La agencia de aviación de EE. UU. alerta actividad militar sobre océanos de América Latina

Los siete avisos a los aviadores abarcaban zonas del océano Pacífico colindantes con México, Colombia, Ecuador y Panamá. Permanecerán vigentes hasta el 17 de marzo.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) instó el viernes a los pilotos a "actuar con precaución" al sobrevolar zonas del océano Pacífico próximas a Latinoamérica, advirtiendo en una serie de avisos que había una mayor actividad militar en la región.

Los siete avisos a los aviadores --los llamados NOTAM-- abarcaban zonas del océano Pacífico colindantes con México, Colombia, Ecuador y Panamá. Permanecerán vigentes hasta el 17 de marzo, lo que sugiere un periodo prolongado de posible planificación militar en la región.

Los avisos eran similares a los que la FAA emitió el año pasado para las zonas cercanas a Venezuela y el mar Caribe, cuando el ejército estadounidense intensificó una campaña de ataques a embarcaciones contra lo que dijo eran contrabandistas de drogas. La FAA emitió avisos más urgentes a principios de este año, cuando Estados Unidos emprendió una operación para capturar a Nicolás Maduro, líder de Venezuela.

No quedó claro de inmediato qué llevó a la FAA a emitir los avisos del viernes.

En las últimas semanas se han producido varios ataques a embarcaciones en el Pacífico Oriental. Representantes del Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, que ha estado llevando a cabo los ataques, y del Mando Sur de Estados Unidos, que supervisa la región, indicaron que no habían tenido conocimiento de los avisos de la FAA antes de que se emitieran.

El Departamento de Defensa remitió las preguntas a la FAA.

El jueves, The New York Times informó que Estados Unidos estaba intensificando una campaña de presión sobre México para que permitiera a las fuerzas militares estadounidenses desmantelar laboratorios de fentanilo dentro del país, mientras el presidente Trump se inclina por un mayor papel de Estados Unidos en el desmantelamiento de los cárteles que producen la droga y la pasan de contrabando a través de la frontera.

Las autoridades estadounidenses quieren que las fuerzas estadounidenses acompañen al ejército mexicano en las redadas contra presuntos laboratorios de fentanilo.

Trump dijo la semana pasada que era necesario hacer más.

"Hemos eliminado el 97 por ciento de las drogas que entran por agua, y ahora vamos a empezar a atacar por tierra a los cárteles", declaró a Fox News, refiriéndose a los de México.

Jack Nicas colaboró con reportería desde Ciudad de México y Eric Schmitt desde Washington.

Karoun Demirjian es reportera de noticias de última hora para el Times.

La SICT se pronuncia sobre

La SICT se pronuncia sobre alerta de EEUU por “acciones militares” en espacio aéreo de México

Por esta razón dos jugadores de Chivas podrían no debutar con la Selección Mexicana contra Panamá y Bolivia

Toma clandestina en taller mecánico de Azcapotzalco, así hallaron la turbosina en CDMX

Clima en Madrid: el estado del tiempo para este 17 de enero

El precio del dólar vuelve a subir en Colombia y se mueve cerca de los $3.700: así cerró la jornada del 16 de enero de 2026

