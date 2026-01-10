Trump amenaza con tomar Groenlandia 'por las malas'

El presidente Trump volvió a amenazar con la anexión por la fuerza de Groenlandia, "les guste o no".

El presidente Donald Trump volvió a amenazar el viernes con la anexión por la fuerza de Groenlandia a Estados Unidos al decir que iba a "hacer algo con Groenlandia, les guste o no".

En una reunión en la Casa Blanca en la que Trump discutía sus planes para que empresas estadounidenses exploten las enormes reservas de petróleo de Venezuela bajo la amenaza de un bloqueo militar, expuso una visión imperialista de la política exterior estadounidense, según la cual Estados Unidos debe dominar países vecinos estratégicamente importantes por la posibilidad percibida de que potencias rivales lo hagan primero.

"Si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia", dijo Trump e insinuó falsamente que Groenlandia, territorio semiautónomo de Dinamarca, estaba rodeada de buques de guerra chinos y rusos. Rusia y China operan en el Círculo Polar Ártico, pero Groenlandia no está rodeada por sus buques, y Estados Unidos tiene una base militar en Groenlandia.

Trump lanzó una advertencia ominosa a las autoridades danesas y groenlandesas, que se han opuesto sistemáticamente a los planes del presidente de tomar la isla: "Me gustaría llegar a un acuerdo por las buenas, pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas".

La toma estadounidense por la fuerza de Groenlandia desharía el acuerdo central que sustenta la alianza militar de la OTAN, de la que Dinamarca y Estados Unidos son miembros fundadores. Según ese tratado, un ataque contra cualquier miembro se considera un ataque contra todos los miembros.

Pero Trump desestimó ese principio central de la alianza al explicar por qué quería anexionar Groenlandia, sugiriendo que solo defendería la isla si Estados Unidos gobierna directamente el territorio.

"Cuando lo poseemos, lo defendemos", dijo Trump. "No se defienden los arrendamientos de la misma manera. Tienes que ser el dueño".

Durante el encuentro del viernes, en el que Trump recibió a ejecutivos del sector del petróleo y el gas, Trump planteó de manera reiterada el espectro de las incursiones rusas o chinas para justificar el control estadounidense de los países vecinos.

"Si no lo hubiéramos hecho nosotros, lo habrían hecho China o Rusia", dijo Trump sobre su intento de tener indefinidamente el control del petróleo de Venezuela.

Esa justificación replica las políticas imperialistas de las llamadas Grandes Potencias en el siglo XIX y principios del XX. Cuando Estados Unidos invadió y ocupó militarmente Haití en 1915, por ejemplo, fue después de que los ejecutivos de la banca estadounidense convencieran al gobierno del presidente Woodrow Wilson de que Alemania o Francia estaban a punto de ocupar el país antes.

Trump habló de la abrumadora potencia de fuego que el ejército estadounidense podría ejercer sobre los países vecinos si no le daban lo que quería. Sugirió que podría haber "arrasado" Venezuela si el gobierno del país no cooperaba con Estados Unidos tras la incursión en la que se capturó al presidente del país.

"Han sido muy inteligentes en la forma en que nos han tratado, francamente", dijo Trump. "Porque todo ese lugar podría haber sido destruido con un solo ataque más y no queríamos hacer eso".

El presidente dijo que Dinamarca solo reclama Groenlandia por "el hecho de que tenían un barco que desembarcó allí hace 500 años", con lo que pareció desestimar tanto el principio de soberanía territorial como la voluntad del pueblo de Groenlandia.

Estados Unidos reconoció formalmente la soberanía danesa sobre Groenlandia en un tratado de 1916 que cedió a Washington la posesión de las Islas Vírgenes en el Caribe.

