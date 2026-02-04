El Desfile de las Naciones es un clásico olímpico. Italia hará 4

Como los Juegos de Invierno de 2026 estarán tan dispersos geográficamente, los atletas desfilarán en Milán y en varias sedes más.

Para las ceremonias de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno del viernes, los atletas participarán en el tradicional Desfile de las Naciones en el estadio de San Siro de Milán. Pero también desfilarán en otros lugares de Italia: en Cortina d'Ampezzo, Predazzo y Livigno. Esta edición de los Juegos, que abarca una amplia extensión geográfica, también estará dispersa en los festejos de apertura.

Milán es la primera sede designada de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina. Pero aunque la ciudad dispone de instalaciones para realizar pruebas de interior como patinaje artístico y hockey sobre hielo, tiene una visible ausencia de montañas altas.

Para suplirlas estará Cortina d'Ampezzo, en las montañas Dolomitas de Italia, 240 kilómetros al noreste, donde los esquiadores descenderán por las pistas, los competidores de luge se deslizarán y los biatletas esquiarán y dispararán.

Ambos lugares tendrán pebeteros olímpicos que se encenderán durante las ceremonias de inauguración.

Pero no todas las pruebas se llevarán a cabo en esas dos regiones. Livigno y Bormio, ambas a más de 160 kilómetros de Milán en coche, en los Alpes italianos, serán sede de las competencias de snowboard y el nuevo deporte olímpico de esquí de montaña. En Predazzo y Tesero, a unos 200 kilómetros, habrá saltos de esquí y esquí de fondo.

La cuestión no es solo geográfica, sino también de instalaciones. Los organizadores deseaban evitar hundirse en un marasmo financiero construyendo numerosos estadios y pistas nuevos, por lo que se prefirió, en su mayor parte, reutilizar las instalaciones existentes. Y no todas las ciudades tienen pistas de luge.

Los organizadores afirman que es la primera vez que la ceremonia inaugural se dividirá en cuatro ciudades. La ceremonia principal tendrá lugar en San Siro, el estadio más grande de Italia. Esta es la sede de los gigantes del fútbol Inter de Milán y AC Milan, y este año celebra su centenario.

Uno de los momentos más destacados de cualquier Olimpiada es el Desfile de las Naciones, en el que atletas, entrenadores y funcionarios uniformados marchan hacia el estadio principal detrás de la bandera de su país. Sin embargo, esta vez serán los Desfiles de las Naciones.

Los atletas desfilarán en el centro de la ciudad de Cortina d'Ampezzo, en el estadio de salto de esquí de Predazzo y en el recinto de snowboard y esquí de estilo libre de Livigno. Aunque la mayor parte de las presentaciones y de la pompa tendrán lugar en San Siro, se celebrarán "actos satélites y momentos simbólicos" en los otros lugares, dicen los organizadores.

Llevar una bandera es un gran honor que suele concederse a superestrellas del atletismo y a héroes nacionales. En esta edición, cada nación tendrá dos abanderados, que podrán compartir la tarea de portar la bandera en el mismo lugar o en dos lugares diferentes. Italia, como anfitriona, tendrá cuatro abanderados.

¿Por qué cuatro desfiles? La mayoría de los competidores se alojan en los lugares donde competirán o cerca de ellos, y bastantes de ellos comenzarán sus eventos el sábado y el domingo. Pedirles que vayan y vuelvan a Milán parece demasiado.

Y una vez terminados el patinaje, el esquí y el curling, la ceremonia de clausura se celebrará en otra ciudad del norte de Italia: Verona, para aprovechar su anfiteatro de 2000 años de antigüedad.

Victor Mather , quien ha sido reportero y editor en el Times durante 25 años, cubre deportes y noticias de última hora.