Mientras Europa intenta diversificar su comercio, un importante acuerdo con Sudamérica se retrasa

La medida del Parlamento Europeo posterga un tratado comercial con el bloque Mercosur en un momento en el que Trump amenaza con una escalada de los aranceles estadounidenses.

El Parlamento Europeo votó el miércoles a favor de retrasar un importante acuerdo comercial entre la Unión Europea y cuatro países sudamericanos, un revés a los esfuerzos del continente por diversificar las relaciones comerciales, mientras el presidente Donald Trump amenaza con una nueva ronda de escalada de aranceles estadounidenses sobre productos procedentes de varios países europeos.

El brazo legislativo de la UE votó por poco margen remitir el tratado con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, que forman el bloque comercial conocido como Mercosur, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que examine si es compatible con los tratados vigentes del bloque.

La espera de un fallo podría retrasar la aplicación del tratado hasta dos años.

El acuerdo con el Mercosur, fruto de más de dos décadas de negociaciones, había encontrado una oposición enconada por parte de los agricultores y de algunos ecologistas europeos, quienes argumentaban que los productos agrícolas sudamericanos no cumplirían las normas europeas y competirían injustamente con los agricultores de los países europeos.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, pensó que había conseguido apaciguar a suficientes opositores para obtener la aprobación. El sábado estuvo en Paraguay para firmar el tratado que creará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, que conectará a más de 700 millones de personas.

"Esto llega en un momento en que los productores y exportadores de la UE necesitan urgentemente acceder a nuevos mercados", dijo la Comisión Europea en un comunicado, señalando que el retraso socavaba la reputación del bloque como "socio comercial fiable y previsible".

