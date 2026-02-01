Cómo ver los Grammy 2026

La ceremonia se celebrará el domingo por la noche y podría ser una gran noche para Kendrick Lamar, Lady Gaga o Bad Bunny. Te decimos cómo verla y qué esperar.

La edición número 68 de los Premios Grammy, que se celebrará el domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, será la primera en más de una década en la que no haya un enfrentamiento que incluya a Taylor Swift, Beyoncé o Adele. Pero podría ser una gran noche para Kendrick Lamar (quien lidera todas las nominaciones, con nueve), Lady Gaga (que tiene siete) o Bad Bunny, quien competirá por seis trofeos una semana antes de hacer historia con su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl.

El año pasado, Lamar arrasó en las dos categorías principales de canciones con su diss track sobre Drake "Not Like Us"; esta vez, su álbum GNX compite por los principales trofeos junto con "Luther", su dueto con SZA (quien tiene cinco nominaciones).

Los premios galardonarán las grabaciones lanzadas entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025, en 95 categorías. Te decimos cómo verlos y qué esperar.

¿A qué hora empieza todo?

La ceremonia se transmitirá en directo el domingo a las 8 p. m. hora del este (5 p. m. hora del Pacífico) en la CBS y en Paramount+. Los suscriptores de Paramount+ Premium pueden acceder a la transmisión en tiempo real tanto bajo demanda como en la transmisión en directo de su emisora local afiliada a la CBS, mientras que los suscriptores de Paramount+ Essential tienen acceso a la transmisión bajo demanda al día siguiente de la ceremonia.

La ceremonia premier, en la que se entregan casi todos los 95 premios, se transmitirá antes del evento estelar, a partir de las 3:30 p. m. del este (12:30 p. m. del Pacífico) en live.grammy.com y en el canal de YouTube de la Recording Academy. El actor Darren Criss será el anfitrión (está nominado como mejor álbum de teatro musical) y entre los artistas que se presentarán estarán Grace Potter, Tasha Cobbs Leonard y Zara Larsson.

¿Quién presentará el evento principal?

Trevor Noah volverá por sexta vez consecutiva a presentar la transmisión de la ceremonia. Esta, sin embargo, será la última. (Ben Winston, uno de los productores del programa, contó que le suplicó de rodillas al comediante que volviera una última vez).

¿Quiénes son los principales aspirantes?

Además de Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny, los principales nominados son Leon Thomas y Sabrina Carpenter (con seis nominaciones cada uno), y Clipse, Doechii, SZA, Turnstile y Tyler, the Creator (con cinco cada uno).

Las tres categorías principales que abarcan todos los géneros también cuentan entre sus nominados a Billie Eilish (cuyo tema "Wildflower" está nominado a grabación y canción del año), así como a Rosé y Bruno Mars (ídem por "Apt."). El sencillo de Chappell Roan "The Subway" está nominada en la categoría de grabación, y "Golden", el gran éxito de Las guerreras k-pop, es candidata a canción del año. Algo poco común es que la categoría de álbum del año incluye tres álbumes de rap (de Clipse, Lamar y Tyler, the Creator).

El premio al mejor artista revelación es una mezcla de artistas que se han dado a conocer en TikTok (Addison Rae, Alex Warren y Sombr), cantantes y compositoras británicas (Olivia Dean y Lola Young), un grupo afín al k-pop generado en un reality show (Katseye), un cantautor de R&B que se inició como estrella infantil (Leon Thomas) y un grupo de pop alternativo que actúa tanto en inglés como en español (The Marías).

¿Quiénes fueron ignorados?

Las guerreras k-pop ha tenido un año fuerte en el circuito de premios cinematográficos, pero solo obtuvo tres nominaciones en los Grammy. "Ordinary", de Warren, se mantuvo en el número 1 durante 10 semanas, pero no obtuvo ninguna nominación, aparte de la de mejor artista revelación. Y Lorde se quedó fuera por segunda vez, sin ninguna nominación por Virgin.

¿Cómo funciona la votación?

Los Grammy reciben votaciones de unos 15.000 profesionales de la música --intérpretes, compositores, productores y otros con créditos en grabaciones-- que son miembros de la Recording Academy. Primero, los miembros examinan largas listas de candidaturas para votar y seleccionar a los nominados. Una vez establecida la papeleta final, vuelven a hacerlo para seleccionar a los ganadores.

Las 95 categorías se dividen en 12 campos, incluidos seis premios en el campo general y el resto divididos por género. Los miembros con derecho a voto pueden votar hasta en 10 categorías de tres campos de género, además de las categorías del campo general. Aunque los miembros pueden elegir dónde votar, se les "indica que voten solo en aquellos campos en los que sean compañeros de los nominados", según las normas de la Recording Academy.

¿Quién se presentará?

Lady Gaga, Rosé, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Justin Bieber, Tyler, the Creator y Clipse con Pharrell Williams, junto con los ocho aspirantes a mejor artista revelación. Lauryn Hill liderará un homenaje a Roberta Flack y D'Angelo, y Post Malone uno a Ozzy Osbourne.

¿Quién podría hacer historia?

Si Kendrick Lamar gana más de tres premios, se convertirá en el rapero con más Grammys. (Si gana dos, empatará con Kanye West, y si gana tres, empatará con Jay-Z). Bad Bunny podría convertirse en el primer artista latino en llevarse el álbum del año, y su "DtMF" podría ser la primera canción en español en triunfar en grabación o canción del año. Rosé, la primera artista de k-pop nominada en dos de las principales categorías de todos los géneros, podría convertirse en la primera en ganar grabación o canción del año. ("Golden", candidata a canción del año, también podría marcar ese hito.) Su compañero en "Apt." Mars podría convertirse en el primero con cuatro victorias en grabación del año.