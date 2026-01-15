Cuba recibe los restos de 32 ciudadanos que murieron en los ataques de EE. UU. en Venezuela

Las personas fallecidas formaban parte del equipo de seguridad del dirigente venezolano depuesto, Nicolás Maduro.

La televisión nacional cubana transmitió en directo el jueves por la mañana el regreso de los restos de 32 de sus ciudadanos que murieron en los ataques realizados por Estados Unidos contra Venezuela durante la operación llevada a cabo en la madrugada del 3 de enero para capturar al presidente de Venezuela depuesto, Nicolás Maduro.

Los restos llegaron en cajas que eran más pequeñas que ataúdes e iban envueltas en la bandera cubana.

Durante años, Cuba ha enviado a miles de sus ciudadanos a Venezuela; a su vez, este país proporcionaba petróleo a Cuba. Muchos de los cubanos enviados a Venezuela son maestros y médicos, pero también hay agentes de inteligencia y guardias de seguridad.

The New York Times informó en diciembre que, ante la creciente presión militar estadounidense, Maduro había ampliado el papel de los guardaespaldas cubanos en su equipo de seguridad personal y había incorporado más agentes de contraespionaje cubanos en el ejército de Venezuela.

Los restos fueron recibidos en el aeropuerto internacional de La Habana por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el general Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior del país, entre otros altos cargos del Partido Comunista de Cuba.

"El enemigo habla eufórico de operaciones de alta precisión, de tropas de élite, de supremacía. Nosotros, en cambio, hablamos de rostros, de familias que han perdido al padre, al hijo, al esposo, al hermano", dijo Álvarez en el aeropuerto. "Los pueblos no se hacen grandes por sus riquezas materiales, sino por su capacidad de mantener viva la memoria de sus héroes".

El derrocamiento de Maduro fue un duro golpe para Cuba, que dependía en gran medida del petróleo venezolano para mantener a flote su economía. Los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba prácticamente se han detenido. Los expertos han descrito la economía de Cuba como en "caída libre" desde que el gobierno estadounidense cortó el suministro de petróleo venezolano.

El domingo, el presidente Donald Trump dijo en redes sociales que no llegaría "más petróleo ni dinero" a Cuba desde Venezuela, y que el ejército de Estados Unidos participaría en la aplicación de una separación entre los dos países.

"Venezuela ya no necesita protección de los rufianes y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados tantos años", escribió Trump. "Venezuela ahora tiene a los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del Mundo (¡por mucho!), para protegerlos, y protegerlos es lo que haremos".

La pérdida del petróleo venezolano sería "catastrófica" para Cuba, según Jorge Piñón, exejecutivo petrolero en México y experto en la industria energética de la Universidad de Texas en Austin, quien señaló que Venezuela había estado cubriendo aproximadamente una tercera parte de las necesidades diarias de combustible de Cuba.

