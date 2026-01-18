Es 'Juego de tronos', pero no como lo conoces

Mientras que 'Juego de tronos' y 'La Casa del dragón' se caracterizan por su inmensidad, 'El caballero de los Siete Reinos' es la primera prueba de si la fórmula funcionará a una escala más humana.

Vestido con una reluciente armadura y caminando pesadamente por el barro, un caballero blandía un arma medieval llamada mayal alrededor de su cabeza, y luego intentaba estrellar su bola con pinchos contra el cráneo de un rival.

Cerca de allí, otro caballero cargó con su corcel contra un oponente y estrelló su lanza contra su escudo; el impacto hizo saltar por los aires fragmentos de madera y el rival salió volando de su montura.

En una plataforma elevada, los nobles en togas apenas echaban un vistazo al caos que se estaba produciendo. Al fin y al cabo, no eran necesarios para la toma.

Era septiembre de 2024, en un valle de Irlanda del Norte, y los combatientes eran dobles de acción que rodaban una escena para El caballero de los Siete Reinos, la más reciente entrega de la franquicia Juego de tronos de HBO.

Basada en una novela de George RR Martin, la primera temporada de la serie cuenta la historia de Dunk (Peter Claffey), un aspirante a caballero de 1,90 metros de altura, y sus aventuras en un torneo de justas con Egg (Dexter Sol Ansell), su escudero de 9 años.

Una escena importante de la primera temporada es una batalla en la que 14 caballeros se enfrentan en un feroz combate. Es una premisa familiar para cualquier fan de Juego de tronos y, a primera vista, El caballero de los Siete Reinos parece tener todas las características de una serie ambientada en la mítica tierra de Poniente. Al igual que la serie original y su precuela, La Casa del dragón, hay caballeros y villanos temibles, romance y sangre.

Pero esta serie, que se estrena el domingo en HBO y HBO Max, tiene un tono distinto. Mientras que Juego de tronos y La Casa del dragón se caracterizan por su inmensidad y presentan relatos que abarcan todo el mundo, dinastías que se disputan el poder y bestias digitales, El caballero de los Siete Reinos es la primera prueba de si la fórmula funcionará a una escala más humana. (Aunque la escala humana es relativa, dado el tamaño de Claffey y un amplio reparto que incluyó hasta 400 extras diarios).

La primera temporada también tiene un alcance comparativamente modesto, con solo seis episodios, la mayoría de unos 30 minutos de duración. (Ya se está filmando la segunda temporada). Se centra en unos pocos días de la vida de Dunk, cuando entierra a su mentor, Ser Arlan de Pennytree (Danny Webb), y luego, para poder ascender en el mundo, alega que Ser Arlan lo había nombrado caballero antes de su muerte. Dunk es ahora Ser Duncan, el caballero errante, lo que significa que viaja por el campo y duerme bajo las estrellas.

De camino a un torneo de justas, Dunk conoce a Egg, un niño al que toma como escudero y que resulta ser mucho más sabio que él. La serie, que combina un tono cómico ligero con destellos de feroz violencia y tragedia, se centra rápidamente tanto en su relación como en las tribulaciones de Dunk.

Ira Parker, quien creó la serie con Martin y también la dirige, calificó la producción como "el advenedizo aguerrido del mundo de Juego de tronos". En parte porque tenía un "presupuesto ajustado" en comparación con series anteriores, pero también porque no se centra en las clases dirigentes de Poniente. (Parker fue productor de La Casa del dragón).

Dunk procede de lo más bajo de la sociedad, dijo Parker. Para ascender en el mundo debe superar sus propias ansiedades, incluido el síndrome del impostor --en un momento dado, los espectadores lo ven vomitar de miedo--, tanto como a sus enemigos.

"No tenemos dragones", dijo Parker. "Solo tenemos a Dunk". ¿Será suficiente para atraer a un público amplio y ganarse a los seguidores de Juegos de tronos acostumbrados a la extravagancia visual?

"¿Quién sabe?", dijo. Martin, su cocreador, está igualmente resignado al destino que le deparen los dioses de la televisión.

"Hace mucho tiempo aprendí que no se puede predecir al público", escribió Martin en un correo electrónico. "Así que lo único que puedes hacer es escribir la mejor historia que puedas, y esperar que el público la encuentre".

A PESAR DE SUS DIFERENCIAS CON otras series de la franquicia, El caballero de los Siete Reinos tiene raíces profundas.

Martin escribió El caballero errante, su primera novela protagonizada por Dunk y Egg y la base de la primera temporada, a finales de la década de 1990. (Se publicó originalmente en Legends, una antología de 1998 de nuevas obras de famosos autores de ciencia ficción y fantasía, que también incluyó novelas de Stephen King y Ursula K. Le Guin).

Martin continuó las aventuras de Dunk y Egg en otras dos novelas, La espada leal (2003) --base de la segunda temporada de la serie-- y El caballero misterioso (2010), y espera continuar escribiendo sobre estos "divertidos personajes".

"Tengo otra decena de historias de Dunk y Egg que escribir en mi copioso tiempo libre", dijo. (Es de suponer que las escribirá después de terminar la próxima entrega, largamente retrasada, de la serie Canción de hielo y fuego, base de Juego de tronos).

Ya en 2014, Martin dijo en su blog que quería convertir los libros de Dunk y Egg en películas o en una serie de televisión. Sin embargo, en 2022, cuando la HBO pidió a Parker que escribiera un guion, un representante de Martin le dijo que el autor había perdido interés en la idea.

"Me dijeron: 'Mira, George no quiere hacerlo, así que es tu trabajo convencerlo'", recuerda Parker. Así que Parker le prometió a Martin que "nunca incluiría nada" en el show a menos que el autor lo aprobara. (Martin no respondió a la pregunta de por qué no quería que se hiciera la serie).

Mantener contento a Martin era esencial para producir la serie, y también lo era encontrar a los actores adecuados para interpretar a Dunk y Egg.

Sarah Bradshaw, productora ejecutiva, dijo que algunos miembros del equipo creativo dudaban de encontrar a alguien que tuviera la estatura física necesaria para interpretar a Dunk y que además supiera actuar. El equipo de producción se puso en contacto con más de 150 clubes de baloncesto, remo y vóleibol, y vio a actores de toda Europa y Estados Unidos. Al final, quien destacó fue un exjugador de rugby irlandés, Claffey, de 1,90 metros y 111 kilogramos.

Claffey, de 29 años, dijo en una entrevista en su tráiler del plató que dedicó su vida al rugby cuando era adolescente y que era lo bastante bueno como para jugar en un equipo nacional juvenil de Irlanda. Pero a los 20 años se dio cuenta de que no llegaría a nivel profesional y se presentó a una audición en una escuela de interpretación de Dublín, a la que luego asistió. A continuación consiguió pequeños papeles en varias series, como Vikingos: Valhalla de Netflix. Aun así, dijo, le costaba la idea de interpretar a un protagonista.

"Me preocupaba mucho que mi ansiedad me lo estropeara", dijo, y añadió que la terapia y la medicación le habían ayudado.

En el plató, Claffey no parecía tener ningún miedo. En un momento dado, rodó una escena en una carpa de cerveza con Ansell, en el papel de Egg, en la que intentaba explicar a su joven amigo el significado de una canción de fiesta sexualmente explícita. Entre toma y toma, Claffey animó fraternalmente al actor más joven.

"Aguanta ahí, mi amigo", dijo en un momento dado. "Métete en la zona, ya lo tienes". Claffey dijo que los dos se habían hecho amigos y habían ido juntos a la bolera y a salones de videojuegos.

Ansell, de 11 años, había aparecido en una telenovela británica y en varias películas antes de este papel. En una entrevista en video, dijo que no sabía que se había presentado a una audición para una serie del universo de Juego de tronos; le pidieron que leyera del guion de la comedia romántica británica Un gran chico , otra historia sobre un muchacho mucho más sabio que su mentor adulto.

Cuando Ansell se enteró de que la audición era para una serie de Juego de tronos, los miembros de su familia que eran fans le dijeron: "Tienes que conseguirlo". Pero nunca le dejaron ver la hiperviolenta serie original.

El mayor reto de interpretar a Egg, dijo Ansell, no fue adaptarse al universo de Juego de tronos, sino afeitarse su cabello rubio (Egg es calvo durante la serie). Y debido al típico secretismo que rodea a una serie de Juego de tronos, ni siquiera pudo contarle a sus amigos del colegio en Yorkshire, Inglaterra, por qué se había afeitado. Aunque de todas formas no estaba seguro de que les impresionara.

"Solo les importa quién ganó el último partido de fútbol", dijo.

EL CABALLERO DE LOS SIETE REINOS TRATA EN SU MAYORÍA DE un hombre que anhela respetarse a sí mismo y a sus compatriotas, de las relaciones entre los guerreros y sus protegidos, del significado del valor. Pero también tiene su porción de espectáculo de Juego de tronos, sobre todo en las escenas de justas y la batalla de siete contra siete.

En el plató, el caprichoso tiempo norirlandés no cooperaba, y amenazaba con hacer que el enfrentamiento pareciera insuficientemente brutal.

"Oh, Dios, ha vuelto a salir el sol", dijo Bradshaw, mirando al cielo. "Mantener el campo de batalla hecho un baño de barro ha sido un problema". Pronto, varios bomberos con mangueras entraron en el plató y regaron el suelo con agua, mientras otros seis miembros del equipo utilizaban horcas y palas para remover la tierra.

Otros retos fueron los enjambres de avispas, atraídas por el azúcar de la abundante sangre falsa. Bradshaw llevaba consigo un EpiPen debido a sus alergias, dijo.

Si bien los caballos, las armaduras y el amplio y embarrado campo de batalla eran componentes comunes de Juegos de tronos, no lo era tanto la ajustada perspectiva que ponía todo lo anterior al servicio del viaje del héroe específico de Dunk. Para ayudar a conseguirlo, el equipo filmó extractos de la batalla desde su punto de vista, utilizando cámaras con un visor sobre ellas para que el espectador se sintiera como si fuera él: en momentos confuso, atacado, desesperado.

"Quería que la gente sintiera lo que es llevar una armadura y un casco", dijo Parker. "No es como cuando sales con tus amigos y juegas con unas espadas de madera. En una batalla real pierdes inmediatamente toda la visión: no oyes nada, sudas, tu ritmo cardiaco aumenta inmediatamente".

(Tom McCullagh, el diseñador de producción, dijo que le dijeron que hiciera los combates "como algo que nunca se haya visto antes" en televisión: "Así que cero presión").

Para que los espectadores se interesen por la lucha de Dunk por el honor y la legitimidad, tienen que seguir su punto de vista en todo momento, especialmente cuando lucha por su vida. Al hacerlo, dijo Parker, espera que se den cuenta de que la propia serie se parece mucho a Dunk.

Ambas son "mundanas, sin pulir" y llenas de corazón, dijo. Puede que no haya dragones en pantalla, pero esperemos que eso sea suficiente.

Alex Marshall es un periodista de cultura europea que reside en Londres.