de duros reveses.

En primer lugar, el mercado se desplomó en octubre, una caída impulsada en parte por tendencias económicas generales, como las amenazas comerciales de Trump. Pero el declive también se vio exacerbado por los inversores que habían pedido prestadas grandes cantidades de dinero para hacer apuestas cada vez mayores sobre los precios de las criptomonedas.

Cuando el mercado de las criptomonedas sube, este tipo de apuestas arriesgadas pueden generar enormes beneficios. En una recesión, agravan aún más los daños.

Ni siquiera la familia Trump fue inmune al caos del mercado. El precio de WLFI, una criptomoneda desarrollada por uno de los negocios de Trump, ha caído alrededor del 50 por ciento desde finales de septiembre. American Bitcoin, una empresa minera de bitcóin que cotiza en bolsa y está respaldada por los hijos de Trump, también ha registrado una caída en el precio de sus acciones.

Los problemas siguieron aumentando en enero. Durante meses, el sector ha presionado en Washington a favor de una amplia legislación que genere nuevas normas favorables al sector, protegiendo a las empresas de criptomonedas de una serie de duras medidas reguladoras.

Una versión del proyecto de ley se aprobó en la Cámara de Representantes durante el verano y el mes pasado estaba prevista su votación en un comité clave del Senado, hasta que una disputa sobre una de sus disposiciones paralizó el proceso.

Es poco probable que el gobierno federal acuda al rescate del sector. El miércoles, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo durante una audiencia en el Congreso que el gobierno no tenía poder para ordenar a los bancos que compraran bitcóin en un esfuerzo por detener la caída de los precios.

La última vez que las criptomonedas se desplomaron, muchas de las principales empresas del sector ordenaron despidos masivos. Una de ellas fue Gemini, una bolsa fundada por los hermanos gemelos Tyler y Cameron Winklevoss.

En su nueva ronda de recortes, la empresa espera "acelerar significativamente nuestro camino hacia la ganancia, incluso en el contexto del actual mercado de criptomonedas", escribieron los Winklevoss en una entrada de blog el jueves.

En las redes sociales, algunos expertos en criptomonedas han expresado su pesimismo, lamentando el reciente colapso del sector.

Evgeny Gaevoy, fundador de la influyente empresa de comercio de criptomonedas Wintermute, escribió que le preocupaba que parte del idealismo inicial del sector se hubiera desvanecido en la búsqueda de ganancias.

La "razón de ser" del bitcóin "se ha perdido por completo tras 'subamos los números'", escribió. "Lo mismo ocurre con la mayoría de las 'cripto' en realidad".

A pesar de eso, dijo, "de alguna manera soy optimista por la industria en su conjunto".

Kailyn Rhone colaboró con la reportería.

David Yaffe-Bellany escribe sobre la industria de criptomonedas para el Times desde Nueva York. Puede ser contactado en davidyb@nytimes.com

