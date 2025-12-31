Hombres jóvenes, y poquísimas mujeres: los nuevos multimillonarios de la IA

Algunas empresas emergentes están haciendo de sus fundadores personajes con fortunas inmensas. O al menos eso sugieren las valuaciones en papel.

El auge de la inteligencia artificial ha convertido a multimillonarios de alto perfil, como Jensen Huang, director ejecutivo del fabricante de chips Nvidia, y Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, fabricante de ChatGPT, en personajes aún más ricos.

También ha producido una cosecha de nuevos multimillonarios --al menos en papel-- procedentes de empresas emergentes más pequeñas. Estas personas pueden convertirse en los futuros magnates de Silicon Valley, al igual que los ejecutivos adinerados que surgieron de auges tecnológicos del pasado, como el frenesí de las puntocom a finales de la década de 1990, quienes luego invirtieron o ayudaron a dirigir las oleadas tecnológicas posteriores.

Entre los nuevos multimillonarios de la IA están Alexandr Wang y Lucy Guo, quienes fundaron Scale AI, una empresa de etiquetado de datos que recibió una inversión de 14.300 millones de dólares de Meta en junio. Los fundadores de la firma de codificación de IA Cursor --Michael Truell, Sualeh Asif, Aman Sanger y Arvid Lunnemark-- entraron en las filas de los multimillonarios cuando su empresa fue valorada en 27.000 millones de dólares en una ronda de financiamiento el mes pasado.

Los empresarios de Perplexity (un motor de búsqueda de IA), Mercor (una empresa de datos de IA), Figure AI (un fabricante de robots humanoides), Safe Superintelligence (un laboratorio de IA), Harvey (una empresa de software jurídico de IA) y Thinking Machines Lab (un laboratorio de IA) también están en el club de los nueve dígitos, según las empresas o personas cercanas a ellas, así como datos del rastreador de empresas PitchBook e informes de prensa. La mayoría llegó a ese punto después de que las valuaciones de sus empresas privadas se dispararan este año, convirtiendo sus acciones en minas de oro.

Jai Das, socio de Sapphire Ventures, una empresa de capital riesgo de Silicon Valley, comparó a los nuevos multimillonarios con los barones ferroviarios de la Edad Dorada de 1890, quienes se apoyaron en el auge tecnológico de aquella época. Pero advirtió que su riqueza podría ser efímera si las empresas de nueva creación no cumplen sus promesas.

"La cuestión es cuál de estas empresas va a sobrevivir", dijo Das. "Y cuáles de estos fundadores pueden acabar siendo realmente multimillonarios de verdad y no solo multimillonarios de papel".

Esto es lo que hay que saber sobre ellos.

Se hicieron multimillonarios rápidamente

El camino de Elon Musk hasta convertirse en multimillonario duró años. Tras hacerse millonario con la venta de una de sus primeras empresas a eBay en 2002, el empresario tecnológico no se convirtió en multimillonario hasta que dirigió el fabricante de coches eléctricos Tesla y puso en marcha la empresa de cohetes SpaceX.

En cambio, la mayoría de los nuevos multimillonarios de la IA fundaron sus empresas hace menos de tres años, después de que OpenAI lanzara ChatGPT, y luego vieron cómo los inversionistas empujaron rápidamente el valor de sus empresas.

Mira Murati, de 37 años, ex alta ejecutiva de OpenAI, anunció su empresa de IA, Thinking Machines Lab, apenas en febrero. Para junio, había alcanzado una valuación de 10.000 millones de dólares sin haber lanzado un solo producto. (La empresa, que declinó hacer comentarios, ya ha lanzado uno).

Ilya Sutskever, de 39 años, otro antiguo alto ejecutivo de OpenAI, lanzó Safe Superintelligence en junio de 2024. La empresa no ha presentado ningún producto, pero está valuada en 32.000 millones de dólares tras recaudar 2000 millones este año, según PitchBook. Safe Superintelligence declinó hacer comentarios.

Brett Adcock, de 39 años, director ejecutivo de Figure AI, fundó la empresa en 2022. Su patrimonio neto asciende a 19.500 millones de dólares, dijo Figure AI. Aravind Srinivas, de 31 años, director ejecutivo de Perplexity, también creó su empresa en 2022; está valuada en unos 20.000 millones de dólares, según PitchBook.

Perplexity dijo que Srinivas no se centraba en su riqueza y "prefiere vivir modestamente", añadiendo que la empresa busca la sabiduría, que "es mucho más importante que la búsqueda de la riqueza".

(The New York Times ha demandado a OpenAI, Microsoft y Perplexity, alegando infracción de los derechos de autor del contenido de noticias relacionadas con los sistemas de IA. Las empresas han negado los alegatos).

La acumulación de riqueza ha sido especialmente rápida este año. Harvey, que tiene su sede en San Francisco, recaudó dinero en febrero, junio y este mes. En cada ocasión, la valuación de la empresa se disparó, alcanzando los 8000 millones de dólares desde los 3000 millones de febrero. Eso catapultó la riqueza de los fundadores de Harvey, Winston Weinberg y Gabe Pereyra.

Weinberg, de 30 años, que vive con Pereyra, de 34, y un tercer compañero de piso, dijo que no pensaba mucho en la riqueza. "Sí, claro que son miles de millones, pero es sobre el papel", dijo.

La excepción a la velocidad es Scale AI, que creció de forma relativamente silenciosa hasta la inversión de Meta.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, nombró a Wang, de 28 años, director de inteligencia artificial de Scale AI. Guo, de 31 años, dejó la start-up en 2018 y ha creado una empresa de capital de riesgo y Passes, una plataforma para que los influentes ganen dinero con su contenido.

Scale AI y Meta declinaron hacer comentarios, y Guo no respondió a una solicitud de comentarios.

Tienen menos de 40 años

La juventud es un rasgo distintivo de los auges tecnológicos. Larry Page y Sergey Brin tenían 20 años cuando fundaron Google en 1998. Zuckerberg tenía 19 años cuando fundó Facebook en 2004.

Los últimos multimillonarios de la IA también son jóvenes. "Como en la Edad Dorada original y como en el boom de las puntocom, este momento de la IA está haciendo muy, muy, muy ricos a algunos muy jóvenes, muy rápidamente", dijo Margaret O'Mara, profesora de Historia de la Universidad de Washington, quien se centra en la economía de la tecnología.

Entre ellos están los fundadores de Mercor, de 22 años. Brendan Foody, el director ejecutivo, abandonó la Universidad de Georgetown en 2023 tras fundar la empresa con dos amigos de la preparatoria, Adarsh Hiremath, el director de tecnología, y Surya Midha, el presidente. Mercor, que declinó hacer comentarios, fue valuada en 10.000 millones de dólares en una ronda de financiamiento en octubre.

Otros jóvenes multimillonarios son Truell, director ejecutivo de Cursor, de 25 años, y sus cofundadores, Asif, Sanger y Lunnemark, que también tienen 20 años. Se conocieron en el MIT y se graduaron en 2022. Una ronda de financiamiento de 2300 millones de dólares el mes pasado elevó la valuación de su empresa --también conocida por el nombre de su empresa matriz, Anysphere-- a 27.000 millones de dólares, según PitchBook.

Cursor no respondió a las solicitudes de comentarios.

La mayoría son hombres

El auge de la IA ha elevado a la condición de multimillonarios a fundadores mayoritariamente masculinos, un patrón en los ciclos tecnológicos. Solo unas pocas mujeres, como Guo y Murati, han alcanzado ese nivel de riqueza.

La moda de la IA ha amplificado la "homogeneidad" de quien forma parte de este auge, dijo O'Mara.

Natallie Rocha es una reportera de tecnología radicada en San Francisco y forma parte de la generación 2025-26 del Times Fellowship un programa para periodistas al comienzo de sus carreras.