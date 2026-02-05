La reina de Países Bajos se alista en el ejército como reservista

La reina Máxima se enroló como reservista, dijo la Casa Real, dado que la seguridad del país "ya no puede darse por sentada".

La reina Máxima de Países Bajos se ha alistado en el ejército neerlandés como reservista, en un momento en que los países de Europa buscan fortalecer sus fuerzas armadas para reducir la dependencia militar del continente con Estados Unidos.

Máxima, de 54 años, decidió alistarse porque "nuestra seguridad ya no puede darse por sentada", dijo el miércoles la Casa Real de Países Bajos en un comunicado de prensa.

Los países europeos van a toda velocidad para reforzar sus capacidades de defensa. Estados Unidos ha insistido en que Europa asuma una mayor parte de la carga de su propia defensa, y los países se han comprometido a aumentar significativamente su gasto militar. Algunos funcionarios también han empezado a sugerir que la Unión Europea necesitará unas fuerzas armadas más numerosas y más unificadas.

El esfuerzo de la familia real neerlandesa por hacer hincapié en el servicio militar --y en la necesidad de estar preparados durante un momento geopolítico tenso-- no es aislado.

El entrenamiento militar es bastante común entre la realeza europea, aunque a menudo lo completan a una edad más temprana. La princesa Ingrid Alexandra de Noruega terminó recientemente 15 meses de servicio militar. La princesa Isabel de Bélgica completó un año de Ciencias Sociales y Militares en la Real Academia Militar de Bélgica en 2021. Y muchos integrantes de la familia real británica han prestado servicio.

La princesa Leonor de España se matriculó en formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio, y el año pasado completó su primer vuelo militar en solitario.

Máxima no es la única integrante de la realeza neerlandesa que se ha alistado recientemente en el ejército. El mes pasado, su hija, la princesa Catharina-Amalia, fue ascendida a cabo tras finalizar la instrucción militar.

La reina fue nombrada soldado y comenzó el entrenamiento el miércoles. Imágenes difundidas por la Casa Real la mostraban practicando el tiro con pistola, trepando por una cuerda y marchando en formación.

Al completar su entrenamiento, Máxima será ascendida al rango de teniente coronel. Los reservistas sirven en las fuerzas armadas a tiempo parcial, a menudo compaginando con empleos o estudios civiles, y son desplegados cuando y donde se les necesita. Están activos en todas las ramas del ejército.

Al igual que muchos otros países europeos, Países Bajos ha estado trabajando para ampliar sus fuerzas armadas ante la amenaza percibida de Rusia y el deseo de ser más autosuficiente en materia de defensa.

Los tres partidos políticos que se alistan para dirigir el país tras las recientes elecciones coinciden en este punto. "No aceptamos seguir dependiendo de otros para nuestra protección", dijeron en el acuerdo de gobierno de su coalición.

El acuerdo de gobierno incluye planes para aumentar el gasto militar hasta el 3,5 por ciento del producto interior bruto en 2035, frente al 1,9 por ciento en 2024. Países Bajos también quiere ampliar las fuerzas armadas hasta por lo menos 122.000 elementos, frente a las menos de 80.000 actuales.

Para despertar el interés de los jóvenes neerlandeses por alistarse en el ejército, el gobierno de coalición entrante tiene previsto exigir a todos los jóvenes de 17 años que completen una encuesta sobre la posibilidad de trabajar para el ejército.

"Si esto no da resultados suficientes, consideraremos otras medidas, como la reintroducción del reclutamiento selectivo", decía el acuerdo.

Jeanna Smialek colaboró con reportería.

Koba Ryckewaert es reportera e investigadora para el Times y radica en Bruselas.

