The New York Times

Julio Iglesias niega las acusaciones de abuso sexual de dos exempleadas

Reportajes Especiales - Lifestyle

Guardar

El cantante dijo que las acusaciones eran "absolutamente falsas" en un comunicado emitido luego de que la fiscalía española abriera una investigación.

El cantante español Julio Iglesias negó el viernes las acusaciones de que agredió sexualmente a dos de sus exempleadas, días después de que fiscales españoles dijeran que estaban investigando las denuncias.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Iglesias, de 82 años, calificó las acusaciones de "absolutamente falsas". Negó "haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer" y dijo que se defendería de las acusaciones.

El cantante, ganador de premios Grammy, fue acusado de abuso sexual por dos exempleadas que presentaron una denuncia ante un tribunal superior de España el 5 de enero, según fuentes oficiales. Ese mismo día, dos medios de comunicación en español, elDiario.es y Univision Noticias, publicaron una investigación conjunta que les llevó tres años sobre las acusaciones de acoso y agresión sexual por parte de Iglesias.

La investigación detallaba los testimonios de 15 personas que trabajaron para Iglesias entre finales de la década de 1990 y 2023. Ninguna de las personas fue nombrada. Los relatos describen un clima de intimidación, abuso y acoso en el que Iglesias reclutaba a las mujeres por su aspecto físico y les hacía preguntas inapropiadas sobre sus preferencias sexuales y su cuerpo.

Una de las personas afirmó a los medios de comunicación, con todo lujo de detalles, que Iglesias abusó sexualmente de ella en repetidas ocasiones.

"Me usaba casi todas las noches", declaró a los medios de comunicación. "Me sentía como un objeto, como una esclava".

Como una figura muy querida en España y Latinoamérica, Iglesias ha vendido cientos de millones de discos y alcanzado el éxito internacional a lo largo de seis décadas de carrera. Es el padre del cantante Enrique Iglesias.

Aimee Ortiz cubre noticias de última hora y otros temas.

Temas Relacionados

New York Times

Últimas Noticias

Una exsenadora es demandada por tener una relación con un miembro de su escolta

Reportajes Especiales - News

Una exsenadora es demandada por

Por favor, engáñame

The New York Times: Edición Español

Por favor, engáñame

El director de la CIA se reúne con Delcy Rodríguez en Caracas

Reportajes Especiales - News

El director de la CIA

¿Cuba podrá sobrevivir sin su principal proveedor de petróleo?

Reportajes Especiales - Business

¿Cuba podrá sobrevivir sin su

Machado le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump

Reportajes Especiales - News

Infobae
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia rechazó un nuevo

La Justicia rechazó un nuevo pedido de libertad del represor Ricardo Cavallo

Petro reveló por qué frenó el traslado de criminales vinculados con Los Costeños a una cárcel en Barranquilla: “Ponen en peligro la ciudadanía”

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad española a una mujer sefardí residente en Estados Unidos al considerar “insuficiente” el certificado que acredita su origen

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de enero: retraso de hasta 10 minutos en la Línea B del Metro

Kenia López Rabadán pide a empresarios involucrarse en discusión de la reforma electoral

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Venezuela insiste en que dará la "pelea" en todos los campos por la libertad de Maduro

El secretario general de la OEA pide demostrar que la región puede vivir en paz

Detienen en México a criminal buscado por EE.UU. por fraude a víctimas de la tercera edad

El presidente de Siria firma un decreto que garantiza los derechos y la identidad kurdas

Bo Bichette se une a los Mets con un contrato de 126 millones de dólares por 3 temporadas

ENTRETENIMIENTO

“Sex on Fire”, el hit

“Sex on Fire”, el hit que rompió récords de ventas y volvió a darle protagonismo al rock moderno

Tom Hardy y las máscaras: El secreto detrás de sus actuaciones más inolvidables según Christopher Nolan

Daniel Stern, estrella de “Mi pobre angelito”, pierde un trabajo en TV tras ser acusado formalmente de solicitar prostitución

Reviven videos de los besos ‘más incómodos’ de los conductores de Hoy tras escándalo de Julio Iglesias

Nueva demanda sacude el legado de Michael Jackson: piden USD 200 millones por supuestos abusos