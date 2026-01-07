Rubio dice a congresistas que Trump quiere comprar Groenlandia

Desde su primer mandato, el presidente estadounidense ha dicho que desea adquirir Groenlandia y el lunes pidió a sus ayudantes un plan actulizado para lograrlo. Los líderes europeos expresaron su rechazo.

El secretario de Estado Marco Rubio ha dicho a los legisladores que el presidente Donald Trump planea comprar Groenlandia en lugar de invadirla, mientras que el mandatario ha pedido a sus ayudantes que le proporcionen un plan actualizado para adquirir el territorio, dijeron el martes funcionarios estadounidenses.

Rubio hizo estas declaraciones en una reunión informativa celebrada el lunes con legisladores de los principales comités de servicios armados y política exterior de ambas cámaras del Congreso. Ese mismo día, Trump pidió a sus ayudantes que le presentaran un plan actualizado.

La reunión informativa del Congreso se centraba en Venezuela, pero los legisladores expresaron su preocupación por las intenciones de Trump respecto a Groenlandia, dadas las agresivas declaraciones realizadas esta semana por el presidente estadounidense y uno de sus principales asesores, Stephen Miller, dijeron dos funcionarios.

Rubio no entró en detalles sobre lo que quería decir con la compra de Groenlandia. Trump pasó décadas en Nueva York como promotor inmobiliario, y uno de sus principales enviados diplomáticos, Steve Witkoff, procede del mismo entorno. Trump ha codiciado Groenlandia desde su primer mandato.

Groenlandia es un territorio autónomo escasamente poblado gobernado por Dinamarca, miembro de la OTAN.