Un avión con políticos colombianos se estrella en una zona disputada por un grupo rebelde

Un avión comercial en el que viajaban 15 personas, entre ellas dos políticos, se estrelló el miércoles en una región convulsa de Colombia fronteriza con Venezuela, según SATENA, la aerolínea que operaba el vuelo. No hubo supervivientes, dijo un funcionario.

El avión, un turbohélice Beechcraft 1900, viajaba entre las ciudades de Cúcuta y Ocaña. Ocaña se encuentra en la región del Catatumbo, una zona montañosa donde el gobierno colombiano ha intensificado el conflicto con el grupo armado más poderoso del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Un comunicado de la compañía aérea dijo que el avión estableció contacto por última vez con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. hora local, aproximadamente 11 minutos antes de su aterrizaje previsto en Ocaña. William Villamizar, gobernador del departamento de Norte de Santander, donde se estrelló el avión, declaró a un canal de noticias local que nadie había sobrevivido al accidente.

En el avión viajaban 13 pasajeros y dos miembros de la tripulación. La lista de pasajeros publicada por SATENA incluía a dos políticos locales, Diógenes Quintero y Carlos Salcedo, que estaban postulados como candidatos al Congreso en las próximas elecciones nacionales. El equipo de campaña de Quintero también publicó la noticia de su muerte en las redes sociales.

SATENA, la aerolínea estatal colombiana, suele considerarse segura, y el último accidente con víctimas mortales se produjo hace más de 35 años. Muchos de los pilotos de la aerolínea son exmilitares. Su flota de aviones de hélice conecta regiones remotas de Colombia con centros urbanos.

