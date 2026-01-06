María Corina Machado elogia a Trump y dice que quiere compartir su Premio Nobel de la Paz con él

Machado, quien dirigió una exitosa campaña electoral contra Maduro en 2024, pasó gran parte de una entrevista con FOX News apelando a Trump, quien ha declinado darle su apoyo a la oposición venezolana.

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, elogió repetidamente al presidente Donald Trump el lunes durante una entrevista transmitida en horario de máxima audiencia en Fox News, su primera participación televisiva desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y Trump la descartó como sucesora.

Machado, que dirigió una exitosa campaña electoral contra Maduro en 2024, pasó gran parte de los 10 minutos de la entrevista apelando a Trump, quien ha declinado dar su apoyo a la oposición. Incluso le ofreció el Premio Nobel de la Paz que le fue concedido en octubre, un galardón que Trump ha codiciado durante años.

"Como este es el premio del pueblo venezolano, ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él", dijo Machado al presentador de Fox News Sean Hannity. Dijo que no había hablado con Trump desde octubre, cuando le dedicó el premio.

Trump ha optado por respaldar condicionalmente a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como dirigente interina en lugar de escoger a Machado o a Edmundo González Urrutia, quien se postuló a las elecciones presidenciales después de que a Machado se le impidiera ser candidata. Machado y González Urrutia han dicho que él es el presidente legítimo de Venezuela.

"No tiene el apoyo ni el respeto del país", dijo Trump sobre Machado el sábado. "Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto".

Altos funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, convencieron a Trump de que Venezuela podría desestabilizarse aún más si Estados Unidos intentaba respaldar a la oposición. Un análisis de inteligencia clasificado de la CIA reflejaba esa opinión, según una persona familiarizada con el documento.

El lunes, Machado dijo que la oposición convertiría a Venezuela en un aliado de Estados Unidos en materia de seguridad y en un centro energético para el continente, proporcionaría protección a la inversión extranjera y repatriaría a millones de venezolanos que huyeron del país bajo el régimen de Maduro.

"Dejaremos atrás toda la destrucción que este régimen socialista, régimen criminal ha traído a nuestro pueblo y convertiremos a Venezuela en el principal aliado de Estados Unidos en América Latina", dijo.

No está claro cómo podría permitirse gobernar al movimiento de Machado. Trump no ha indicado si se celebrarán nuevas elecciones en Venezuela, y se ha limitado a decir que Estados Unidos estaba "al mando" del país. Machado dijo el lunes que la oposición ganaría "más del 90 por ciento de los votos en unas elecciones libres y justas".

Después de las elecciones de 2024, Machado estuvo en la clandestinidad durante más de un año. En diciembre, abandonó Venezuela en secreto para recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega. No asistió a la ceremonia de entrega, pero viajó a Oslo para saludar a sus seguidores.

"Estoy planeando volver lo antes posible", dijo el lunes, sin revelar su paradero. "Cada día tomo una decisión para ser más útil a nuestra causa".