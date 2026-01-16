Julio Iglesias niega las acusaciones de abuso sexual de dos exempleadas

El cantante dijo que las acusaciones eran "absolutamente falsas" en un comunicado emitido luego de que la fiscalía española abriera una investigación.

El cantante español Julio Iglesias negó el viernes las acusaciones de que agredió sexualmente a dos de sus exempleadas, días después de que fiscales españoles dijeran que estaban investigando las denuncias.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Iglesias, de 82 años, calificó las acusaciones de "absolutamente falsas". Negó "haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer" y dijo que se defendería de las acusaciones.

El cantante, ganador de premios Grammy, fue acusado de abuso sexual por dos exempleadas que presentaron una denuncia ante un tribunal superior de España el 5 de enero, según fuentes oficiales. Ese mismo día, dos medios de comunicación en español, elDiario.es y Univision Noticias, publicaron una investigación conjunta que les llevó tres años sobre las acusaciones de acoso y agresión sexual por parte de Iglesias.

La investigación detallaba los testimonios de 15 personas que trabajaron para Iglesias entre finales de la década de 1990 y 2023. Ninguna de las personas fue nombrada. Los relatos describen un clima de intimidación, abuso y acoso en el que Iglesias reclutaba a las mujeres por su aspecto físico y les hacía preguntas inapropiadas sobre sus preferencias sexuales y su cuerpo.

Una de las personas afirmó a los medios de comunicación, con todo lujo de detalles, que Iglesias abusó sexualmente de ella en repetidas ocasiones.

"Me usaba casi todas las noches", declaró a los medios de comunicación. "Me sentía como un objeto, como una esclava".

Como una figura muy querida en España y Latinoamérica, Iglesias ha vendido cientos de millones de discos y alcanzado el éxito internacional a lo largo de seis décadas de carrera. Es el padre del cantante Enrique Iglesias.

