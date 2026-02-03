Elon Musk fusiona SpaceX con su empresa de IA

SpaceX, el fabricante de cohetes y satélites dirigido por Elon Musk, ha adquirido xAI, la empresa de inteligencia artificial también controlada por él, según un memorándum visto por The New York Times y tres personas familiarizadas con el acuerdo.

Este trato crea la empresa privada con mayor valoración del mundo, al combinar una cartera que incluye cohetes, el chatbot Grok de xAI y la plataforma de medios sociales X.

"SpaceX ha adquirido xAI para formar el motor de innovación más ambicioso e integrado verticalmente en la Tierra (y fuera de ella), con IA, cohetes, internet espacial, comunicaciones directas con dispositivos móviles y la plataforma de información y libertad de expresión en tiempo real más importante del mundo", escribió Musk en una nota dirigida a algunos de sus empleados y obtenida por el Times. El multimillonario citó la necesidad de construir centros de datos en el espacio como uno de los principales motores de la transacción.

El inusual acuerdo demuestra cómo Musk, el hombre más rico del mundo, puede jugar con distintas partes de su imperio empresarial. Realizó una maniobra similar en 2016, cuando utilizó acciones de su empresa de coches eléctricos, Tesla, para comprar SolarCity, una empresa de energía limpia en la que él era el mayor accionista y su primo Lyndon Rive era director ejecutivo. El año pasado, Musk utilizó xAI para adquirir su plataforma de medios sociales, X, en un acuerdo que valoró la entidad combinada en 113.000 millones de dólares.

SpaceX confirmó la adquisición en su sitio web y compartió el memorándum de Musk. Los representantes de SpaceX, xAI y X no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Musk tampoco respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Mientras que Tesla, el fabricante de automóviles de Musk, es una empresa que cotiza en bolsa y debe revelar sus finanzas y otra información a los accionistas, la mayoría de las empresas de Musk son privadas y más opacas. Entre ellas están xAI; SpaceX; Boring Company, una empresa de construcción de túneles; y Neuralink, una empresa de interfaces cerebrales. Musk mueve a menudo recursos y empleados entre sus empresas, con ello desafía las normas empresariales tradicionales al operar sus diversas empresas como una gran empresa de Musk.

"En última instancia, es probable que al final haya una sola Musk Inc.", dijo Peter Diamandis, fundador de la Fundación XPrize, una organización sin fines de lucro centrada en fomentar el desarrollo tecnológico, quien también es inversor en SpaceX y xAI. Diamandis dijo que siempre creyó que la visión de Musk era fusionar sus empresas.

En diciembre, SpaceX dijo que permitiría a los empleados vender acciones a un precio que valoraría la empresa en unos 800.000 millones de dólares, antes de la posible oferta pública de venta a finales de este año. En enero, xAI anunció que había recaudado 20.000 millones de dólares, lo que valoraba la empresa en más de 230.000 millones de dólares. SpaceX invirtió 2000 millones de dólares en xAI el año pasado, la misma cantidad que Tesla dijo haber acordado invertir el mes pasado.

Reuters informó primero de las conversaciones de fusión entre ambas empresas.

Lauren Hirsch colaboró con reportería.

Ryan Mac cubre la responsabilidad de las empresas del sector tecnológico mundial.

Kate Conger es reportera de tecnología en San Francisco. Se le puede contactar en kate.conger@nytimes.com.

Maureen Farrell escribe sobre Wall Street para el Times, se concentra en el capital privado, los fondos de cobertura y los multimillonarios, y cómo influyen en el mundo de las inversiones.

Rob Copeland es un periodista financiero del Times, y escribe sobre Wall Street y la industria bancaria.

