The New York Times

Agentes federales matan a un hombre de 37 años en Mineápolis

Reportajes Especiales - News

Guardar

Dos semanas después de que un agente del ICE matara a Renee Good, los disparos provocaron una escalada de enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes.

Agentes federales dispararon y mataron el sábado por la mañana a un residente de Mineápolis de 37 años, afirmó el jefe de policía de la ciudad. Los disparos provocaron enfrentamientos entre las fuerzas del orden y centenares de manifestantes, mientras las autoridades de Minnesota renovaban sus exigencias de que el gobierno de Trump pusiera fin a su represión de la migración, que ya ha resultado en dos muertes.

Los videos analizados por The New York Times contradicen los recuentos de los funcionarios de Seguridad Nacional, quienes dijeron que el hombre se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza con una pistola y la intención de "masacrarlos". Las imágenes de la escena muestran que el hombre sostenía un teléfono en la mano, no una pistola, cuando los agentes federales lo tiraron al suelo y le dispararon.

Los agentes federales publicaron imágenes de una pistola que, según dijeron, llevaba el hombre. Brian O'Hara, jefe de la policía de Mineápolis, dijo que el hombre abatido, un ciudadano estadounidense de 37 años sin antecedentes penales, tenía permiso para portar armas. La portación abierta es legal en Minnesota.

Un funcionario de alto rango de las fuerzas de seguridad familiarizado con la investigación identificó al hombre asesinado como Alex Jeffrey Pretti. Después de que el hombre fuera llevado al suelo, al parecer los agentes le dispararon al menos 10 veces en cinco segundos, según un análisis del Times de videos verificados publicados en las redes sociales. El jefe O'Hara dijo que los investigadores creen que al menos dos agentes abrieron fuego.

En una rueda de prensa, el alcalde Jacob Frey acusó al gobierno de Trump de invadir y aterrorizar su ciudad. "¿Cuántos residentes más, cuántos estadounidenses más, tienen que morir o resultar gravemente heridos para que esta operación termine?", preguntó.

Este mes, al menos otras dos personas han recibido disparos de agentes federales de las fuerzas del orden en Mineápolis, incluyendo Renee Good, de 37 años, a quien un agente del ICE mató el 7 de enero.

Esto es lo que hay que saber:

Recuento federal: Gregory Bovino, el funcionario encargado de las operaciones de la Patrulla Fronteriza del presidente Trump, dijo sin evidencias que la víctima había "querido causar el máximo daño" y que el agente que lo mató era un veterano de ocho años de la Patrulla Fronteriza. Protestas callejeras: Decenas de manifestantes en el lugar del tiroteo hicieron sonar silbatos y exigieron airadamente que los agentes de policía detuvieran a los agentes federales. En respuesta, las fuerzas del orden desplegaron gases lacrimógenos y descargas eléctricas para ahuyentar a la multitud. Llamada de la Casa Blanca: El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, dijo en las redes sociales que había hablado con la Casa Blanca sobre los disparos. Calificó el incidente de "repugnante" y dijo que el presidente Trump "debe poner fin a esta operación". Y añadió: "Minnesota está harta". Respuesta de Trump: En las redes sociales, el presidente culpó a los políticos y agentes de policía locales del tiroteo, y acusó a Walz y Frey de "incitar a la insurrección". También acusó a los funcionarios de Minnesota de orquestar un "encubrimiento" del fraude gubernamental. Preocupación de la fiscala: Mary Moriarty, fiscala electa del condado de Hennepin, que incluye Mineápolis, dijo que "la escena debe ser asegurada por las fuerzas de seguridad locales para preservar la evidencia". Los organismos federales han impedido a los funcionarios de Minnesota acceder a la evidencia y proseguir las investigaciones sobre la muerte de Good. Sigue las actualizaciones en vivo (en inglés), aquí.

Temas Relacionados

New York Times

Últimas Noticias

Cuatro pruebas físicas para saber si estás envejeciendo bien

Ejercicios sencillos permiten conocer el estado actual de fuerza, equilibrio y capacidad cardiovascular, factores asociados a la longevidad y la vida autónoma a futuro

Cuatro pruebas físicas para saber

Hemingway escribió una nota esperanzadora días antes de su suicidio

Reportajes Especiales - Lifestyle

Hemingway escribió una nota esperanzadora

La Casa Blanca publica una foto alterada de una manifestante detenida en Minnesota

Reportajes Especiales - News

La Casa Blanca publica una

Cómo protegerte del frío extremo que azota a Estados Unidos

Usar varias capas de ropa, mantenerte seco y estar alerta ante cualquier síntoma te ayudarán a sortear las bajas temperaturas

Cómo protegerte del frío extremo

Marcello Hernández puede con sus detractores

Reportajes Especiales - Lifestyle

Marcello Hernández puede con sus
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Paraguay entregará a ‘El Monstruo’

Paraguay entregará a ‘El Monstruo’ a la PNP este 28 de enero en Asunción: criminal podría enfrentar cadena perpetua

Verano extremo en Lima: La alerta de Senamhi ante temperaturas por encima de los 30 grados y rayos UV extremadamente alto

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 24 de enero: manifestantes se ubican cerca del Ángel de la Independencia, a la altura de Florencia

Sigue el alerta por calor extremo en el AMBA y en 8 provincias: cuándo llegará el alivio

Ciclotón CDMX 2026: horario, recorrido y recomendaciones para disfrutar la ciudad sobre ruedas

INFOBAE AMÉRICA
Azcón "comprende" la tractorada: "Desde

Azcón "comprende" la tractorada: "Desde el PP defenderemos la PAC donde haga falta y como haga falta"

La Reina Letizia, deslumbrante, reedita uno de sus looks más icónicos con un impresionante vestido de terciopelo azul

El Rey defiende una relación con EEUU basada en la "confianza y el diálogo" y reitera el compromiso con la OTAN

Netanyahu recibió en Israel a Witkoff y Kushner para discutir la segunda fase de la tregua en Gaza

Detenidas cinco personas en cuatro operaciones contra el narcotráfico en Almería y El Ejido

ENTRETENIMIENTO

Flea reveló la historia íntima

Flea reveló la historia íntima detrás de la portada de su nuevo álbum solista: quién es la mujer que aparece en la tapa de “Honora”

Victoria Beckham y Nicola Peltz no se soportaban mucho antes del drama de la boda: “La comunicación era mínima”

La película donde Leonardo DiCaprio desafía el peligro sin dobles ni pantallas verdes

Liza Minnelli defiende el uso de IA en su nueva canción “Kids Wait Till You Hear This”

Drake apela la desestimación de la demanda por difamación de “Not Like Us” contra Universal Music