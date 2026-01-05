El acuerdo petrolero entre China y Venezuela se tambalea

Pekín ha prestado miles de millones a Caracas en las últimas décadas, y el destino del dinero que se le debe está en entredicho tras la salida de Maduro del poder.

El acuerdo se cerró cuando China estaba sedienta de petróleo y Venezuela hambrienta de dinero. Ahora, con la destitución del líder venezolano Nicolás Maduro, el futuro de la asociación está en entredicho.

A principios de la década de 2000, la economía china se expandía a un ritmo tan voraz que necesitaba más energía para impulsar su crecimiento. Pekín, que importa la mayor parte de su petróleo, envió a sus empresas a recorrer el mundo para asegurarse el acceso a los recursos. Encontraron un socio dispuesto en Venezuela, donde su entonces líder, Hugo Chávez, buscaba diversificar los vínculos económicos de su país más allá de Estados Unidos.

Ambos países establecieron una asociación comercial que les reportaría más de 100.000 millones de dólares en promesas de financiamiento por parte de China a cambio de petróleo venezolano.

El dinero chino financió ferrocarriles y centrales eléctricas, y proporcionó a Caracas el efectivo que tanto necesitaba. Venezuela, a cambio, devolvía el dinero con "todo el petróleo que China pueda necesitar para consolidarse como una gran potencia", como dijo Chávez en 2010.

El acuerdo continúa hoy en circunstancias mucho más complejas y con incertidumbre sobre el futuro. A lo largo de los años, Venezuela ha trabajado para saldar su deuda con Pekín y se calcula que debe alrededor de 10.000 millones de dólares, según AidData, un instituto de investigación del College of William and Mary de Williamsburg, Virginia.

China, por su parte, ha dejado de conceder nuevos préstamos y, en muchos sentidos, depende mucho menos tanto de Venezuela como del petróleo en general.

Estados Unidos lleva años imponiendo sanciones cada vez más restrictivas a Venezuela. El sábado, las fuerzas estadounidenses capturaron al líder del país, Nicolás Maduro. Poco después, el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos estaba dispuesto a tomar el control de la industria petrolera de Venezuela.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el domingo que el ejército estadounidense impediría la entrada y salida de petroleros incluidos en una lista de sanciones estadounidenses hasta que el gobierno venezolano abriera la industria, controlada por el Estado, a las inversiones extranjeras, lo que proporcionaría a Washington una "enorme influencia".

Ya era difícil para Pekín obtener el pago de lo que se le debía, que ascendía a 44.000 millones de dólares en 2017, cuando Estados Unidos anunció sanciones cada vez más restrictivas contra el petróleo venezolano y Venezuela incumplió el pago de sus bonos del Estado, según AidData. La economía del país se había derrumbado, la violencia y la pobreza eran generalizadas y millones de venezolanos habían huido del país.

La presión sobre el país se ha intensificado solo en los últimos meses, cuando las fuerzas estadounidenses han atacado y confiscado petroleros y han impuesto un cuasibloqueo a los barcos que entran y salen de los puertos venezolanos.

El acuerdo financiero de préstamos por petróleo fue novedoso para Pekín cuando se introdujo en la década de 2000. China accedió a prestar enormes sumas, pero protegió esos préstamos con garantías procedentes de los ingresos del petróleo. En lugar de enviar pagos por petróleo a Caracas, Pekín depositaba dinero en una cuenta en China que se utilizaba para pagar los intereses de los préstamos venezolanos.

Pekín fue el mayor comprador de petróleo venezolano y su mayor inversor durante casi una década, hasta 2016, cuando Venezuela ya no pudo cumplir con su parte del trato. El precio del petróleo se había desplomado, y Venezuela se vio obligada a enviar a China mucho más petróleo para pagar sus préstamos.

"El talón de Aquiles de este acuerdo de préstamo es que hay que aceptar las cantidades de petróleo incluidas en el acuerdo original", dijo Brad Parks, director ejecutivo de AidData, quien ha calculado que el total de los préstamos de China a Venezuela desde 2000 asciende a 106.000 millones de dólares.

Las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2017 complicaron aún más las cosas para Pekín. "Han tenido un efecto en cadena sobre la capacidad de Venezuela para pagar la deuda a sus acreedores chinos", dijo Parks.

El patrón de consumo energético de China también ha cambiado drásticamente. El país aún es un gran consumidor de combustibles fósiles, pero ha invertido miles de millones de dólares en el desarrollo de energías renovables, como vehículos eléctricos y energía solar.

Es posible que el impulso de Trump para reactivar el sector petrolero de Venezuela ayude a China a recuperar su inversión, aunque un cambio más amplio hacia un enfoque más intervencionista por parte de Estados Unidos en Latinoamérica plantearía un problema mayor para Pekín.

"Si se levantan las sanciones, Venezuela se convertirá en un proveedor de petróleo menos importante para China, sobre todo después de que se devuelvan los préstamos", dijo Erica Downs, investigadora del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

Cuando las empresas petroleras chinas se expandieron al extranjero a finales de la década de 1990, los dirigentes del país estaban profundamente preocupados por la seguridad energética, dijo Downs.

"Pero si avanzamos rápidamente hasta la China actual, existe un gran impulso para electrificarlo todo", dijo. "Así que, aunque China seguirá necesitando importar petróleo durante bastante tiempo, me pregunto hasta qué punto eso cambiará la postura de China sobre Venezuela".

Alexandra Stevenson es la jefa del buró del Times de Shanghái, y reporta sobre la economía y sociedad de China.