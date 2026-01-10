Chevy Chase no cambia

Chevy Chase es muchas cosas: un comediante físico sin rival, un protagonista antaño de peso, un miembro clave del reparto original de Saturday Night Live. También es, según muchos de quienes han trabajado con él, un patán, aunque suelen utilizar un sustantivo un poco más subido de tono.

Pocos en Hollywood quieren colaborar con él. John Carpenter ha dicho que su experiencia dirigiendo a Chase le dio ganas de dejar la industria. En febrero, Chase quedó fuera de la lista de actuaciones del especial del 50.º aniversario de SNL , a pesar de haber sido el primer presentador del segmento Weekend Update . No ha participado en ningún éxito desde 2014, cuando lo echaron de la comedia de la NBC Community.

En un nuevo documental honesto pero empático, I'm Chevy Chase and You're Not, Chase se muestra como un hombre complejo, querido por fans y cercanos pese a todo, aunque, como él le dice a la directora de la película, Marina Zenovich, ella "no es lo bastante brillante" para comprender esa complejidad. (La película se estrena en CNN el jueves por la noche y en sus plataformas de streaming al día siguiente).

Zenovich no era ajena a tratar temas espinosos. Tiene experiencia en investigar la vida de hombres complicados --entre ellos Roman Polanski, Lance Armstrong y Robin Williams-- y le intrigaban las opiniones contradictorias sobre Chase. Quería entenderlo mejor.

Chase, en cambio, parecía a la vez desconcertado de haber construido esa reputación y despectivo ante las críticas. Su esposa desde hace 43 años y sus tres hijas lo adoran. La gente sigue clamando por verlo. Aún recibe una buena cantidad de cartas de fans. "Me siento realizado", dice en el documental.

El mes pasado, cuando Zenovich se reunió con Chase en las oficinas de CNN en Manhattan para hablar de la película, la directora parecía estar bien sintonizada con el trato a menudo cáustico de Chase, pero también con la persona más completa y sensible que había detrás. Chase no excusó su conducta más ruda. Pero quedó claro que su infancia --en la que sufrió abusos físicos por parte de su madre y su padrastro-- contribuyó a muchas de las decisiones que tomó en su carrera.

Chase, que luchaba contra un fuerte resfriado que luego derivó en neumonía, acababa de regresar de un viaje por Nebraska, Iowa y Dakota del Sur como parte de una gira navideña anual, en la que organiza proyecciones de Christmas Vacation con sesiones de preguntas y respuestas. (Aunque parece disfrutar de la adoración, tampoco pudo evitar menospreciar a algunos asistentes calificándolos de "gente MAGA de [improperio]".)

La charla, animada, pasó de lo absurdo a lo reflexivo, de lo gracioso a lo doloroso. A continuación, fragmentos editados de la conversación.

¿Por qué quisiste participar en esta película?

CHEVY CHASE Me gusta mucho. No sabía si la quería o no. Solo sabía que había visto la de Armstrong. Me pareció muy buena. Mientras hacíamos la mía, lo único que podía pensar era: ¿Cuál es mi problema? ¿En qué he hecho trampa? Pensé un poco en mi vida, cosa que suelo hacer, a diferencia de otros. Y pensé: "En realidad no he hecho nada malo como para que valga la pena filmarlo".

Marina, ¿por qué quisiste hacer esto?

MARINA ZENOVICH Cuando me propusieron la idea, pensé: "Uf, Chevy Chase: eso podría ser muy interesante". Yo era fan. Pero lo interesante fue que, cuando yo decía que estaba trabajando en esto, la gente no tenía precisamente cosas buenas para decir de él. Eso fue algo constante.

CHASE ¿En serio?

ZENOVICH Sí

CHASE No me había dado cuenta.

ZENOVICH Eso me intrigó, porque, ¿por qué no le caes bien a la gente?

CHASE Quizá pensaban que era un engreído o, ya sabes, que me creía demasiado. No creo que a la gente le guste mucho un judío alto, guapo y divertido, un judío que no es judío,pero es judío. [Chase no es judío.] No quise interrumpirte. Me gustaría escucharte más.

ZENOVICH ¿En serio te gustaría?

CHASE Sí, lo siento.

ZENOVICH No podía creer lo constante que era el odio. No odio, pero, vamos, pensaban que eras un [improperio]. Y luego entendí, mientras lo hacía, que había tres niveles. Chevy es muy querido y protegido por su familia y amigos. Así que ese es el nivel uno. El nivel dos es Hollywood, donde tiene una reputación. Es un incomprendido. El tercer nivel son los fans a quienes no les importa la reputación. Lo quieren muchísimo, y yo lo vi de verdad cuando salimos de gira con él en 2023.

Pero cuanto más investigaba, más supe de su historia y de lo que vivió de niño. No es una excusa, pero pone las cosas en perspectiva.

¿Participaste en este documental para corregir los hechos, o para explicar por qué actúas de cierta manera?

CHASE No tengo ninguna necesidad de hacerlo. Todo eso de que crean que soy un [improperio], es pura basura. No me importa demasiado. Tengo una vida magnífica, una familia maravillosa.

¿Te ha sorprendido algo del documental?

CHASE Creo que no.

ZENOVICH No te gustó la parte de Terry Sweeney.

A mediados de la década de 1980, Chevy Chase conoció a Terry Sweeney, el primer integrante abiertamente gay del reparto de SNL, durante una presentación como anfitrión. Según cuenta Sweeney en "Live From New York: una historia oral de SNL", Chase se le acercó y le dijo: "Ah, tú eres aquel tipo gay, ¿verdad? Tengo una idea para un sketch para ti. ¿Qué tal si decimos que tienes SIDA y te pesamos cada semana?". (En el documental, un Chase visiblemente disgustado ofrece una negación matizada cuando se le pregunta al respecto).

CHASE Ah, eso sí que me sorprendió, porque no recuerdo haberlo hecho. No es propio de mí hacer algo así, pero cualquiera puede ser un [improperio] de vez en cuando. Me sentí mal por Terry Sweeney cuando escuché eso. ¿Está muerto?

No está muerto.

ZENOVICH Podrías escribirle una nota.

CHASE ¿Por qué le escribiría una nota?

ZENOVICH Porque significaría mucho.

CHASE ¿Por qué le importaría yo? Fui un [improperio] con él.

ZENOVICH Porque ayuda a sanar.

CHASE Está bien, lo haré. [Risas.]

En 1992, Chase protagonizó y produjo la película de John Carpenter "Diario de un hombre invisible", una experiencia que, según se oye en una entrevista de pódcast grabada anteriormente e incluida en el documental, fue difícil para Carpenter.

¿Y qué hay de la parte en la que John Carpenter dijo que tú le diste ganas de dejar el oficio?

CHASE No sé a qué viene todo eso, pero de todos modos es un tipo loco.

¿Así que se trata de su comportamiento, no del tuyo?

CHASE ¿Dijo que yo era un [improperio]?

Dijo que hiciste que quisiera dejar la industria

CHASE Oh, eso es aún mejor. Si miras esas películas, vienen de un tipo asustado, inseguro. Creo que maltrataba a otras personas, y eso no está bien. Y yo intento no maltratar a los demás, sobre todo cuando uno tiene cierta fama, porque los hace sentirse mal. [Carpenter declinó hacer comentarios].

Chase participó en la comedia de la NBC "Community" durante cuatro temporadas. Fue una experiencia turbulenta durante la cual chocó con frecuencia con el showrunner, Dan Harmon. Durante la producción de la cuarta temporada, Chase se sintió frustrado por el creciente racismo de su personaje, en particular por una trama en la que hace un chiste con una marioneta de mano en "blackface". El documental recoge acusaciones de que Chase, frustrado, preguntó si la próxima vez harían que su personaje utilizara un insulto racial, y al parecer pronunció ese insulto al mencionarlo. Abandonó abruptamente el programa.

¿Qué te parece cómo Marina retrató la situación en Community ?

CHASE ¿También me odiaban?

ZENOVICH Prácticamente sí.

CHASE [Risas] ¿No puedo caerle bien a nadie?

Creo que le caes bien a tu familia.

CHASE Así es.

¿Por qué es tan distinto lo que siente tu familia frente al resto del mundo?

CHASE En parte lo expliqué con eso de ser alto y guapo.

Pero hay otros actores altos y guapos a los que no se retrata así.

CHASE No son tan guapos. Es como Jon Hamm, quien interpretó a Fletch, el extraordinario. Lo conocí en un aeropuerto, y sentí que me tocaba decirle: "¿Hiciste Fletch?", porque sí, lo hizo. Y hablé con él, casi como un fan, porque eso era lo que él necesitaba; en el fondo, estaba tratando de ser amable. Y al final de nuestra charla, se levantó y se fue. [Risas]"Tengo que tomar mi avión". Ni abrazo, ni apretón de manos. Y pensé: "¿Qué he hecho mal en mi vida?". [Risas].

¿Tienes algo que decir sobre Community ? Porque no lo abordas en el documental.

CHASE No fue una mala experiencia. Simplemente, la serie no me pareció tan buena.

Pero al principio te encantaba.

CHASE Ah, cállate.

Tu hija [Caley Chase] dice en el documental lo mucho que te gustaban los guiones.

CHASE Mi hija puede irse al infierno. [Risas].

¿Qué opinas de cómo terminó tu papel?

CHASE Me pareció que terminó muy bien.

¿De veras?

CHASE Se malinterpretó demasiado lo que yo decía y lo que no decía. Creí que había al menos una persona, y otra que, por alguna razón incomprensible, no me captó, no sabía quién era o no se dio cuenta ni por un segundo de que no soy racista. Eran demasiado jóvenes para conocer mi trabajo. En cambio, tuvieron una reacción visceral.

Marina, ¿qué fue lo que más te sorprendió al hacer esto?

ZENOVICH Aún quiero psicoanalizar a Chevy. Perdóname si digo algo que te moleste, pero siento que tenías muchísimo a tu favor y que, por tu madre y tu padrastro, realmente te hicieron un gran daño.

CHASE Estoy de acuerdo con eso. Cuando te pegan con una regla en el trasero desnudo y en la parte posterior de las piernas hasta dejarte tan amoratado que alguien más lo nota, ya es otra cosa.

ZENOVICH Se esforzaba mucho. Tenía atractivo y talento, y tuvo una oportunidad. Tuvo una oportunidad. E hizo todo lo que pudo, pero creo que recurrió a las drogas y a la bebida para detener el dolor.

CHASE Todo el mundo lo hace, en alguna medida, algo para ayudarnos a atravesar la vida. Así que no es algo tan malo. No nos drogamos ni bebemos porque queramos hacerles daño a otros. De hecho, queremos que nos quieran. No miro hacia atrás y veo [los años de drogas y alcohol] como una mala época en absoluto. Todos fumábamos marihuana. Todo el mundo tomaba ácido. Yo lo tomé una vez. La cocaína, al final, me dejo un agujero en el tabique.

¿Cuándo lo dejaste por fin?

CHASE A ver. Cuando me casé con Jayni [en 1982], todavía consumía cocaína.

ZENOVICH ¿Cómo se lo ocultabas?

CHASE No fue muy difícil, la verdad. Es decir, llevaba un paquetito de cocaína en el bolsillo.

ZENOVICH Creo que mucha de la conducta que no gusta a la gente es de cuando consumías y no lo recuerdas bien.

CHASE ¿No era tan agradable cuando bebía y consumía drogas?

ZENOVICH Tu personalidad no era la mejor. Eras talentoso. Como cualquiera, no sabías cómo te estabas comportando. Así que muchas de las preguntas que se me plantearon durante esto giraban en torno a: ¿Cómo se sostiene una carrera?

CHASE Eso es un truco, ¿no? Nunca lo pensé, así que no sé cómo decirte cómo lo hice.

¿Crees que saboteaste tu carrera?

CHASE No creo que haya saboteado mi carrera. Creo que subimos y bajamos y subimos y bajamos, una y otra vez. Cometes errores. Cometes errores. Luego ya no cometes tantos. Aprendes más y llegas a donde estoy ahora, donde no creo que nada de eso importe ya. Lo único que importa es cómo trato a la gente durante el resto de mi vida.

¿Te sientes en paz ahora?

CHASE No puedo decirte cuánto.

¿De verdad?

CHASE ¡No! Sigo teniendo ataques de ansiedad. Tuve uno está mañana, pero en parte porque sabía que venías tú y que venía más gente. No tienes ni idea de cuánto me soné la nariz y cuántos Kleenex se usaron antes de que yo llegara aquí.

En 2025, "Saturday Night Live" celebró el 50.º aniversario de su temporada de estreno, la única temporada de Chase en el reparto. Chase fue invitado al especial de aniversario de tres horas en directo en febrero, y apareció en el escenario para la despedida grupal. Pero, a diferencia de los demás integrantes vivos del reparto original, no fue invitado a actuar.

Bill Murray, quien básicamente sustituyó a Chase en 1977 --y se peleó con el a golpes en los bastidores cuando Chase fue anfitrión en 1978-- también actuó. Se burló de Chase durante un segmento de "Weekend Update", un segmento franquicia cocreado por Chase.

¿Quieres hablar del 50.º especial de SNL ?

CHASE ¿También me odian allí?

En el documental queda claro que te molestó mucho la manera en que te trataron.

CHASE Lorne [Lorne Michaels, el creador del programa] nunca me contestó al respecto. Le envié un mensaje bastante largo sobre cómo me lastimó. "¿Cómo has podido herirme así?". Eso fue lo que sentí. Nunca obtuve respuesta. Amo a ese tipo. No creo que él haya tenido mala intención, pero me dolió. Yo me habría incluido en el show tanto como a Bill Murray. Murray entró para reemplazarme. Pero yo no soy reemplazable. Él es Bill Murray. Es magnifico. No puede reemplazarme.

En el documental, te llamas a ti mismo un "niño enojado". ¿Por qué estás enojado?

CHASE Estoy enojado por lo que me dejaron mis padres. Estoy enojado por el hecho de que tuve que pasar por eso y que siga pasándolo, de algún modo, todos los días de mi vida.

¿Eso nunca se va?

CHASE No, no, no se va. No pienso en lo físico, pero todo es una mezcla de miedo. La mayoría de los comediantes, creo, provienen del miedo.

¿Alguna vez fuiste a terapia?

CHASE Sí, claro. Fue inútil, la verdad. Fui a dos que me parecieron buenos, pero no por mucho tiempo. Después de un rato, fue como: "Bueno, ya está".

Marina, ¿hubo alguien a quien intentaste meter en el documental que no quiso hablar?

ZENOVICH Mucha gente.

CHASE Bueno, los que conseguiste fueron muy valiosos para mí. Digo, Goldie [Goldie Hawn, su compañera de reparto en la película de 1978 Juego sucio].

ZENOVICH No Christopher Guest. [Guest y Chase trabajaron juntos por primera vez en 1973 en el espectáculo teatral National Lampoon: Lemmings, un derivado de la revista de humor que también protagonizó John Belushi].

CHASE No se lo reprocho a Chris, ni por un segundo. Sobre todo porque fue lo bastante inteligente como para mantenerse al margen; tiene su propia vida, y está haciendo sus propias películas.

No hablo mucho con él. Pero de vez en cuando lo llamo y le dejo un mensaje medio gracioso y ya está. Por cierto: él no me lo devuelve.

Nicole Sperling cubre Hollywood y la industria de las plataformas de emisión en continuo. Ha sido reportera durante más de dos décadas.