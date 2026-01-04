Al menos 40 personas murieron en el ataque de EE. UU., según un funcionario venezolano

Aseguró que entre los muertos había civiles y militares. Al menos una de las bajas civiles fue en un ataque aéreo estadounidense en las afueras de Caracas, según su familia.

Al menos 40 personas murieron en el ataque estadounidense contra Venezuela la madrugada del sábado, entre militares y civiles, según un alto funcionario venezolano que habló bajo condición de anonimato para describir los informes preliminares.

El presidente Donald Trump, en declaraciones a Fox News el sábado, dijo que no había muerto ningún soldado estadounidense. No obstante, sugirió que algunos miembros del ejército habían resultado heridos. El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo más tarde en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago con Trump que los helicópteros estadounidenses que se desplazaban para sacar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa habían sido atacados. Dijo que un helicóptero había sido alcanzado, pero "seguía en condiciones de volar", y que todas las aeronaves estadounidenses "regresaron a casa".

Inmediatamente después del ataque estadounidense, empezaron a surgir detalles sobre la muerte de una ciudadana venezolana en Catia La Mar, una zona costera de bajos ingresos situada al oeste del aeropuerto de Maiquetía. Allí, un ataque aéreo alcanzó un complejo de apartamentos civiles de tres plantas y derribó una pared exterior a primera hora del sábado, mientras las fuerzas estadounidenses asaltaban la ciudad.

El ataque mató a Rosa González, de 80 años, según dijo su familia, e hirió gravemente a otra persona.

Por la tarde, un investigador del gobierno se presentó en la zona del ataque, y entrevistó a testigos y recogió proyectiles.

Wilman González, sobrino de Rosa González, dijo que se agachó al oír el impacto hacia las 2 a. m., pero que estuvo a punto de perder un ojo. Recibió tres puntos en un lado de la cara.

González, que parecía aturdido horas después, mostró a los periodistas dónde había impactado la artillería estadounidense. Cuando le preguntaron adónde iría ahora que había perdido su casa, solo dijo: "No lo sé". Habló poco mientras se agachaba y buscaba cualquier objeto de valor que pudiera salvar. Recogió un viejo paraguas y cargó con un juego de cajones.

El impacto dejó al descubierto el interior de un apartamento. Entre los restos había un retrato del héroe de la independencia venezolana Simón Bolívar que parecía haber sido acribillado por la metralla.

Un vecino, Jorge, de 70 años, que no quiso dar su apellido, dijo que lo había perdido todo en el ataque aéreo.

Varias personas estaban reunidas fuera el sábado por la tarde mientras otras buscaban en lo que quedaba de sus apartamentos. La mayoría apenas hablaba.

Algunos rezaban. Otros estaban enfadados.

Un hombre, que dio su nombre como Javier, culpó a la codicia por el ataque en Venezuela, una aparente referencia al deseo declarado del gobierno de Trump de permitir que las empresas estadounidenses tomen el control de los campos petroleros venezolanos. Las vidas de personas como él, dijo, no significaban nada.

Los residentes dijeron que cuatro hombres habían intentado rescatar a Rosa González tras el ataque aéreo. La subieron a una motocicleta y la llevaron a un hospital, pero la declararon muerta al llegar.

También llevaron a otra mujer al hospital; más tarde dijeron a los residentes que había sobrevivido, pero que se encontraba en estado crítico.

Frances Robles y Mariana Martínez colaboraron con reportería.

