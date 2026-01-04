¿Quién es Delcy Rodríguez?

La líder interina es conocida por adherirse a ideales de izquierda, hacer frente a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, y tender puentes con la comunidad empresarial de Venezuela.

Delcy Rodríguez, la nueva líder interina de Venezuela, llega al cargo con impecables credenciales políticas de izquierda.

Es hija de un guerrillero marxista conocido por secuestrar a un empresario estadounidense, se educó en parte en Francia, donde se especializó en derecho laboral, y alcanzó un ascenso meteórico en el gobierno de Nicolás Maduro, a quien sucede.

Pero Rodríguez, de 56 años, también es conocida por tender puentes con las élites económicas, los inversores extranjeros y los diplomáticos de Venezuela, al presentarse como una tecnócrata cosmopolita en un gobierno militarista y dominado por los hombres.

Después de que la economía venezolana sufrió un desplome devastador entre 2013 y 2021, encabezó una reforma favorable al mercado que había creado una apariencia de estabilidad económica antes de la campaña militar estadounidense contra Maduro.

La privatización de activos estatales que llevó a cabo y su política fiscal relativamente conservadora habían dejado a Venezuela algo mejor preparada para resistir el bloqueo por parte del gobierno de Donald Trump de los buques petroleros sancionados que transportaban petróleo, el sustento económico del país.

Las contradicciones que envuelven a Rodríguez se pusieron de manifiesto el sábado, cuando se dirigió a la nación en la televisión estatal. Aunque el presidente Trump dijo que Rodríguez había jurado su cargo como nueva presidenta de Venezuela, estaba claro que los partidarios de Maduro --incluida ella-- siguen considerándolo el líder legítimo de Venezuela.

Rodríguez dijo en repetidas oportunidades que Maduro era el "único presidente" de Venezuela, e incluso el cintillo de la televisión estatal venezolana la describía como vicepresidenta. Cuando terminó, la emisora estatal dijo inmediatamente que Rodríguez, como vicepresidenta, acababa de dejar claro que Maduro seguía siendo el presidente de Venezuela.

Rodríguez saltó a la fama después de que Maduro llegó a la presidencia en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, fundador del movimiento político bolivariano de Venezuela, que mezcla ideales nacionalistas y de izquierda.

Maduro la nombró ministra de Comunicación, antes de designarla como ministra de Relaciones Exteriores y la primera mujer en ocupar ese cargo en Venezuela.

Al viajar de una capital latinoamericana a otra, a menudo parecía deleitarse enemistándose con líderes conservadores.

En 2018, Rodríguez fue ascendida de nuevo, esta vez a la vicepresidencia, y ocupar la dirección del SEBIN, agencia de inteligencia venezolana. En 2020 asumió funciones adicionales como ministra de Economía y procedió a extender la pipa de la paz a las élites empresariales de Venezuela.

Pero también ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por su papel en el apoyo y la supervisión de la represión de la disidencia en Venezuela.

Su incursión en la política venezolana parecía natural por ser hija de Jorge Antonio Rodríguez, líder marxista que dirigió el secuestro en Venezuela de William Niehous, empresario estadounidense retenido durante tres años en un escondite de la selva y rescatado en 1979.

Su padre fue detenido y acusado por su papel en el secuestro y murió en 1976, a los 34 años, tras ser interrogado por agentes de inteligencia.

La política y el activismo político de izquierda son cosa de familia. El hermano mayor de Rodríguez, Jorge Rodríguez, es otro miembro del círculo cercano de Maduro. Es presidente de la Asamblea Nacional y fue el principal estratega político de Maduro.

Anatoly Kurmanaev colaboró con reportería desde Venezuela.

Simon Romero es corresponsal del Times para México, América Central y el Caribe. Reside en Ciudad de México.

Anatoly Kurmanaev colaboró con reportería desde Venezuela.