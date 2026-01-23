The New York Times

ByteDance vende la mayor parte de TikTok en EE. UU. para evitar una sanción

Reportajes Especiales - Business

TikTok dijo el jueves que su propietario chino, ByteDance, había llegado a un acuerdo con un grupo de inversionistas no chinos para crear un nuevo TikTok de Estados Unidos, poniendo fin a una saga legal de seis años que vio a la plataforma ser prohibida por el Congreso, quedar atrapada en maniobras políticas entre superpotencias globales y verse obligada a un apagón de 14 horas en Estados Unidos.

Los nuevos inversionistas --entre ellos el gigante del software Oracle; MGX, una firma de inversión de Emiratos Árabes Unidos; y Silver Lake, otra firma de capital-- poseerán más del 80 por ciento de la nueva entidad. La lista también incluye el vehículo de inversión personal de Michael Dell, el multimillonario tecnológico detrás de Dell Technologies, además de otras firmas, dijo TikTok. Adam Presser, antiguo jefe de operaciones de TikTok, será el director ejecutivo de TikTok en EE.UU.

El acuerdo busca aflojar los vínculos de TikTok con China y responder a preocupaciones de seguridad nacional de que Pekín pudiera utilizar la aplicación para vigilar o manipular a sus más de 200 millones de usuarios en Estados Unidos. Los cambios permiten a "nuestros usuarios de EE.UU. seguir descubriendo, creando y prosperando como parte de la vibrante comunidad y experiencia global de TikTok", dijo Shou Chew, director ejecutivo de TikTok, en un memorándum interno que calificó la medida de "gran noticia".

El acuerdo, negociado a lo largo de más de un año, resuelve preguntas existenciales sobre el futuro de TikTok. La aplicación --con su incesante flujo de sincronizaciones labiales, respaldos políticos, teorías conspirativas y tutoriales de cuidado de la piel-- habría tenido que abandonar el mercado estadounidense si no se separaba de ByteDance.

También marca el final de una odisea legal. Desde 2019, universidades, varias ramas del ejército estadounidense, la gran mayoría de la Cámara de Representantes y tanto el presidente Trump como el presidente Joseph R. Biden Jr. han intentado prohibir o bloquear TikTok, con respaldo unánime de la Corte Suprema. Influencers, movilizados por la propia aplicación, presionaron a políticos y organizaron protestas para salvar sus feeds y sus cifras de seguidores. TikTok quedó envuelta en una guerra comercial entre Estados Unidos y China, mientras ambas naciones se enfrentaban en una disputa intensa por la supremacía tecnológica e industrial.

Esta es una noticia en desarrollo. Vuelve más tarde para estar al día.

Madison Malone Kircher colaboró con reportería.

David McCabe es un periodista del Times que cubre las complejas cuestiones jurídicas y políticas creadas por la economía digital y las nuevas tecnologías.

Emmett Linder es reportero de negocios para el Times.

Madison Malone Kircher colaboró con reportería.

