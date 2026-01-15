Dinamarca, Groenlandia y EE. UU. conversan en medio de las amenazas de Trump

El objetivo de la discusión era enfocarse en el deseo del presidente Trump de adquirir la isla. Fue la primera reunión entre los tres gobiernos para discutir el tema.

Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos tienen un "desacuerdo fundamental" sobre el futuro del territorio en el Atlántico Norte, dijo el miércoles Lars Lokke Rasmussen, ministro danés de Asuntos Exteriores, tras una reunión con funcionarios de alto rango del gobierno de Donald Trump.

La reunión en Washington --horas después de que el presidente Trump dijera que Estados Unidos "necesita Groenlandia"-- fue la primera entre los tres gobiernos en la que se discutió el deseo de Trump de comprar o hacerse con el territorio semiautónomo danés.

Rasmussen y Vivian Motzfeldt, ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, se reunieron con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Después, Rasmussen calificó la discusión de "franca" y "constructiva", aunque subrayó que Dinamarca no tiene interés en cambiar su statu quo.

"Nuestras perspectivas siguen siendo distintas", dijo. "El presidente ha dejado clara su opinión. Y nosotros tenemos una postura diferente".

Pero, dijo, también hubo avances: los gobiernos formarán un grupo de trabajo, probablemente dentro de unas semanas, para intentar encontrar una vía que contemple las inquietudes de Trump en materia de seguridad, sin violar la integridad territorial del reino danés ni el derecho de los groenlandeses a la autodeterminación.

Y aunque los estadounidenses no se disculparon ni se retractaron de las amenazas de Trump, Rasmussen dijo que esperaba que los gobiernos pudieran empezar a "bajar la temperatura" después de más de un año de intercambiar dardos en las redes sociales en lugar de reunirse cara a cara.

"Por tanto, seguimos teniendo un desacuerdo fundamental, pero también hemos acordado discrepar", dijo. "No obstante, seguiremos conversando".

Trump ha aumentado la presión sobre Groenlandia este año, aparentemente envalentonado por el éxito de la operación militar estadounidense que condujo a la captura del líder de Venezuela el 3 de enero. La semana pasada dijo que iba "a hacer algo con Groenlandia, les guste o no".

Repitió sus afirmaciones horas antes de la reunión a puerta cerrada, afirmando que "cualquier cosa que no sea" el control estadounidense de Groenlandia sería "inaceptable", en una publicación en Truth Social. "Estados Unidos necesita Groenlandia", dijo, renovando su argumento de que era necesaria para la seguridad nacional. "La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de ESTADOS UNIDOS".

Dinamarca y Groenlandia se han mantenido unidas frente a las repetidas amenazas de Trump.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, declaró a los periodistas el martes que Groenlandia preferiría permanecer con Dinamarca, su antiguo colonizador, antes que unirse a Estados Unidos bajo el gobierno de Trump. Es su declaración más contundente hasta el momento sobre el deseo de Groenlandia de seguir siendo un territorio de Dinamarca.

"Si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos Dinamarca", dijo el martes durante una conferencia de prensa conjunta en Copenhague con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen.

Frederiksen ha dicho que un ataque estadounidense contra Groenlandia --que, como parte del reino de Dinamarca, ya está bajo la protección de la Organización del Tratado del Atlántico Norte-- destruiría la alianza.

El miércoles, Dinamarca anunció que aumentaría su "presencia militar en Groenlandia y sus alrededores en el próximo periodo". También llegaron soldados suecos a Groenlandia a petición de Dinamarca, según escribió Ulf Kristersson, primer ministro sueco, en X.

Nielsen ha sido claro al afirmar que el territorio no está interesado en una compra o toma de poder estadounidense.

"No es momento de discusiones y divisiones internas", dijo Nielsen el martes, refiriéndose a sus relaciones con Dinamarca, a menudo tensas. "Es momento de permanecer unidos".

En parte, esto se debe a que la situación de la seguridad en la cima del mundo está cambiando. El cambio climático está derritiendo el hielo del Ártico, abriendo rutas antes innavegables en las que las superpotencias compiten por el dominio militar y comercial.

Por eso Rasmussen afirmó que Dinamarca y Groenlandia comparten algunas de las preocupaciones de Trump en materia de defensa, señalando que Dinamarca destinó unos 15.000 millones de dólares en los últimos años a capacidades militares en el Alto Norte.

"Definitivamente hay una nueva situación de seguridad en el Ártico", dijo.

"La gran diferencia es si eso debe llevar a una situación en la que Estados Unidos adquiera Groenlandia", continuó. "Eso no es en absoluto necesario".

Rasmussen señaló que Groenlandia, como parte del reino danés, ya está bajo la protección de la OTAN. Y señaló un acuerdo de la época de la Guerra Fría, que ya da al ejército estadounidense un acceso generalizado a Groenlandia.

"La seguridad a largo plazo de Groenlandia puede garantizarse dentro del marco actual", dijo.

Pero los tres gobiernos no se ponen de acuerdo ni siquiera sobre cuáles son las amenazas.

El presidente Trump ha dicho en reiteradas ocasiones que Estados Unidos necesita adquirir la enorme isla para protegerla de Rusia y China.

Rasmussen dijo que no existía tal amenaza inminente. "Según nuestros servicios de inteligencia, hace más o menos una década que no tenemos un buque de guerra chino en Groenlandia", dijo.

Investigadores independientes respaldan esta opinión.

Gabriella Gricius, investigadora sénior del Instituto Ártico e investigadora postdoctoral en la Universidad de Constanza en Alemania, dijo que las afirmaciones del gobierno de Trump de que barcos rusos y chinos están rodeando la isla "simplemente no son ciertas".

"Los barcos rusos y chinos no están, de hecho, en el Atlántico Norte", dijo. "Están en el estrecho de Bering, que está al otro lado de Estados Unidos".

Trump y altos funcionarios de su gobierno han dado diversas explicaciones sobre cómo Estados Unidos podría tomar el control o la propiedad de Groenlandia. Trump no ha descartado tomar Groenlandia por la fuerza militar, pero Rubio ha dicho que el presidente planea comprarla en lugar de invadirla.

Pero comprar Groenlandia podría ser imposible. Dinamarca no tiene la autoridad para vender Groenlandia, y Nielsen ha dicho en repetidas ocasiones que el territorio no está en venta.

Amelia Nierenberg es reportera de noticias internacionales para el Times en Londres.

