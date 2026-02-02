El presidente de Colombia, un abierto crítico de Trump, se dirige a la Casa Blanca

Gustavo Petro y el presidente Donald Trump han tenido una relación tensa. En su reunión del 3 de febrero podría ocurrir cualquier cosa.

Mientras se preparaba para su primera visita cara a cara con el presidente Donald Trump, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, había mostrado su mejor comportamiento, enfocado principalmente en la lucha contra los grupos implicados en el tráfico de drogas, la prioridad que Trump ha declarado para los líderes de toda América Latina.

Pero pocos días antes de la reunión del martes, pareció recaer en un viejo hábito: lanzar morteros verbales contra Trump.

En declaraciones públicas la semana pasada, Petro, político de izquierda declarado, habló de "genocidio sobre Gaza", criticó el maltrato a los migrantes en Estados Unidos y dijo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había sido "secuestrado" por Estados Unidos y debía ser devuelto a Venezuela para ser juzgado.

Los comentarios alarmaron tanto a sus asesores como a los expertos, y aumentaron los temores de que la visita pudiera desarrollarse con menos fluidez de lo que lo hizo la llamada reciente de casi una hora entre Petro y Trump. Eso podría tener ramificaciones duraderas en una región que ya se tambalea debido a la captura de Maduro.

La reunión entre los dos líderes --organizada después de que Trump amenazara a Petro con una acción militar-- tiene como objetivo aminorar la tensión, dijeron los diplomáticos. También se pretende abordar temas como "la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en frontera", según la Cancillería de Colombia.

Pero ese plan podría desviarse fácilmente de su curso, dado que ambos presidentes comparten un rasgo: la voluntad de decir lo que piensan sin importar las consecuencias.

"En una palabra, son impredecibles", dijo Julio Londoño Paredes, teniente coronel retirado del ejército colombiano, diplomático y excanciller, quien forma parte de un grupo de asesores de política exterior que se reunió con Petro para preparar la visita.

Los dos hombres han dicho poco sobre su reunión, salvo que están deseando hablar. El gobierno colombiano no respondió a las preguntas formuladas para este artículo, pero tanto funcionarios colombianos como estadounidenses dijeron que se esperaba que la reunión fuera privada.

Según los expertos, Estados Unidos y Colombia han sido aliados incondicionales durante décadas y tienen mucho que ganar si cooperan mientras las autoridades estadounidenses intentan estabilizar Venezuela, país vecino de Colombia. Sin embargo, Trump es conocido por tender emboscadas a los líderes en el Despacho Oval, y Petro es conocido por provocar, y por dejarse provocar fácilmente.

"Mi preocupación es que pueda sentirse provocado", dijo sobre Petro Gimena Sánchez, especialista en Colombia de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. "Cuando se le provoca no tiene filtro. Es capaz de decir cualquier cosa".

La cuestión no es si Petro va a cambiar su "estilo", dijo Juan Carlos Flórez, historiador y político colombiano, sino más bien si "¿está preparada una emboscada de ese tipo en la Casa Blanca?".

Petro y Trump también tienen puntos de vista casi opuestos sobre el papel de Estados Unidos en Latinoamérica. Trump quiere que Estados Unidos ejerza el dominio sobre todo el hemisferio occidental, mientras que Petro pasó algunos de sus años de formación como miembro de un grupo guerrillero urbano antiimperialista.

El líder colombiano se acerca al final de su mandato de cuatro años y está limitado a un mandato con elecciones previstas para mayo. Las encuestas apuntan a una contienda bastante reñida entre un aliado de Petro y un candidato conservador, pero, a meses de las elecciones, no está claro quién podría imponerse. Algunos expertos se preguntan también si los republicanos acérrimos contrarios a Petro en Washington intentarán influir en el resultado y si Trump respaldará a un candidato, como ha hecho en otros lugares de América Latina.

A la incertidumbre sobre su reunión se suma el hecho de que Petro no habla inglés, lo que, según los expertos, le pone en desventaja frente a Trump. También tiende a desdeñar la pompa que le gusta a Trump, pues prefiere las guayaberas y las tradicionales mochilas de lana colombianas a los trajes y los maletines.

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, es el encargado de detalles cruciales de la visita, entre ellos, conseguir el regalo que Petro entregará a Trump y asegurar su llegada puntual, dijo Londoño. Petro suele llegar horas tarde, incluso a ocasiones importantes.

Los asesores de Petro han tratado de inculcarle la importancia de la "prudencia", dijo Londoño, y añadió que se le había aconsejado a Petro que evitara temas que pudieran "desviar" la conversación. Al presidente le gusta improvisar sobre derechos humanos y energías limpias, temas que están lejos de ser los favoritos de Trump.

Petro ha acusado en el pasado al propio Trump de cometer abusos. En una entrevista concedida el mes pasado a The New York Times, calificó de "fascista" al cuerpo de control de inmigración estadounidense y, cuando se le preguntó si le habían dicho que evitara el lenguaje incendiario en la Casa Blanca, dijo: "Tengo que decir lo que yo pienso".

El principal interés de Petro como presidente es ser visto como un defensor internacional de las causas progresistas, dijo Alejandro Gaviria, quien fue ministro en el gobierno de Petro y escribió un libro sobre él.

"Esa ha sido su gran pretensión como líder político", dijo. "Más que gobernar a Colombia, ser alguien que sus opiniones tengan algún peso en los ámbitos globales".

En la Casa Blanca, Petro podría verse dividido entre esa ambición y la necesidad de mostrar moderación para mantenerse a sí mismo, y a Colombia, fuera del punto de mira de Trump. (Trump ha acusado a Petro, entre otras cosas, de ser un narcotraficante, lo que los expertos califican de afirmación infundada).

"Vamos a ver si se comporta como un presidente, o como un activista", dijo María Jimena Duzán, destacada periodista de investigación colombiana.

Una señal concreta de la frágil situación de Petro es que Estados Unidos tuvo que concederle una visa de corta duración para que pudiera entrar en el país.

La visa de Petro fue revocada en septiembre, después de que dijera a los soldados estadounidenses que desafiaran a Trump en un mitin pro-Palestina celebrado en Nueva York. Poco después, fue sancionado por Estados Unidos tras acusar a Trump de "asesinato" por los ataques de barcos militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico.

En sus recientes declaraciones públicas, Petro sugirió que le gustaría que le devolvieran la visa para ver un espectáculo de Broadway. También bromeó sobre preguntarle a Trump si prefería vino o whisky en su reunión en la Casa Blanca, en un tono, dijo Gaviria, que sugería que cree que puede encajar con el presidente estadounidense. (Trump dice que no bebe).

Juan Gabriel Tokatlian, experto en relaciones internacionales especializado en Colombia, dijo que sería un error que Petro abordara asuntos personales.

En su lugar, dijo, Petro debería enfocarse en cómo pueden trabajar juntos los dos países. Colombia no es un "Estado de primera línea" en la lucha contra el fentanilo, como México, dijo Tokatlian. (No se sabe si Colombia produce fentanilo).

Pero Colombia sí comparte una frontera de aproximadamente 2200 kilómetros con Venezuela, y grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional, o ELN, de origen colombiano, transportan cocaína desde Colombia a través de la frontera hacia los puertos caribeños de Venezuela, dijo.

El gobierno de Trump necesita la ayuda de Petro para frenar ese tráfico.

Petro, por su parte, necesita que Estados Unidos garantice que la transición en Venezuela después de la captura de Maduro no devenga en luchas políticas internas ni en disturbios.

"Una situación descontrolada en Venezuela afectaría severamente a Colombia en términos de migrantes, en términos de las relaciones comerciales, en términos de actores armados", dijo Tokatlian. "Entonces Petro bien podría ser alguien que le transmita su disposición de contribuir a la estabilización".

Es posible que Trump también quiera asegurarse de que las elecciones presidenciales de Colombia sí se celebren en mayo, dijeron los expertos. Petro, en su llamada telefónica con Trump, dijo que le había advertido de que cualquier injerencia estadounidense en Colombia provocaría "convulsiones" violentas que podrían impedir las elecciones.

Si ambos pueden ceñirse a temas de interés común, dijo Tokatlian, "yo creo que le puede ir, no supremamente bien, pero relativamente bien".

A ninguno de los dos líderes le conviene enfrentarse al otro, coincidieron los expertos.

Trump podría castigar a Colombia con aranceles y causar un dolor económico que podría dañar las posibilidades de la izquierda en las próximas elecciones. Un enfrentamiento con Petro también podría ser contraproducente para Trump.

Las críticas de Trump solo han aumentado la popularidad del presidente colombiano, dijo Duzán. Cualquier reprimenda pública en la Casa Blanca podría igualmente favorecer a Petro al empujar a más votantes hacia la izquierda. "Puede mover el péndulo", dijo Duzán.

Annie Correal es una reportera del Times que cubre México, Centroamérica y el Caribe.

Max Bearak es un reportero del Times afincado en Colombia.

Edward Wong colaboró con reportería desde Washington.