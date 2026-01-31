En unos Grammy poco dramáticos, todos los ojos están en Bad Bunny

Kendrick Lamar es el artista con más nominaciones el domingo, seguido de Lady Gaga. Pero en la industria de la música y más allá, Bad Bunny es el centro de atención.

El domingo, en la edición número 68 de los Premios Grammy, Kendrick Lamar, el artista con más nominaciones, competirá con Billie Eilish, Lady Gaga, Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Tyler, the Creator por los premios de mayor prestigio. Chappell Roan, Rosé y Bruno Mars, también.

Está previsto que muchas estrellas hagan interpretaciones, como Lady Gaga, Bieber y Carpenter, junto a la cantante de k-pop Rosé; el veterano dúo de rap Clipse con su productor de toda la vida Pharrell Williams, y se tiene planeado un segmento con los ocho nominados a mejor artista revelación.

Pero en la industria de la música y más allá, todos los ojos estarán en Bad Bunny, la superestrella puertorriqueña que domina las reproducciones en directo con un estilo distintivo que mezcla los ritmos y la jerga de su querida isla con el reguetón y el trap contemporáneos. Su lanzamiento más reciente, Debí tirar más fotos, contiende por los premios más importantes, y si se lleva el álbum del año sería el primero en hacerlo con letras totalmente en español.

Una victoria llamativa en los Grammy también elevaría a Bad Bunny rumbo a su siguiente gran actuación, una semana más tarde: el Super Bowl.

El primer espectáculo de medio tiempo interpretado íntegramente en español ya está en camino de hacer historia. Sin embargo, tan solo el anuncio para su interpretación en el partido de fútbol americano, a la sombra de las operaciones migratorias del gobierno de Donald Trump, desencadenó una tormenta política en la que Bad Bunny ha sido denigrado por el presidente Donald Trump y por figuras de medios de comunicación de derecha, al tiempo que ha sido aclamado por sus seguidores como un digno símbolo de la identidad latina.

En una entrevista que Bad Bunny concedió semanas antes del anuncio del Super Bowl, había dicho que estaba evitando dar conciertos en Estados Unidos por temor a que la presencia de agentes migratorios pudiera poner en peligro a sus seguidores. (Tras la noticia, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, dijo que el ICE "estaría por todas partes" en la gran final).

Para los Grammy, la circunstancia particular de Bad Bunny puede ofrecer la mayor controversia de un año que, por lo demás, se prevé poco dramático. La ceremonia de esta semana, por ejemplo, será la primera en más de una década en la que ni Taylor Swift, Beyoncé o Adele están nominadas, lo que elimina el relato magnificado del choque de divas que con frecuencia ha sido el trasfondo más potente del espectáculo.

Para Harvey Mason Jr., el productor que ha sido director ejecutivo de la Recording Academy desde 2021, el éxito de Bad Bunny es una señal del crecimiento de la organización que está detrás de los Grammy, la cual se ha esforzado por diversificar y revitalizar sus filas de miembros tras años de quejas de que los Grammy estaban, en el mejor de los casos, distanciados del pop contemporáneo. En el peor de los casos, los críticos --y algunos artistas-- consideraban que había un proceso de votación opaco que en reiteradas ocasiones no había reconocido de manera adecuada a intérpretes negros y a mujeres en las principales categorías.

"Lo que nos dice es que nuestra comunidad crece, que nuestra industria se está expandiendo", dijo Mason en una entrevista. "Estamos incluyendo más música mundial y música que tradicionalmente puede no haber llegado a las radios o plataformas de emisión en directo de los estadounidenses".

Según la academia, el 73 por ciento de sus miembros actuales se han incorporado desde 2019, y solo el año pasado se añadieron 2900 nuevos integrantes con derecho a voto. Entre esos nuevos votantes, el 60 por ciento son personas de color, el 30 por ciento se identifican como mujeres y casi la mitad tienen 39 años o menos. (Alrededor de 15.000 miembros tienen derecho a votar para los premios). Los Grammy también han eliminado la mayoría de los comités de revisión anónimos que influían en las nominaciones de decenas de categorías.

Y, sin embargo, Bad Bunny es solo una de las posibles líneas argumentales de los Grammy de este año. Tras cuatro nominaciones fallidas al álbum del año, Lady Gaga va por su quinta nominación con Mayhem. ¿Los votantes harán una maniobra clásica estilo Two Against Nature --o Cowboy Carter , como algunos lo vieron el año pasado-- y le darán a Lady Gaga un merecido reconocimiento tardío?

En la categoría de grabación del año, los especialistas en los Grammy consideran que la balada "Luther" de Lamar con SZA sería la digna vencedora, la merecedora, incluso. Pero después del dominio de Lamar el año pasado con Not Like Us , que se llevó tanto el álbum como la canción del año, ¿será que los votantes duden (y quizás se decanten por el éxito de Rosé y Mars "Apt.")?

Y en cuanto a la canción del año, que reconoce a los compositores, ¿los votantes optarán por los compositores de "Golden", el gran éxito de Las guerreras k-pop , que muchos esperaban que obtuviera más nominaciones? (Las apuestas en Polymarket, la plataforma de mercado de predicciones, le dan a este resultado las máximas probabilidades, aunque podrían descubrir lo difícil que puede ser interpretar a los votantes de los Grammy).

Este es también un año de transición para los Grammy. Es la última vez que se emiten en la CBS, su cadena asociada por más de 50 años, antes de mudarse a la ABC, Disney+ y Hulu en 2027. Y, luego de seis veces consecutivas, será el acto final de Trevor Noah como presentador del evento.

Entre los segmentos de interpretaciones habrá una larga sección de in memoriam, que se ha convertido en un sello distintivo de Ben Winston, quien ha supervisado la ceremonia desde 2021. La lista de figuras de la música que han fallecido en el último año incluye a muchos titanes: Brian Wilson, Sly Stone, Ozzy Osbourne, Roberta Flack, Marianne Faithfull o Jimmy Cliff. Como parte de este segmento, Lauryn Hill rendirá homenaje a Flack y D'Angelo, y Post Malone encabezará un grupo para rendir honor a Osborne.

Winston y sus compañeros productores ejecutivos, Raj Kapoor y Jesse Collins, han acumulado elogios por hacer emisiones más frescas y dinámicas desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Pero para los conocedores de los Grammy, muchos de los nominados de este año parecen remanentes del año pasado. Además de Lamar, están Eilish (su canción "Wildflower" está en Hit Me Hard and Soft, nominado a álbum del año en 2025); Roan (su tema "The Subway" está nominado después de que su interpretación de "Pink Pony Club" en la ceremonia del año pasado provocara una enorme ovación), y Carpenter (está nominada por "Manchild" después de que el año pasado "Espresso" y "Please Please Please" arrasaran).

"Los Grammy solo pueden reflejar las historias jugosas que se dieron", dijo Bill Werde, director del programa Bandier de negocios musicales de la Universidad de Siracusa. "Y este fue un año bastante tranquilo en el espacio de la música popular".

Otra posible línea argumental tiene que ver con el rap, que este año tiene tres elepés candidatos al álbum del año: GNX de Lamar, Chromakopia de Tyler, the Creator y Let God Sort Em Out de Clipse.

Pero esas nominaciones llegaron poco después de que el rap brevemente sufriera un golpe simbólico a su influencia en la cultura pop en general: por dos semanas del otoño pasado, no hubo ninguna canción de rap en entre las 40 grabaciones de la lista de 100 canciones de todos los géneros de Billboard, por primera vez desde 1990, en parte, aunque quizá no totalmente, como resultado de los ajustes de las normas de la lista.

Dan Runcie, quien analiza el negocio de la emisión en directo y el hip-hop en Trapital, un boletín y pódcast, dijo que la calidad y amplitud de las obras nominadas demostraban que "el hip-hop sigue gozando de buena salud".

"La gente realmente escuchaba esos álbumes", añadió. "No eran solo los favoritos de la crítica".

El R&B también tiene su momento estelar. Leon Thomas, quien empezó su carrera como intérprete infantil en Broadway antes de convertirse en un compositor y productor muy solicitado, tiene seis nominaciones, entre ellas la de álbum del año (Mutt) y la de mejor artista revelación. La categoría de artista revelación también incluye a dos cantantes inglesas jóvenes que tuvieron un año importante: Olivia Dean y Lola Young.

Un posible problema que se avecina para los Grammy es su relación con la comunidad de la música country. Este año no hay artistas country en ninguna de las categorías principales, y dos de los artistas más populares e influyentes del género, Morgan Wallen y Zach Bryan, declinaron someter a consideración sus obras más recientes.

"Siempre estamos reclutando, siempre estamos escuchando y siempre nos centramos en asegurarnos de que las nuevas voces de todos los géneros tengan un sitio en la mesa", dijo Mason. "Crecer en diversas áreas a la vez es un acto de equilibrio delicado. No hay una fórmula perfecta, pero el trabajo es constante".

Algunas de las grandes preguntas que se ciernen sobre la ceremonia no son solo si Bad Bunny va a ganar, sino si se mandará algún mensaje político, y si el propio Bad Bunny, en algún discurso de aceptación, será quien lo haga.

Mason dijo que eso dependería del propio Bad Bunny.

"Qué tipo de organización seríamos", planteó, "si no permitiéramos o animáramos a los artistas a expresarse de la forma que quieran".

Ben Sisario , periodista especializado en música e industria musical, lleva más de 20 años escribiendo para el Times.