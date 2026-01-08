Trump dice que la supervisión de EE. UU. en Venezuela duraría años

El presidente habló extensamente con The New York Times el miércoles, después de que funcionarios del gobierno dijeron que EE. UU. planea controlar la venta del petróleo venezolano de forma indefinida.

El presidente Donald Trump dijo el miércoles por la noche que esperaba que Estados Unidos manejara Venezuela y extrajera petróleo de sus enormes reservas durante años, e insistió en que el gobierno interino del país --todos ellos antiguos leales al ahora encarcelado Nicolás Maduro-- "nos da todo lo que consideramos necesario."

"Solo el tiempo lo dirá", respondió, cuando se le preguntó cuánto tiempo el gobierno exigirá la supervisión directa de la nación sudamericana, con la amenaza inminente de una acción militar estadounidense desde una armada situada frente a la costa.

"La reconstruiremos de forma muy rentable", dijo Trump durante una entrevista de casi dos horas. "Vamos a utilizar petróleo y vamos a sacar petróleo. Vamos a bajar los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente."

Las declaraciones de Trump se produjeron horas después de que funcionarios del gobierno dijeran que Estados Unidos planea asumir efectivamente el control de la venta del petróleo de Venezuela de forma indefinida, parte de un plan en tres fases que el secretario de Estado Marco Rubio expuso a los miembros del Congreso. Aunque los legisladores republicanos en gran medida han apoyado las acciones del gobierno, los demócratas reiteraron el miércoles sus advertencias de que Estados Unidos se dirigía hacia una intervención internacional prolongada sin una autoridad legal clara.

Durante la extensa entrevista con The New York Times, Trump no dio un periodo preciso de cuánto tiempo Estados Unidos permanecerá como el controlador de las políticas de Venezuela. ¿Serían tres meses? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Más tiempo?

"Yo diría que mucho más", respondió el presidente.

A lo largo de la entrevista, Trump abordó una amplia gama de temas, entre ellos el tiroteo mortal del ICE en Mineápolis, la migración, la guerra entre Rusia y Ucrania, Groenlandia y la OTAN, su salud y sus planes para nuevas renovaciones de la Casa Blanca.

Trump no respondió a las preguntas sobre por qué reconoció a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como nueva dirigente de Venezuela en lugar de respaldar a María Corina Machado, la líder de la oposición cuyo partido dirigió una exitosa campaña electoral contra Maduro en 2024 y recientemente ganó el Premio Nobel de la Paz. No quiso hacer comentarios cuando se le preguntó si había hablado con Rodríguez.

"Pero Marco habla con ella todo el tiempo", dijo en referencia al secretario de Estado. Trump añadió: "Les diré que estamos en constante comunicación con ella y con el gobierno".

Trump tampoco se comprometió sobre cuándo se celebrarían elecciones en Venezuela, que tenía una larga tradición democrática desde finales de la década de 1950 hasta que Hugo Chávez tomó el poder en 1999.

Poco después de que cuatro periodistas del New York Times se sentaran a hablar con él, Trump interrumpió la entrevista para atender una llamada del presidente de Colombia, Gustavo Petro, días después de que Trump amenazara con atacar al país por su papel como centro de distribución de cocaína.

Cuando se conectó la llamada, el presidente invitó a los periodistas del Times a permanecer en el Despacho Oval para escuchar la conversación con el presidente colombiano, con la condición de que su contenido se mantuviera confidencial. Lo acompañaron en la sala el vicepresidente JD Vance y Rubio, quienes se marcharon una vez concluida la llamada.

Esta nota está en traducción y se actualizará en breve. Lee la nota completa en inglés aquí .