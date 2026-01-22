Nominaciones a los Oscar: 'Pecadores' bate récord con 16

The New York Times

Le sigue de cerca 'Una batalla tras otra', con 13 nominaciones. Teyana Taylor, Elle Fanning, Sean Penn y Leonardo DiCaprio son algunos de los actores nominados.

Las nominaciones a la 98.ª edición de los Premios de la Academia estuvieron dominadas por la especie más amenazada de Hollywood: películas muy originales, realizadas por estudios con presupuestos elevados.

Pecadores , una fantasía de terror ambientada en la década de 1930 y arraigada en la cultura negra, y Una batalla tras otra , un grito primitivo sobre el autoritarismo y la resistencia ciudadana, se erigieron como las películas a vencer al conseguir nominaciones en la mayoría de las categorías principales, como película, director, actor, actriz de reparto, actor de reparto, fotografía y guion. Pecadores, que vendió 368 millones de dólares en entradas, recibió 16 nominaciones en total, más que ninguna otra película en la historia de los Premios de la Academia.

Una batalla tras otra, que recaudó 206 millones de dólares en la taquilla mundial, recibió 13 nominaciones.

Ambas películas --las dos con mensajes políticos progresistas-- fueron producidas por Warner Bros., el estudio que Netflix y Paramount Skydance se disputan por adquirir. En su mayoría, los estudios han dejado de hacer este tipo de películas, prefiriendo las secuelas de gran espectáculo con un potencial de 500 millones de dólares o más en taquilla. (De hecho, se esperaba que los ejecutivos de Warner Bros. que respaldaron Una batalla tras otra y Pecadores, Mike De Luca y Pamela Abdy, perdieran su trabajo por correr esos riesgos. Ahora parecen astutos).

Antes del excelente desempeño de Pecadores , tres películas ostentaban el récord de nominaciones a los Oscar. La malvada, Titanic y La La Land recibieron 14 cada una.

La mayoría de las otras películas que recibieron numerosas nominaciones el jueves procedían del extremo opuesto del espectro cinematográfico: cine especializado poco visto y de bajo presupuesto. Este grupo incluía la desgarradora Hamnet , que recibió ocho nominaciones y ha recaudado 30 millones de dólares en todo el mundo, y Valor sentimental , un drama familiar noruego subtitulado que recibió nueve nominaciones y ha recaudado 16 millones de dólares.

Estas se unieron a Una batalla tras otra y Pecadores en la contienda por la mejor película. También recibieron nominaciones para el premio principal El agente secreto, un drama criminal brasileño; Frankenstein, de Guillermo del Toro; la absurdista Bugonia; la superproducción de carreras F1: la película; Marty Supremo, un animado drama deportivo de época; y Sueños de trenes, una pausada reflexión sobre la pérdida.

La Academia amplió el número de candidaturas a la mejor película a 10 en 2022. Anteriormente tenía un número variable que podía limitarse a solo cinco vacantes. La Academia implementó los cambios como parte de un esfuerzo por dar mayor atención a la diversidad, la equidad y la inclusión.

Como siempre, Hollywood prestará mucha atención a qué películas y contribuciones se han dejado de lado. Wicked: Por siempre fue excluida por completo. Los votantes también rechazaron Jay Kelly, a pesar del pedigrí de su estrella, George Clooney. La exhaustiva campaña de Dwayne Johnson para obtener el reconocimiento por La Máquina: The Smashing Machine acabó en nada. Y del Toro, considerado candidato a mejor director por Frankenstein, también se quedó fuera, aunque la película de Netflix, centrada en los efectos especiales, obtuvo nueve nominaciones en total.

Tanto Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra) como Ryan Coogler (Pecadores) recibieron nominaciones como directores por sus películas, que están dominando la contienda. Josh Safdie consiguió una nominación por su primer trabajo como director en solitario, Marty Supremo. Joachim Trier (Valor sentimental), por primera vez nominado por dirección, y una ganadora anterior, Chloé Zhao (Hamnet), completan la categoría.

Entre las cinco aspirantes a mejor actriz figuran dos mujeres que exploran aspectos de la maternidad: Jessie Buckley en Hamnet y Rose Byrne en Si pudiera, te patearía. Se enfrentarán a Kate Hudson por su papel de música de versiones en Song Sung Blue, a la actriz noruega Renate Reinsve, por su interpretación de una hija agraviada en Valor Sentimental y a la ganadora de dos Oscar Emma Stone por su papel de ejecutiva secuestrada en Bugonia.

En la contienda por el premio al mejor actor, Timothée Chalamet (Marty Supremo), por su interpretación de un jugador de tenis de mesa desagradable y obstinado. Es la tercera nominación de su carrera, lo que lo convierte en el actor más joven en conseguirlo. (Tiene 30 años).

Competirá con Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), quien interpretó a un revolucionario venido a menos. También están nominados Michael B. Jordan, por interpretar a los gemelos Smoke y Stack en Pecadores; Ethan Hawke por su interpretación del letrista Lorenz Hart en Blue Moon; y Wagner Moura, quien se convierte en el primer brasileño nominado al Oscar, por su papel en El agente secreto.

Entre las actrices de reparto nominadas están Teyana Taylor, quien fue reconocida por su papel de una revolucionaria cargada de tensión erótica en Una batalla tras otra, y Wunmi Mosaku, alabada por su interpretación de una curandera hoodoo en Pecadores. Amy Madigan (La hora de la desaparición), Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental) y Elle Fanning (Valor sentimental) completaron la categoría.

Sean Penn y Benicio Del Toro recibieron nominaciones como actores de reparto por sus apasionadas interpretaciones en Una batalla tras otra. Stellan Skarsgard, quien ganó un Globo de Oro por su papel secundario en Valor sentimental, también fue nominado, al igual que Jacob Elordi (Frankenstein) y Delroy Lindo (Pecadores).

En las categorías de guion, Pecadores, Valor sentimental, Marty Supremo, Un simple accidente y Blue Moon recibieron nominaciones para el guion original. Una batalla tras otra, Bugonia, Hamnet, Sueños de trenes y Frankenstein completaron la categoría de guion adaptado.

Aunque Warner Bros. dominó la mañana con 30 nominaciones, la empresa de cine independiente Neon superó las expectativas con 18. (Netflix recibió 16). Neon, la empresa responsable de las anteriores ganadoras a la mejor película Parásitos y Anora, obtuvo dos candidaturas a la mejor película con El agente secreto y Valor sentimental. También dominó la categoría de cine internacional, con cuatro de las cinco candidaturas para películas que adquirió en festivales este año. Obtuvo cuatro nominaciones en actuación por Valor sentimental y una nominación en sonido por la coproducción hispano-francesa Sirat.

Los Oscar se amplían en una categoría: los directores de casting (hasta dos por película) ahora podrán ganar un trofeo. La academia eligió honrar a los de Hamnet, Marty Supremo, Una batalla tras otra, El agente secreto y Pecadores para su primera edición. La última vez que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas añadió una categoría competitiva (película de animación) fue en 2001.

Sí, esto significa probablemente que la transmisión será aún más larga. El espectáculo del año pasado se alargó hasta las tres horas y 50 minutos. La ceremonia de los Oscar se celebrará el 15 de marzo y será transmitida por ABC y Hulu. La fecha es posterior a lo habitual para evitar conflictos de programación con eventos deportivos en vivo.

Conan O'Brien volverá a ser el presentador de los Oscar. O'Brien fue muy bien valorado por su trabajo como presentador de la 97.ª edición, que alcanzó la mayor audiencia de los últimos cinco años para ABC. Cerca de 19,7 millones de personas sintonizaron, frente a 19,5 millones del año anterior. Sin embargo, en 2019, los Oscar atrajeron a 30 millones de espectadores.

Como la audiencia de casi todos los programas de premios ha disminuido --los Game Awards, que premian a los videojuegos, son una notable excepción--, la Academia se ha esforzado por encontrar formas de mantener la relevancia de los Oscar. La ceremonia, por ejemplo, se trasladarán a YouTube a partir de 2029, poniendo fin a una etapa en la ABC que comenzó en 1976.

Brooks Barnes es el corresponsal principal del Times para Hollywood. Escribe sobre la industria del entretenimiento desde hace 25 años.

Nicole Sperling cubre Hollywood y la industria de las plataformas de emisión en continuo. Ha sido reportera durante más de dos décadas.

