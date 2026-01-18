'Vengan a ayudarnos': los incendios de Chile causan al menos 16 muertes

Al menos 16 personas han muerto a causa de los feroces incendios forestales que asolan el sur de Chile, quemando viviendas y miles de hectáreas de terreno, dijeron el domingo las autoridades.

Las llamas destruyeron barrios enteros en la región sureña del Biobío, según las autoridades locales, obligando a evacuar a miles de personas a refugios temporales.

Las imágenes captaron llamas expansivas que azotaban los edificios, con un denso humo que oscurecía el horizonte bajo una densa neblina anaranjada. Edificios derrumbados y coches carbonizados se alineaban en las calles calcinadas.

"En lo emocional estoy destruido", dijo Rodrigo Vera, alcalde de Penco, una ciudad de unos 50.000 habitantes situada a unos 400 kilómetros al sur de Santiago, al describir el domingo en la radio chilena una escena de desesperación.

Vera dijo que algunos bomberos habían quedado atrapados en el incendio y que había visto a otros llorando en el suelo del puesto de mando.

Más de 20.000 personas tuvieron que abandonar sus casas, dijo Vera, y los equipos de emergencia evacuaron a los pacientes de un hospital que se vio amenazado.

El alcalde hizo un llamamiento al gobierno nacional. "Se lo suplico, por favor, de lo más profundo de mi corazón. Vengan a ayudarnos", dijo.

En las primeras horas del domingo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró el "estado de catástrofe" para las regiones de Ñuble y Biobío. La medida permitió al gobierno desplegar al ejército en estas zonas, donde los incendios ya habían quemado más de 8000 hectáreas de terreno, casi 20.000 acres.

El ministro de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero, cifró el domingo en 16 el número de muertos. "Hay personas que aún no se encuentran localizadas, pero muchas podrían estar en albergues", dijo. "La información se va integrando progresivamente a medida que los familiares realizan los reportes".

La Corporación Nacional Forestal de Chile dijo que hay 24 incendios que se están combatiendo activamente en todo el país, la mayoría en los bosques del sur. La última oleada de incendios se ha visto exacerbada por una ola de calor en el sur de Chile, donde se esperaba que las temperaturas alcanzaran hoy los 38 grados Celsius (100 grados Fahrenheit), y vientos de hasta 90 kilómetros por hora.

Chile lucha contra los incendios forestales todos los veranos, y la mayoría de ellos se concentran en los meses más calurosos, enero y febrero. El verano pasado se produjeron 3018 incendios en el país, y este año ya ha habido 2825, cuando apenas está empezando el periodo más caluroso del año.

Para esta temporada de verano, el gobierno anunció en noviembre un presupuesto de unos 180 millones de dólares para luchar contra los incendios.

Hace dos años, los incendios forestales más mortíferos de la historia de Chile asolaron la costa central del país, y ocasionaron la muerte de 135 personas y destruyeron o dañaron 8188 viviendas. En aquella ocasión, los fuertes vientos y la sequía prolongada contribuyeron a que los incendios arrasaran las colinas y causaran una devastación generalizada.

Los incendios forestales también se han apoderado de la Patagonia argentina en las últimas semanas, y arrasaron casi 30.000 hectáreas desde mediados de diciembre, según Greenpeace. Aunque no se cobraron ninguna vida humana, los incendios quemaron bosques autóctonos, destruyeron viviendas en múltiples comunidades y ocasionaron la muerte de animales salvajes.

Lucía Cholakian Herrera colaboró con reportería.

Emma Bubola es reportera del Times y cubre Argentina. Está afincada en Buenos Aires.

