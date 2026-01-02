Lo que sabemos sobre el incendio de Año Nuevo en Suiza

El fuego en un bar de una popular estación de esquí mató a unas 40 personas e hirió a más de 100, dijeron las autoridades. La causa aún se desconoce.

Alrededor de 40 personas murieron y otras 115 resultaron heridas después de que se desató un incendio la madrugada del jueves en un bar de una estación de esquí de Crans-Montana, localidad alpina del sur de Suiza, dijo la policía.

Las autoridades indicaron que el incendio se inició durante una celebración de Año Nuevo. Horas después, los investigadores seguían intentando determinar la causa del incendio, que provocó al menos una explosión, pero dijeron que habían descartado la posibilidad de un atentado terrorista. Las autoridades dijeron que era probable que las víctimas fueran de muchas nacionalidades.

"Lo que debió haber sido un momento de alegría se convirtió en una noche de luto en Crans-Montana, afectando a toda Suiza y al extranjero", escribió en redes sociales Guy Parmelin, el presidente de Suiza.

Esto es lo que sabemos de la catástrofe.

El incendio comenzó poco después de la medianoche

El fuego se desató alrededor de la 1:30 a. m. en una fiesta de Año Nuevo en Le Constellation, un bar de Crans-Montana, municipio del Valais, cantón francófono, dijo la policía.

Imágenes grabadas por un testigo mostraban a personas fuera del edificio en llamas. El video fue filmado por un turista de Nueva York, quien dijo haber visto a gente salir corriendo y gritando del bar, según la agencia de noticias Agence France-Presse.

Las autoridades suizas también difundieron imágenes del bar tras el incendio, en las que se veía un revoltijo de bancos y sillas, cojines dañados y un solo zapato en el suelo.

"Aunque esta noche debería haber sido un momento de celebración y reunión, se convirtió en una pesadilla", dijo Matthias Reynard, alto cargo del consejo regional, en una conferencia de prensa.

Los servicios de emergencia enviaron 10 helicópteros y 40 ambulancias para ayudar a trasladar a los heridos a los hospitales, dijeron las autoridades en la conferencia de prensa. La sala de urgencias y los quirófanos del principal centro médico más cercano se quedaron sin capacidad, dijeron.

Se desconoce la causa del incendio

Beatrice Pilloud, fiscala general de la zona, declinó comentar sobre la causa del incendio en una conferencia de prensa el jueves, subrayando que la investigación acababa de comenzar. Pero descartó que se tratara de un atentado terrorista y dijo que la policía no buscaba a ningún sospechoso.

"Se ha iniciado una investigación, no en contra de alguien, sino para esclarecer las circunstancias que rodearon este trágico incendio", dijo.

Las autoridades suizas dijeron que una o dos explosiones en el bar fueron causadas por un flashover (combustión súbita generalizada, en español), que es lo que ocurre cuando todo el material combustible de una habitación se enciende simultáneamente, convirtiendo un incendio creciente en un infierno.

Muchas de las víctimas eran jóvenes que celebraban

Las autoridades aún no han identificado públicamente a ninguna víctima, pero funcionarios dijeron que, dado que la ciudad es un popular destino turístico, es probable que entre ellas hubiera ciudadanos extranjeros.

Philipp Simmen, jefe del equipo suizo de rescate en helicóptero que ha coordinado el traslado de los heridos a los hospitales, dijo a la emisora pública suiza SRF que muchas de las víctimas eran jóvenes.

Funcionarios gubernamentales de Francia e Italia confirmaron que ciudadanos de esos países se encontraban entre los heridos o con paradero desconocido.

Parmelin, que inició su segundo mandato como presidente de Suiza el jueves, aplazó un discurso previsto para Año Nuevo y viajó al lugar del incendio para hablar con el personal de emergencias.

Algunas víctimas seguían "luchando por su vida", dijo en una conferencia de prensa el jueves por la noche.

El número de personas con quemaduras graves superó con creces la capacidad de las unidades de quemados y del centro nacional de desastres de Suiza.

Se cree que unas 50 personas han sufrido quemaduras graves, según Robert Larribau, médico jefe de urgencias del Hospital Universitario de Ginebra.

El hospital más cercano al incendio, en Sion, Suiza, se vio inicialmente desbordado por la avalancha de víctimas, dijo Larribau. Se esperaba que los traslados de pacientes a hospitales de Alemania, Italia y Francia empezaran más tarde el jueves o el viernes, dijo.

Funcionarios dijeron que una de las tareas más urgentes era identificar a las víctimas, y pidieron a quienes tuvieran familiares que pudieran haber sido afectados por el incendio que se pusieran en contacto con las autoridades.

"También se están desplegando importantes recursos para que los cuerpos puedan ser devueltos a sus familias lo más rápido posible", dijo Pilloud.

La estación es un popular destino internacional de esquí

La estación de esquí de Crans-Montana tiene más de un siglo de antigüedad y es conocida como destino de alto nivel popular entre familias y visitantes internacionales. Unos tres millones de personas la visitan cada año, según el sitio web del complejo.

La estación está a unos 190 kilómetros al este de Ginebra y es famosa por sus restaurantes y tiendas de lujo, y por ser sede de grandes acontecimientos deportivos, como carreras de esquí de la Copa del Mundo y grandes torneos de golf. Estaba previsto que acogiera las carreras de la Copa del Mundo masculina y femenina a finales de este mes.

En 2024, Vail Resorts, el mayor operador de estaciones de esquí del mundo, adquirió Crans-Montana, con la intención de realizar grandes inversiones a fin de actualizar su infraestructura, incluidas las instalaciones para fabricar nieve.

"Es una estación internacional muy chic", dijo Amin Momen, fundador de Momentum Experiences, una empresa de viajes con sede en Londres que organiza eventos corporativos de esquí, entre ellos en Crans-Montana.

Diciembre es una época popular para que las familias planeen vacaciones allí, dijo Momen.

El bar donde se cree que estalló el incendio, Le Constellation, era un lugar de reunión "informal", dijo Momen, no el tipo de local nocturno de lujo por el que es conocido el complejo. El bar era grande, con una zona arriba y otra abajo, y los visitantes extranjeros solían ir allí a ver deportes, como el fútbol de la Premier League, dijo.

El bar era popular entre los jóvenes, según SRF.

Colaboraron con reportería Christopher F. Schuetze, John Yoon, Isabella Kwai, Aurelien Breeden, Monika Cvorak y Nick Cumming-Bruce

Jonathan Wolfe es reportero del Times radicado en Londres. Cubre noticias de último minuto.

