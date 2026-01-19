The New York Times

Hay al menos 10 muertos en un choque de trenes en España

La colisión sucedió tras descarrilar los vagones traseros de un tren en el sur del país.

Dos trenes de alta velocidad descarrilaron a última hora del domingo en el sur de España, causando la muerte de al menos 10 personas, según los servicios de emergencia, que aún realizaban labores de rescate.

El descarrilamiento ocurrió en Adamuz, provincia de Córdoba. Alrededor de las 7:45 p. m., los vagones traseros de un tren operado por una empresa privada que viajaba a Madrid proedente de Málaga, en la costa sur del país, se salieron de las vías y se precipitaron por la vía opuesta, dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Por esa vía, dijo, pasaba en ese momento un tren de Renfe --la operadora estatal-- con destino a la ciudad de Huelva. El choque provocó que también descarrilaran los dos vagones delanteros del tren de Renfe, dijo.

Aún se desconoce la causa del descarrilamiento inicial.

María Belén Moya, jefa de los servicios de protección civil de Adamuz, dijo que había al menos 10 muertos y más de 25 heridos graves, según la cadena regional andaluza Canal Sur.

El número de víctimas podría aumentar.

"La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento", dijo Puente en un mensaje en la X. "El impacto ha sido terrible".

El tráfico ferroviario entre Madrid y varias ciudades importantes del sur de Andalucía -entre ellas Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva-- quedará suspendido durante el lunes, según un comunicado de ADIF, la agencia estatal de infraestructuras ferroviarias.

El gobierno regional de Andalucía instaló un puesto médico de avanzada en el lugar del accidente para atender allí a las víctimas.

Paco Carmona, director del cuerpo de bomberos de Córdoba, que está coordinando el operativo de rescate, dijo a la televisión pública que los equipos de emergencia estaban priorizando la asistencia de las víctimas que seguían atrapadas en los dos vagones más gravemente dañados en el choque.

Carmona dijo que estaban tratando de coordinar una evacuación ordenada de las víctimas.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijo en un mensaje en X: "El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros".

La operadora nacional de trenes y la compañía ferroviaria han habilitado espacios para atender a los familiares de las víctimas en estaciones de tren de Madrid, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva.

España es el segundo país del mundo en extensión de red ferroviaria de alta velocidad, detrás de China, según la Unión Internacional de Ferrocarriles.

