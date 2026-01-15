Un agente federal dispara a un hombre en Mineápolis y las protestas aumentan

Un agente federal disparó e hirió a un hombre en Mineápolis el miércoles por la noche, dijeron funcionarios federales, lo que desencadenó horas de enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden justo una semana después de que un agente de inmigración matara a una mujer en la ciudad.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, afirmó en un comunicado que los agentes federales intentaban detener a un hombre de Venezuela que se encontraba ilegalmente en el país en un "control de tráfico selectivo" sobre las 6:50 a. m. Dijo que el hombre huyó de los agentes.

Cuando el agente lo alcanzó, McLaughlin dijo que el hombre "empezó a resistirse y a agredir violentamente al agente". Dijo que dos personas salieron de un edificio cercano y, junto con el hombre, atacaron al agente con una pala de nieve y un palo de escoba.

El agente temió por su vida y disparó, y uno de los disparos alcanzó una pierna del hombre al que buscaban los agentes, dijo McLaughlin. El agente y el hombre que recibió el disparo estaban en el hospital, añadió, y las otras dos personas a las que acusó de atacar al agente estaban detenidas.

[El mapa a continuación muestra la distancia entre los lugares donde se disparó a Renee Good el 7 de enero y donde se disparó a un hombre venezolano el 14 de enero].

No fue posible verificar inmediatamente la versión del gobierno federal. Las autoridades municipales dijeron que la persona que recibió el disparo tenía "heridas que aparentemente no amenazaban su vida". El estado del agente no estuvo claro de inmediato.

Los residentes de Mineápolis han protestado repetidamente en la semana transcurrida desde que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas disparó mortalmente a una mujer estadounidense, Renee Good, en la zona sur de Mineápolis.

Las autoridades municipales dijeron que el disparo contra el hombre venezolano se produjo en la zona norte de la ciudad, en la cuadra 600 de la avenida 24 Norte. En una conferencia de prensa, Brian O'Hara, jefe de policía de la ciudad, dijo que tenía entendido que se había hecho una llamada al 911 desde una casa. Dijo que la persona que llamó informó que el hombre huía de los agentes de inmigración y conducía hacia la residencia.

Los vecinos dijeron que vieron a los agentes federales ordenar a la gente que estaba dentro de la casa que saliera con las manos en alto, y que varias personas, incluyendo niños, salieron.

El alcalde Jacob Frey dijo después que "todavía hay muchas cosas que no sabemos", pero que "esto no es sostenible". Reiteró su llamamiento para que el ICE se marche.

"Actualmente han puesto a nuestra ciudad en una situación imposible", dijo Frey. "Y, al mismo tiempo, estamos intentando encontrar una forma de avanzar para mantener a salvo a la gente, proteger a nuestros vecinos y mantener el orden".

los hechos el miércoles por la noche. Un grupo de ellos gritó a los policías de Mineápolis que habían bloqueado la calle al tráfico, diciendo a los agentes locales que los federales debían ser detenidos.

O'Hara dijo que la multitud congregada en el lugar estaba "cometiendo actos ilegales". Tanto él como el alcalde instaron a la gente a abandonar la zona próxima a donde ocurrió el disparo.

"Han arrojado artefactos pirotécnicos contra los agentes de policía y en varias ocasiones se han lanzado gases", dijo O'Hara.

Varios agentes de la Patrulla Fronteriza fuertemente armados llegaron en un vehículo grande de estilo militar y se colocaron fuera del perímetro marcado con cinta. Los manifestantes rodearon el vehículo y gritaron y lanzaron bolas de nieve a los agentes que se habían bajado. Los agentes terminaron por retirarse; al salir, dispararon al menos dos botes de gas que produjeron un fuerte estruendo y dificultaron la respiración de algunas personas.

Unos minutos más tarde, al menos dos agentes del ICE llegaron en una camioneta todoterreno sin matrícula y rociaron con agentes químicos los rostros de los manifestantes que se les acercaron, lo que hizo que uno de ellos dijera que no podía ver. En un momento dado, un manifestante disparó varios artefactos pirotécnicos hacia los agentes del ICE que se retiraban y hacia sus coches.

Se utilizaron agentes químicos contra los manifestantes, y dos personas fueron detenidas y posteriormente puestas en libertad. Los manifestantes dañaron un vehículo no identificado con luces de la policía.

Un agente de policía de Mineápolis, que se identificó como supervisor ante varios manifestantes, les dijo que no sabía exactamente qué había ocurrido. "No es que hablen con nosotros", dijo, en referencia a los agentes federales que se encontraban en el lugar.

Se vio a funcionarios de la Oficina Federal de Prisiones realizar tareas de control de multitudes junto a policías estatales. O'Hara dijo que había pedido a la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota que investigara el disparo contra el hombre venezolano, y que sus agentes también se encontraban en el lugar. Esa agencia fue excluida de la investigación del FBI sobre la muerte de Good.

Unos 3000 agentes federales de inmigración han inundado la zona de Mineápolis en las últimas semanas, lo que ha enfurecido a residentes y funcionarios locales. El gobierno de Donald Trump ha defendido el despliegue, diciendo que es necesario para reprimir la inmigración ilegal y erradicar el fraude.

Poco antes de que se informara del disparo, el miércoles por la noche, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, pronunció un discurso en el que pidió al gobierno de Trump que "pusiera fin a esta ocupación".

Todd Blanche, fiscal general adjunto, habló de una "insurrección en Minnesota" en una publicación de redes sociales después de que se disparara contra el hombre venezolano, y acusó a Walz y Frey, ambos demócratas, de empeorar la situación.

Liish Kozlowski, representante estatal demócrata, dijo que los habitantes de Minnesota deberían estar "enfurecidos" por la noticia de otro disparo relacionado con el ICE, y añadió que "hemos estado alertando que no están aquí por la seguridad pública ni por el fraude ni por el bienestar de nadie, sino para cazarnos y hacernos daño".

Julie Bosman, Orlando Mayorquín y Pooja Salhotra colaboraron con reportería. Georgia Gee colaboró con investigación.

