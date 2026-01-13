Trump dice que Cuba ya no recibirá petróleo ni dinero de Venezuela

El presidente pidió a Cuba que considere hacer un trato con EE. UU. pero no queda claro qué puede obtener de la isla el país más poderoso del mundo.

El presidente Donald Trump dijo en una publicación en las redes sociales que "no llegaría más petróleo ni dinero" a Cuba desde Venezuela, y que el ejército de Estados Unidos ayudaría a poner distancia entre ambos países.

Fue un giro brusco respecto a hace tan solo unos días, cuando Trump dijo que el gobierno cubano podría caer por sí solo tras la audaz captura de las fuerzas estadounidenses de Nicolás Maduro, el dirigente venezolano que enfrenta a acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos. En la publicación en las redes sociales del domingo por la mañana, el presidente instó a Cuba a "hacer un trato, antes de que sea demasiado tarde".

No está claro a qué se refería con un trato --el gobierno cubano tiene pocos recursos que ofrecer al gobierno estadounidense-- y la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

"Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que la mantuvieron secuestrada durante tantos años", escribió Trump. "Venezuela tiene ahora a los Estados Unidos de América, el ejército más poderoso del mundo (¡por mucho!), para protegerla, y la protegeremos".

Trump también compartió la publicación de un usuario en Truth Social que sugería que el secretario de Estado Marco Rubio debería ser el presidente de Cuba. "A mí me parece bien", escribió Trump. Rubio considera desde hace tiempo que tomar el control de Venezuela es una forma de forzar un cambio gubernamental en Cuba.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió a Trump diciendo que su país estaba preparado para defenderse de las amenazas estadounidenses.

"Cuba es una nación libre, independiente y soberana", escribió Díaz-Canel en X. "Nadie nos dicta qué hacer". Añadió que la isla caribeña estaba "dispuesta a defender la Patria hasta la última gota de sangre".

La destitución de Maduro supuso un duro golpe para la sólida relación entre Venezuela y Cuba, cuyos gobiernos mantienen estrechos vínculos económicos y políticos. El gobierno cubano había ayudado durante mucho tiempo a Maduro a mantenerse en el poder; en 2019, la inteligencia cubana avisó a Maduro de un complot para derrocar a su gobierno, y agentes cubanos dentro de su país lo ayudaron a aplastarlo.

La orden de Trump a Cuba de llegar a un acuerdo fue también un mensaje a la nueva dirigente de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ella se enfrenta a presiones para que Estados Unidos esté involucrado en la producción de petróleo del país y, a su vez, que recorte lo que manda a otros países, incluida Cuba.

No está claro si Venezuela cederá a las exigencias del gobierno estadounidense de poner fin a los envíos de petróleo a Cuba. Si no lo hace, Trump podría ordenar a las fuerzas estadounidenses --que ya participan en un bloqueo parcial de la industria petrolera de Venezuela-- que se apoderen de cualquier petrolero que parezca dirigirse a la isla.

La pérdida de petróleo venezolano sería "catastrófica" para Cuba, según Jorge Piñón, exejecutivo petrolero mexicano y experto en energía cubana que trabaja en la Universidad de Texas en Austin.

Piñón dijo que la demanda diaria de combustible de Cuba era de unos 100.000 barriles de petróleo y que la producción nacional cubría menos de la mitad de esa cantidad. Venezuela suministraba a Cuba entre 30.000 y 35.000 barriles diarios, según datos comerciales. Gran parte del resto, en los últimos años, procedía de exportaciones mexicanas y de limitados envíos rusos.

Cuba ha ejercido durante mucho tiempo una influencia desmesurada sobre los responsables políticos de Washington, debido a la proximidad de la isla al extremo sur de Florida, su ideología comunista, la resonancia histórica de la crisis de los misiles en Cuba de 1962 y, no menos importante, el poder político de la numerosa comunidad cubanoestadounidense del sur de Florida, de la que forma parte Rubio.

David C. Adams colaboró con la reportería.

Katie Rogers es corresponsal del Times para la Casa Blanca y reporta sobre el presidente Trump.

