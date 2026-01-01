Líderes del Departamento de Justicia habrían presionado para acusar a Abrego Garcia

La publicación de una serie de correos electrónicos suscitó dudas sobre si el departamento había engañado a un juez al decirle que los fiscales locales habían actuado solos al acusar a Abrego Garcia.

Los fiscales federales de Nashville han insistido en los últimos meses en que los altos funcionarios del Departamento de Justicia no intervinieron en su decisión de presentar cargos contra Kilmar Armando Abrego Garcia, el inmigrante que fue deportado indebidamente a El Salvador en marzo y luego devuelto a Estados Unidos para ser imputado.

Pero el martes, extractos de varios correos electrónicos publicados por un juez federal que supervisa la causa penal de Abrego Garcia parecieron contradecir directamente esas afirmaciones, al sugerir que los dirigentes del Departamento de Justicia --incluido Todd Blanche, fiscal general adjunto-- desempeñaron un papel más importante en la presentación de los cargos de lo que los fiscales han reconocido hasta ahora.

Los correos electrónicos, que se hicieron públicos como parte de una orden judicial recientemente desclasificada, reflejaban en gran medida las comunicaciones sobre el caso que Robert E. McGuire, fiscal general en funciones de Nashville, mantuvo con miembros de su equipo y con Aakash Singh, un alto funcionario de la oficina de Blanche. Plantearon serias dudas sobre si el Departamento de Justicia había engañado al juez Waverly D. Crenshaw Jr., quien supervisa el caso, al decirle que los fiscales locales habían actuado de forma independiente al acusar a Abrego Garcia.

"Estos documentos demuestran que McGuire no actuó solo y que, en la medida en que McGuire tuvo influencia en la decisión de procesar, la compartió con Singh y otras personas", escribió Crenshaw en la orden revelada. "En concreto, los documentos del gobierno pueden contradecir sus declaraciones previas de que la decisión de procesar se tomó a nivel local y que no hubo influencias externas".

Uno de los correos electrónicos, fechado el 30 de abril, fue escrito por Singh a McGuire y a otro fiscal, Jacob Warren, cuando el gobierno preparaba su causa penal contra Abrego Garcia, quien en ese momento seguía detenido en El Salvador.

En este, Singh dejaba claro que acusar a Abrego Garcia era "una prioridad absoluta" para la oficina de Blanche. En respuesta, McGuire escribió: "Queremos que el alto mando esté al tanto".

Poco más de dos semanas después, McGuire escribió a su personal que, si bien la decisión final sobre la presentación de cargos era suya, había oído que Blanche y su entonces jefe adjunto, Emil Bove III, estaban presionando para que se presentaran cargos. En el correo electrónico, McGuire se refería a Blanche como el "DAG" --o fiscal general adjunto, por su sigla en inglés-- y a Bove como "PDAG" --o fiscal general adjunto principal, por su sigla en inglés--. También mencionaba la "ODAG", o la oficina del fiscal general adjunto.

"No he recibido instrucciones concretas de la ODAG, salvo que he oído anecdóticamente que el DAG y el PDAG querrían que Garcia fuera acusado cuanto antes", escribió McGuire.

La orden de Crenshaw fue solo la más reciente de una serie cada vez mayor de reprimendas al Departamento de Justicia, que ha realizado esfuerzos paralelos por procesar a Abrego Garcia y expulsarlo de nuevo del país.

Hace tres semanas, una juez federal de Maryland lo liberó de la custodia de inmigración en una mordaz orden en la que acusaba al Departamento de Justicia de una conducta atroz que incluía ponerle trabas, desobedecer sus instrucciones directas e incluso engañarla "de manera deliberada" sobre sus planes de volver a expulsar a Abrego Garcia.

La juez del caso, Paula Xinis, ha prohibido temporalmente al Departamento de Justicia que vuelva a detener a Abrego Garcia. Pero el martes por la noche, los abogados del Departamento dijeron que volverían a detenerlo si conseguían superar la orden provisional que les impedía hacerlo.

La orden de Crenshaw que contiene los extractos de los correos electrónicos se emitió originalmente bajo secreto el 3 de diciembre, cuando ordenó a los fiscales que entregaran todo el material a los abogados de Abrego Garcia. Los abogados solicitaron las comunicaciones para reforzar sus afirmaciones de que la acusación contra Abrego Garcia se había presentado porque el gobierno de Donald Trump intentaba castigarlo de forma vengativa por haber impugnado su deportación inicial.

En octubre, Crenshaw dictó una resolución preliminar en la que determinaba que existía una "probabilidad realista" de que el gobierno hubiera interpuesto el caso de forma vengativa. Esa decisión permitió al equipo jurídico de Abrego Garcia solicitar documentos internos al gobierno.

En su orden inicial, el juez señaló a Blanche, y dijo que había hecho "declaraciones notables" sobre la causa penal. El día de junio en que se volvió a imputar a Abrego Garcia, Blanche acudió a Fox News y declaró que el gobierno había empezado a investigar el caso solo después de que Xinis, de Maryland, cuestionara la decisión del gobierno de deportar a Abrego Garcia y considerara que "no tenía derecho".

Los correos electrónicos recién publicados solo apuntaron aún más a la implicación de Blanche en la decisión de acusar a Abrego Garcia.

En uno de los correos electrónicos, escrito el 16 de mayo, cuando el Departamento de Justicia se acercaba a su decisión de presentar cargos, Warren escribió a Singh, sugiriendo que Blanche desempeñaba algún tipo de papel en la decisión de buscar rápidamente una acusación.

"Si el DAG quiere seguir adelante con la acusación el miércoles", escribió Warren, "creemos que sería prudente poner al tanto a la oficina de prensa lo antes posible".

Los abogados de Abrego Garcia han enviado citaciones tanto a Blanche como a Singh para que declaren bajo juramento sobre su papel en la búsqueda de cargos penales. El Departamento de Justicia se ha opuesto enérgicamente a las citaciones en una serie de escritos judiciales, algunos de ellos redactados por un alto funcionario del departamento, Stanley E. Woodward Jr.

Por el momento, Crenshaw ha aplazado la decisión de obligar a Blanche y Singh a subir al estrado, aunque ha puesto a McGuire y a su equipo de Nashville en una situación difícil, ya que intentan rebatir la conclusión preliminar del juez de que el caso se inició de forma vengativa.

Durante todo este tiempo, McGuire le ha dicho a Crenshaw que puede refutar las acusaciones de venganza presentándose él mismo y otros testigos de rango inferior de las fuerzas de seguridad al estrado para declarar que los altos funcionarios de Trump no participaron en la imputación de Abrego Garcia. Pero ese argumento perdió gran parte de su credibilidad tras la publicación de los correos electrónicos el martes.

Y eso ha dejado a McGuire ante un par de malos resultados.

Si siguiera adelante con su plan de superar la conclusión preliminar de venganza de Crenshaw con testimonios que los correos electrónicos ya han socavado, el juez podría hacer una conclusión permanente de venganza y desestimar inmediatamente la acusación.

Pero el juez también se ha reservado el derecho a obligar a Blanche y Singh a testificar si no queda satisfecho con la presentación de McGuire. Y eso podría llevar a que se hicieran preguntas incómodas a algunos de los más altos dirigentes del Departamento de Justicia.

