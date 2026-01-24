Agentes federales matan a un hombre de 37 años en Mineápolis

Dos semanas después de que un agente del ICE matara a Renee Good, los disparos provocaron una escalada de enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes.

Agentes federales dispararon y mataron el sábado por la mañana a un residente de Mineápolis de 37 años, afirmó el jefe de policía de la ciudad. Los disparos provocaron enfrentamientos entre las fuerzas del orden y centenares de manifestantes, mientras las autoridades de Minnesota renovaban sus exigencias de que el gobierno de Trump pusiera fin a su represión de la migración, que ya ha resultado en dos muertes.

Los videos analizados por The New York Times contradicen los recuentos de los funcionarios de Seguridad Nacional, quienes dijeron que el hombre se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza con una pistola y la intención de "masacrarlos". Las imágenes de la escena muestran que el hombre sostenía un teléfono en la mano, no una pistola, cuando los agentes federales lo tiraron al suelo y le dispararon.

Los agentes federales publicaron imágenes de una pistola que, según dijeron, llevaba el hombre. Brian O'Hara, jefe de la policía de Mineápolis, dijo que el hombre abatido, un ciudadano estadounidense de 37 años sin antecedentes penales, tenía permiso para portar armas. La portación abierta es legal en Minnesota.

Un funcionario de alto rango de las fuerzas de seguridad familiarizado con la investigación identificó al hombre asesinado como Alex Jeffrey Pretti. Después de que el hombre fuera llevado al suelo, al parecer los agentes le dispararon al menos 10 veces en cinco segundos, según un análisis del Times de videos verificados publicados en las redes sociales. El jefe O'Hara dijo que los investigadores creen que al menos dos agentes abrieron fuego.

En una rueda de prensa, el alcalde Jacob Frey acusó al gobierno de Trump de invadir y aterrorizar su ciudad. "¿Cuántos residentes más, cuántos estadounidenses más, tienen que morir o resultar gravemente heridos para que esta operación termine?", preguntó.

Este mes, al menos otras dos personas han recibido disparos de agentes federales de las fuerzas del orden en Mineápolis, incluyendo Renee Good, de 37 años, a quien un agente del ICE mató el 7 de enero.

Esto es lo que hay que saber:

Recuento federal: Gregory Bovino, el funcionario encargado de las operaciones de la Patrulla Fronteriza del presidente Trump, dijo sin evidencias que la víctima había "querido causar el máximo daño" y que el agente que lo mató era un veterano de ocho años de la Patrulla Fronteriza. Protestas callejeras: Decenas de manifestantes en el lugar del tiroteo hicieron sonar silbatos y exigieron airadamente que los agentes de policía detuvieran a los agentes federales. En respuesta, las fuerzas del orden desplegaron gases lacrimógenos y descargas eléctricas para ahuyentar a la multitud. Llamada de la Casa Blanca: El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, dijo en las redes sociales que había hablado con la Casa Blanca sobre los disparos. Calificó el incidente de "repugnante" y dijo que el presidente Trump "debe poner fin a esta operación". Y añadió: "Minnesota está harta". Respuesta de Trump: En las redes sociales, el presidente culpó a los políticos y agentes de policía locales del tiroteo, y acusó a Walz y Frey de "incitar a la insurrección". También acusó a los funcionarios de Minnesota de orquestar un "encubrimiento" del fraude gubernamental. Preocupación de la fiscala: Mary Moriarty, fiscala electa del condado de Hennepin, que incluye Mineápolis, dijo que "la escena debe ser asegurada por las fuerzas de seguridad locales para preservar la evidencia". Los organismos federales han impedido a los funcionarios de Minnesota acceder a la evidencia y proseguir las investigaciones sobre la muerte de Good. Sigue las actualizaciones en vivo (en inglés), aquí.