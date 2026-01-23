Qué hacer con ese cajón lleno de aparatos viejos

(Circuits) ; (Tech Tip)

Los reproductores de música digitales y las cámaras se han remplazado en gran medida por teléfonos inteligentes, pero mucha gente todavía los tiene escondidos en alguna parte.

Si has estado guardando ese iPod antiguo porque tu computadora se estropeó hace años y se llevó tu colección personal de música copiada de CDs, es hora de recuperar esas pistas.

¿Y qué hay de esa vieja cámara de bolsillo? Si no la usas, dársela a un joven fotógrafo en sus inicios es algo que beneficia a todos. He aquí cómo empezar.

Hacer conexiones

Dada la tecnología de principios de los años 80, es probable que necesites algún tipo de cable USB para conectar el dispositivo a tu computadora, aunque los primeros iPod utilizaban conexiones FireWire. (Algunos dispositivos también pueden necesitar cables de alimentación independientes para cargarse).

Apple, Microsoft, Samsung, Sony y otros todavía tienen guías de usuario para productos antiguos en sus sitios web. Los repositorios con publicidad como Manuals Online o ManualsLib también tienen miles de manuales digitalizados.

Si no has encontrado los cables originales, busca un repuesto en tiendas como Best Buy o Amazon. Asegúrate de identificar qué tipo necesitas, ya que los cables USB han tenido varias clavijas diferentes a lo largo de los años, incluidos los propios conectores dock y Lightning de Apple.

Algunas computadoras nuevas solo tienen ahora los puertos USB-C, más pequeños y rápidos, en lugar de las tomas USB-A, más grandes, por lo que es posible que necesites un concentrador o adaptador USB-C para la conexión. (Ten cuidado con los conversores baratos de "FireWire a USB", que suelen ser fraudulentos, ya que las tecnologías son diferentes).

Funcionamiento del iPod

En octubre, se cumplen 25 años de que Apple presentó el iPod, el cual paró su producción en 2022. Fue el reproductor de música dominante de su época. Para evitar la piratería, Apple diseñó los dispositivos para copiar música en una sola dirección: de la computadora al iPod.

Aunque la música comprada en tiendas en línea se puede descargar de nuevo, los archivos sin copia de seguridad no. Si tu iPod es el único hogar para las pistas que hiciste con tus CD y otras grabaciones, tendrás que sortear las restricciones.

Apple está eliminando poco a poco su software iTunes original en favor de su aplicación Apple Music para los nuevos sistemas Mac y Windows. Si vas a conectar un iPod a una computadora que utiliza cualquiera de los dos programas (o el Finder del Mac) con una biblioteca multimedia diferente, no dejes que el software se sincronice de manera automática con el iPod antiguo, ya que podría borrar los archivos del reproductor. Elige la opción de "gestionar manualmente" el iPod.

Los pasos específicos para recuperar tus archivos variarán en función del tipo de computadora, iPod y software que utilices. Los foros comunitarios organizados por Apple y otros sitios web dan consejos para los distintos escenarios.

Si las instrucciones te parecen demasiado técnicas, los programas de gestión de archivos como iExplorer, iMazing, Sharepod o TouchCopy simplifican el proceso al mostrar el contenido del iPod en pantalla para que puedas elegir qué quieres trasladar a tu PC Windows o Mac (los precios empiezan a partir de unos 30 dólares). Además de archivos de música, estos programas pueden trasladar listas de reproducción, videos y otros contenidos almacenados en el iPod.

Los archivos que hayas creado deberían reproducirse sin problemas cuando los vuelvas a copiar. Es probable que las pistas incrustadas con protección de derechos de autor requieran una contraseña.

Otros equipos

Los reproductores MP3 de otras empresas suelen tener un proceso de transferencia más sencillo, sobre todo los que básicamente son discos duros externos que te permiten copiar archivos mediante el Explorador de archivos de Windows o el Finder del Mac.

Algunos reproductores de música, como los Walkman digitales de Sony, utilizaban el software Windows Media Player para gestionar los archivos. Deberías poder encontrar instrucciones específicas para varios dispositivos mediante una búsqueda en internet o en sus manuales.

En cuanto a una cámara digital antigua, si ves fotos en su modo de reproducción que te interesan, conéctala a una computadora con el cable adecuado. Si no se abre el programa predeterminado para importar fotos, utiliza el Explorador de archivos de Windows o el Finder del Mac para examinar y copiar el contenido de la tarjeta de memoria cuando aparezca como unidad externa.

Si no encuentras el cable, muchas computadoras portátiles tienen ranuras lectoras Secure Digital integradas para tarjetas de memoria. Si el tuyo no la tiene, puedes encontrar adaptadores baratos para tarjetas SD y otros formatos.

¿Reciclar o reiniciar?

Una vez que hayas rescatado tus archivos antiguos --y hayas hecho una copia de seguridad de ellos en un servidor en la nube o en una unidad externa--, puedes decidir qué hacer con el viejo dispositivo. Las opciones incluyen borrarlo y llevarlo a un reciclador de aparatos electrónicos o venderlo.

Si has estado utilizando tu reproductor todo el tiempo y tiene algún problema, como una clavija de auriculares suelta, considera la posibilidad de acudir a un servicio de reparación de aparatos electrónicos. También puedes intentar repararlo tú mismo con los tutoriales de iFixit, que ofrece guías paso a paso, manuales, piezas para muchos aparatos (incluidas las baterías del iPod) e incluso un FixBot dotado de inteligencia artificial para consultas.

Traspasar el aparato a una generación más joven --especialmente a la generación Z, que ha mostrado interés por la tecnología antigua-- ofrece una salida a la creatividad, así como una visión de la vida antes de que los celulares inteligentes llegaran para quedarse.

Un cajón lleno de cables y aparatos electrónicos. (J.D. Biersdorfer/The New York Times)

El cable del conector dock de Apple, a la izquierda, y el cable Lightning, a la derecha. (J.D. Biersdorfer/The New York Times)