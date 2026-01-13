The New York Times

Un abogado que Maduro no contrató es expulsado de su caso

La semana pasada se presentó un abogado que decía representar al presidente destituido de Venezuela, y afirmó actuar a petición de personas cercanas al exmandatario.

Un juez federal de Manhattan resolvió el lunes una disputa entre abogados sobre quién debía defender al presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, y apartó del caso a uno de ellos.

El juez, Alvin Hellerstein, señaló que el abogado que pretendía unirse al equipo de defensa de Maduro, Bruce Fein, no había sido contratado por él, mientras que el abogado que compareció en nombre del líder venezolano, Barry Pollack, sí.

Pollack comunicó formalmente al tribunal que era el abogado de Maduro el lunes 5 de enero, poco antes de que el dirigente fuera procesado por conspiración narcoterrorista y otros cargos. Maduro se declaró inocente de todos los cargos.

El martes de la semana pasada, Fein presentó una solicitud para unirse al caso, que el juez aprobó inicialmente.

Pollack entonces actuó de forma enérgica para que Fein fuera destituido. "Confirmé con Maduro que no conoce a Fein y que no se ha comunicado con él, y mucho menos lo ha contratado", escribió Pollack al juez el jueves.

El viernes, Fein expuso las razones de su esfuerzo, hasta ahora inútil, por representar a Maduro. Afirmó que había intervenido en el caso "de buena fe", basándose en información de "personas situadas de forma creíble en el círculo íntimo del presidente Maduro" que indicaban que el líder venezolano quería su ayuda en su defensa.

En un correo electrónico enviado a The New York Times, Fein dio más detalles y dijo que no había recibido dinero ni promesas de dinero y que se había enterado "de que personas cercanas a Maduro --incluido su cuñado-- sospechaban de traición y no confiaban en nadie en la representación inicial de Maduro, organizada apresuradamente".

"Me dijeron que el tiempo era esencial y actué en consecuencia", dijo Fein.

Fein declinó hacer comentarios sobre la sentencia; Pollack no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Hellerstein, en su fallo, dijo que la solicitud de Fein de unirse al equipo de defensa de Maduro carecía de base legal.

"Las personas anónimas no pueden designar abogado; solo un acusado puede hacerlo", dijo el juez.

Fein solicitó que el juez Hellerstein entrevistara en privado a Maduro para "determinar definitivamente" sus deseos. Esto también fue rechazado.

"Si Maduro desea contratar a Fein, tiene capacidad para hacerlo", escribió Hellerstein. "Fein no puede designarse a sí mismo para representar a Maduro".

Benjamin Weiser es periodista del Times y cubre los tribunales federales y la fiscalía de Manhattan, así como el sistema judicial en general.

Jonah E. Bromwich cubre la justicia penal en la región de Nueva York para el Times. Se enfoca en la influencia política y su efecto sobre el Estado de derecho en las cortes federales y estatales de la zona.

