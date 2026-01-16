Una exsenadora es demandada por tener una relación con un miembro de su escolta

Kyrsten Sinema fue acusada ante un tribunal federal de mantener un romance con un miembro casado de su equipo de seguridad.

La exsenadora por Arizona Kyrsten Sinema, demócrata convertida en independiente que ejerció un periodo antes de dejar el cargo el año pasado, fue acusada esta semana ante un tribunal federal de mantener una relación amorosa con un miembro de su equipo de seguridad en el Senado, un hombre casado y padre de tres hijos.

En una demanda presentada en Carolina del Norte, la exesposa de Matthew Ammel, quien trabajó en el equipo de Sinema durante dos años, acusó a la exsenadora de seducirlo y separar su matrimonio.

Heather Ammel afirmó en su demanda que Sinema le enviaba a su exesposo fotografías sexualmente sugerentes a través de Signal, la aplicación de mensajería encriptada; lo eligió para que la acompañara en viajes a Napa Valley y al Sphere, el espacio para eventos en Las Vegas; le pagó el ingreso a un tratamiento psicodélico por trastorno de estrés postraumático y otros problemas; lo animó a llevar drogas a los viajes de trabajo para que ella pudiera guiarlo en un viaje psicodélico; lo colmó de regalos y entradas para conciertos, y, finalmente, entabló con él una relación sexual que hizo que Ammel abandonara a su familia.

Una portavoz y un abogado de Sinema no respondieron a las solicitudes de comentarios. No fue posible ponerse en contacto con Matthew Ammel para que hiciera comentarios.

Heather Ammel está pidiendo a Sinema más de 25.000 dólares, con el argumento de que rompió su matrimonio de forma intencionada y maliciosa mediante una "conducta deliberada y lasciva".

La demanda de Ammel se presentó originalmente en septiembre ante un tribunal estatal de Carolina del Norte, donde una persona puede demandar por "alienación del afecto" y exigir una indemnización. Esta semana, el abogado de Sinema pidió que la demanda se trasladara al tribunal federal.

Durante su único periodo en el Senado, Sinema se enemistó con los votantes demócratas de su estado, así como con muchos de sus colegas, quienes la consideraban el impedimento más importante para las prioridades demócratas, como cerrar la denominada laguna de los intereses transferidos y anular el filibusterismo. Ella defendió su postura sobre mantener el filibusterismo como una postura que fomentaba el compromiso por encima de la política partidista.

La demanda de Ammel retrata a una legisladora que buscó una relación personal inapropiada con alguien que dependía de ella para trabajar, y que habló con desdén de aspectos de su papel en el Capitolio.

Los Ammel se casaron en 2010, según la demanda, y disfrutaron de una "relación sexual activa, generosa y satisfactoria" hasta que Sinema entró en escena. Tuvieron tres hijos juntos.

Heather Ammel dijo que tenían un "matrimonio bueno y cariñoso" a pesar de que Matthew Ammel, veterano de guerra, sufría trastorno de estrés postraumático y lesiones cerebrales traumáticas, además de luchar contra el abuso de sustancias, todo ello asociado a su época en el ejército.

Después de retirarse del ejército en 2022, Matthew Ammel se unió al personal de Sinema como parte de su equipo de seguridad. Cuando su superior abandonó el cargo en otoño de 2023, Heather Ammel dijo que su superior también animó a su esposo a marcharse, según la demanda.

Matthew Ammel decidió permanecer en su puesto porque le ofrecía seguridad económica, según la demanda, y pronto se encontró viajando con Sinema en viajes, incluido uno solo con ella a Napa Valley, y otro para ver actuar a la banda U2 en el Sphere. También lo llevó como invitado a un concierto de Taylor Swift, decía la demanda.

Heather Ammel afirmó que en un acto de marzo de 2024 celebrado en Phoenix, Sinema se puso "manoseadora" con Matthew, quien confesó más tarde que no sabía cómo salir de la situación sin ofender a su jefa, dijo ella.

Según la demanda, fue en un viaje de trabajo posterior a San Francisco cuando Sinema invitó a Ammel a su habitación de hotel, donde ambos permanecieron juntos a solas durante horas. Después se quedarían en el apartamento de Sinema en Washington, en su casa de Scottsdale, Arizona, y en un Airbnb de Napa Valley. Sinema empezó a pagarle para que recibiera tratamiento psicodélico, según la demanda.

Heather Ammel afirmó que finalmente descubrió mensajes "románticos y lascivos" que Sinema enviaba a Matthew en Signal. Según la demanda, uno de los mensajes incluía una foto de Sinema solo con una toalla.

De acuerdo con el documento legal, Sinema solía hacer bromas obscenas a Ammel a través de Signal y compartir sus pensamientos imprudentes sobre aspectos de su trabajo que despreciaba.

Por ejemplo, cuando Ammel preguntó a Sinema por qué pensaba faltar al discurso del presidente Joe Biden sobre el Estado de la Unión en 2024, ella respondió que no tenía ningún interés en escuchar a "un viejo" hablar sobre la legislación que ella había redactado, según Heather Ammel.

Sinema también animó a Ammel a llevar drogas MDMA en un viaje de trabajo, para que ella ayudara a guiarlo a través de una experiencia psicodélica, según el documento legal.

De acuerdo con la demanda, ambos intercambiaron también mensajes en los que hablaban de sexo al estilo misionero, que Sinema consideraba "¡aburrido!".

Finalmente, Ammel dijo a su esposa que quería el divorcio, pero le costó admitir que tenía un romance, según la demanda.

En 2024, Sinema anunció que no se presentaría a la reelección, y admitió que su experimento político había fracasado y que su forma de hacer política independiente, moderada y negociadora "no era lo que Estados Unidos quiere ahora".

"Porque elijo la cortesía, la comprensión, la escucha y el trabajo conjunto para conseguir cosas, dejaré el Senado a finales de este año", dijo entonces en un anuncio en video.

Desde entonces, Sinema ha participado en la industria de la ciencia psicodélica, y ha hablado de someterse a un tratamiento con ibogaína con el objetivo de prevenir la demencia. También se ha incorporado a un bufete de abogados, Hogan Lovells, donde trabaja en temas como la criptomoneda y la inteligencia artificial.

Annie Karni es corresponsal del Congreso para el Times.