Un petrolero que huye de la Guardia Costera difunde su ubicación en el Atlántico Norte

Rusia solicitó esta semana que Estados Unidos pusiera fin a su persecución del buque, que fue interceptado en el Caribe cuando se dirigía a recoger petróleo en Venezuela.

El buque petrolero que evade a las fuerzas de Estados Unidos ha empezado a emitir su ubicación tras más de dos semanas de navegación con el sistema de navegación apagado, revelando que se dirige hacia el noreste en el océano Atlántico Norte.

El barco conocido como Bella 1, que sigue siendo rastreado por la Guardia Costera estadounidense, sigue un rumbo que podría llevarlo entre Islandia y el Reino Unido, según los datos publicados por Pole Star Global, una empresa de rastreo de barcos. Desde allí, es posible que el buque se dirija alrededor de Escandinavia hasta Murmansk, el puerto ruso del Ártico libre de hielo.

El petrolero solicitó recientemente la protección rusa. El miércoles, el gobierno ruso pidió formalmente a Estados Unidos que dejara de perseguir al barco, que la Guardia Costera intentó interceptar el mes pasado cuando atravesaba el mar Caribe para recoger petróleo en Venezuela. El Bella 1 apareció recientemente en el registro oficial de buques de Rusia con un nuevo nombre, Marinera, con puerto base en Sochi, en el mar Negro.

Los buques como el Bella 1, que forman parte de la llamada flota en las sombras que transporta petróleo para Rusia, Irán y Venezuela, violando las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países, suelen apagar sus transpondedores para ocultar su ubicación.

La persecución del petrolero se produce mientras el presidente Donald Trump intensifica su campaña de presión al gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro. Trump ha instituido un cuasi bloqueo de algunos petroleros que transportan petróleo desde el país, viejo aliado de Rusia. Además, Estados Unidos ya ha abordado y tomado posesión de otros dos petroleros en el Caribe. Las autoridades estadounidenses han dicho que planean apresar más barcos.

El Bella 1 emitió su localización por última vez el 17 de diciembre, mostrando que se encontraba en el Atlántico en dirección al Caribe.

La Guardia Costera detuvo el barco el 20 de diciembre, diciendo que no portaba una bandera nacional válida y que Estados Unidos tenía una orden de incautación. Pero el Bella 1 se negó a ser abordado y volvió a navegar hacia el Atlántico.

Al día siguiente, el petrolero empezó a enviar señales de socorro por radio que mostraban que viajaba hacia el noreste, a más de 480 kilómetros por hora de Antigua y Barbuda.

Mientras proseguía la persecución a baja velocidad, el buque reclamó la protección rusa, una maniobra diplomática que podría complicar los esfuerzos estadounidenses por capturarlo. Abordar una embarcación en movimiento con una tripulación potencialmente hostil en alta mar es una misión peligrosa que requeriría un equipo especializado de operadores de la Guardia Costera o de la Marina.

La semana pasada, en una llamada entre los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y Venezuela, Moscú reafirmó su "total apoyo y solidaridad con los dirigentes y el pueblo de Venezuela", según un resumen de la llamada del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

Tyler Pager y Edward Wong colaboraron con reportería.

Christiaan Triebert es periodista en el equipo de Investigaciones Visualesnytimes.com del Times, un grupo que combina reportería tradicional con análisis de evidencia visual para verificar y obtener datos de todo el mundo.

Nicholas Nehamas es corresponsal en Washington para el Times, y se centra en el gobierno de Trump y sus esfuerzos para transformar el gobierno federal.

