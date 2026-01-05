En 'Doralzuela', la esperanza de volver a casa cobra nueva fuerza

La caída de Nicolás Maduro ha despertado celebraciones y sueños de retorno entre venezolanos del sur de Florida, muchos de los cuales huyeron de la represión y el colapso económico.

Dailenys Herrera abandonó Venezuela cuando era adolescente, insatisfecha con sus estudios superiores y sus perspectivas laborales. Ahora, con 21 años, anhela regresar para ayudar a su país a reconstruirse y crecer.

Virginia Ponte, de 75 años, sueña con poder visitar con regularidad a su familia en su país natal sin preocuparse por la delincuencia y la corrupción.

A Gliver Ordosgoitti, de 51 años, le gustaría que se reabrieran los consulados y embajadas de Venezuela en Estados Unidos, y que se permitiera a las aerolíneas estadounidenses volver a volar en rutas directas a Caracas, como hacían antes de 2019.

La captura por parte del gobierno estadounidense del líder de Venezuela, Nicolás Maduro, ha infundido esperanza en los venezolanos y venezolano-estadounidenses del sur de Florida de volver a casa. Es un sueño compartido por muchos de quienes han huido a Estados Unidos desde otros países gobernados por autócratas, donde las economías se han desmoronado y la delincuencia afecta a una parte desproporcionada de la población.

No está claro cómo sería el retorno y, por ahora, existe más que nada como un pensamiento embrionario entre quienes celebran la destitución de Maduro. Pocos venezolanos y venezolano-estadounidenses en Doral, la ciudad de Florida al oeste de Miami con una población venezolana tan robusta que a menudo se la apoda "Doralzuela", hablaron en términos concretos este fin de semana de regresar permanentemente. Eso fue especialmente cierto para quienes emigraron hace décadas.

Pero si regresar a su tierra natal parecía antes imposible para los venezolanos, como lo ha sido para los cubanos, haitianos y otros inmigrantes que han huido al sur de Florida, ahora de pronto esa posibilidad parecía estar al alcance de la mano.

"Esto yo lo soñaba todos los días", dijo Yanira Ollarves, de 53 años, exasistente de vuelo que salió de Venezuela hace dos años.

Que muchos venezolanos y venezolano-estadounidenses acogieran con satisfacción la toma de posesión de Maduro puede haber sorprendido a los críticos del presidente Trump.

Algunos líderes mundiales y muchos demócratas cuestionaron la legalidad de la acción militar estadounidense y expresaron aún más alarma cuando el presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos "dirigiría" Venezuela por tiempo indefinido. El secretario de Estado, Marco Rubio, pareció suavizar esa afirmación de Trump el domingo, diciendo que la administración mantendría una "cuarentena" militar sobre las exportaciones de petróleo del país para ejercer presión sobre el nuevo dirigente.

Las protestas contra la extracción de Maduro surgieron en varias ciudades estadounidenses durante el fin de semana.

En el sur de Florida, sin embargo, hay más venezolanos que en ningún otro lugar de Estados Unidos. Y con los inmigrantes latinoamericanos que componen gran parte de la población de la región, puede que no haya fuerza más poderosa que impulse su cultura, política e identidad que la añoranza compartida por un hogar que dejaron atrás.

Cuba ha conformado la demografía y la idiosincrasia política de Miami durante 67 años, ya que la revolución de la isla en 1959 y el régimen comunista que le siguió provocaron oleadas de exiliados políticos que huían de la represión y de inmigrantes que buscaban una vida mejor al otro lado del Estrecho de Florida. Durante décadas, los cubano-estadounidenses han brindado en Nochevieja con: "¡El año que viene estamos en Cuba!". La decepción por el fallido intento, respaldado por la CIA en 1961, de invadir la bahía de Cochinos y deponer a Fidel Castro sigue siendo palpable.

Los exiliados cubanos que quedan en Miami y los influyentes políticos republicanos cubano-estadounidenses --incluido Rubio, exsenador por Florida y artífice de la destitución de Maduro-- han acogido a los venezolanos que huyen de las presidencias izquierdistas de Hugo Chávez y su sucesor, Maduro.

En cierto modo, la causa venezolana se convirtió en la causa cubana, aunque la comparación es imperfecta. A muchos venezolanos, a diferencia de los primeros exiliados cubanos, se les permite regresar a su país; en la práctica, la preocupación por la inseguridad y la posible persecución política impide a muchos regresar.

El renovado fervor conservador entre cubanos y venezolanos en el sur de Florida también ha atraído a inmigrantes de otros países latinoamericanos con líderes de izquierdas, como los nicaragüenses. Ese apoyo ayudó al gobernador Ron DeSantis de Florida y a Trump a cambiar el control del condado de Miami-Dade del demócrata al republicano en las últimas elecciones. Los demócratas han empezado a recuperar algunos votantes, y el mes pasado ganaron las elecciones a la alcaldía de Miami, en parte por la aparente consternación ante las medidas de Trump contra la inmigración.

Los tres congresistas republicanos cubano-estadounidenses del condado de Miami-Dade dijeron que veían la captura de Maduro como una forma de consolidar el apoyo político de los venezolanos y otros hispanos a los republicanos, y de poner sobre aviso al gobierno cubano.

El representante Mario Díaz-Balart dijo en una rueda de prensa el sábado por la noche que estaba convencido de que los gobiernos cubano y nicaragüense no sobrevivirían a los tres últimos años del gobierno de Trump.

Ni los miembros del Congreso ni los venezolanos y venezolano-estadounidenses que estaban eufóricos por la destitución de Maduro quisieron detenerse en cuestiones cruciales pendientes sobre el futuro de Venezuela.

¿Qué ocurriría con los miembros del gobierno de Maduro que permanecieran en el poder? ¿Cómo sería la implicación estadounidense y durante cuánto tiempo? ¿Apoyaría el gobierno de Estados Unidos a la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, a quien Trump pareció descartar el sábado por no ser lo bastante fuerte para dirigir el país?

Muchas personas dijeron temer por la seguridad de sus familiares y de los presos políticos en Venezuela.

Fernando León, de 61 años, predijo una avalancha de desinformación en las redes sociales. Jesús Naranjo, de 57 años, dijo que le preocupaba que la vieja clase dirigente que dominaba la política venezolana antes de Chávez intentara recuperar el poder.

Pero a falta de respuestas, un nuevo comienzo era motivo suficiente para celebrarlo.

"Esto es algo que no se va a solucionar de la noche para la mañana, pero por lo menos vamos por un buen camino", dijo Jesús Roberto López Castillo, de 58 años, médico venezolano que emigró hace 10 años tras lo que describió como persecución política y que ahora vive en Miami Springs.

Mónica y Justin Pease estaban entre quienes se dirigieron el sábado a una gasolinera Chevron de Doral que alberga El Arepazo, un conocido local de arepas venezolanas. Acompañados por sus perros, Nutella y Marshmallow, ella, de Venezuela, ondeó una bandera estadounidense, y él, de Estados Unidos, ondeó una venezolana.

Aunque la pareja vive ahora en Charlotte, Carolina del Norte, habían regresado a Doral hace unas semanas para celebrar su matrimonio, que tuvo lugar a principios del año pasado, con familiares y amigos. Tenían previsto regresar a Charlotte el sábado, pero retrasaron su viaje tras enterarse de la acción militar en Venezuela a través de un chat de grupo familiar en WhatsApp a mitad de la noche.

Mónica Pease, de 40 años, quien emigró en 2014, dijo que todo el mundo tenía un poco de miedo "hasta cuando supimos que había sido capturado", refiriéndose a Maduro.

Su abuela, de 97 años, sigue viviendo en su país.

"Hace dos días, nunca habríamos pensado que podría conocerla", dijo Justin Pease, de 42 años. "Ahora, puede que sí".