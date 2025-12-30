The New York Times

Cecilia Giménez, famosa por la restauración fallida de un eccehomo, muere a los 94 años

La renovación de una imagen de Jesús en 2012 se volvió viral en internet y convirtió a su pueblo en un punto de interés turístico.

Cecilia Giménez, una pintora aficionada española cuyo intento de restaurar un fresco de Jesús en una iglesia en 2012 resonó en las redes sociales y convirtió su ciudad en un punto de interés turístico, ha muerto. Tenía 94 años.

Las autoridades de Borja --la localidad natal de Giménez, en la región de Zaragoza, al noreste de España-- dijeron en un correo electrónico que había fallecido el lunes. Eduardo Arilla, alcalde de Borja, dijo al periódico local Heraldo de Aragón que había fallecido en una residencia de ancianos de la localidad.

En las redes sociales, un grupo de admiradores que promueve la restauración de Giménez dijo que era "una estrella más en el cielo".

El grupo la calificó de "gran aficionada a la pintura" y reconoció los esfuerzos de Giménez por restaurar el fresco de Jesús, de casi un siglo de antigüedad. "Debido al mal estado de conservación que presentaba, Cecilia, con la mejor intención, decidió repintar la obra encima", decía.

Pero en agosto de 2012, cuando la obra de Giménez salió a la luz, las autoridades sospecharon inicialmente que la iglesia había sufrido un acto de vandalismo. El delicado sufrimiento del rostro de Cristo camino de la crucifixión había sido reemplazado por una cabeza deforme.

Giménez, que entonces tenía ya más de 80 años, declaró entonces a Televisión Española que había intentado restaurar el fresco, al que calificaba como su representación favorita de Jesús en la zona. El cuadro, eccehomo, o "He aquí el hombre", fue creado en la década de 1930 por Elías García Martínez, profesor de arte.

El fresco se había empezado a descascarillar, dijo Giménez, probablemente a causa de la humedad de la iglesia de Borja, que data del siglo XVI.

"El cura lo sabía", añadió. "Nunca intenté hacer nada a escondidas".

Pero las imágenes de la restauración fallida se difundieron rápidamente por internet, donde muchos parodiaron su trabajo.

Las autoridades locales se plantearon emprender acciones legales contra Giménez. Sus familiares dijeron a The New York Times en 2014 que la mujer había llorado y se había negado a comer después de que su intento de restauración apareciera en los titulares de todo el mundo.

"Me sentí muy afligida", dijo Giménez al Times. "Decían que era una vieja loca que había destruido un retrato que valía mucho dinero".

Pero su percance artístico supuso un impulso económico para Borja, un pueblo de 5000 habitantes.

Los turistas acudían en masa a ver sus esfuerzos. Menos de tres años después, más de 150.000 visitantes de Japón, Brasil, Estados Unidos y otros países habían viajado a Borja, pagando un euro, alrededor de 1,20 dólares, para ver su obra bajo una cubierta protectora transparente.

Las autoridades locales dijeron al Times en 2014 que el repunte del turismo había estabilizado el sector restaurantero del municipio y había ayudado a las instituciones de la zona. El cercano Museo de la Colegiata, que alberga arte religioso medieval, experimentó un aumento de las visitas anuales, que pasaron de 7000 a 70.000. Los viñedos de la región se disputaron los derechos de poner el Cristo de Giménez en sus etiquetas. En 2016, dos estadounidenses incluso representaron una ópera sobre el asunto en la misma iglesia.

Giménez, antaño ridiculizada, se convirtió en una figura querida, que incluso entregó premios a un concurso de jóvenes artistas que habían pintado sus propios retratos del eccehomo. También era agasajada por sus vecinos todos los años el 25 de agosto, día de la transformación del fresco.

Amelia Nierenberg es reportera de noticias internacionales para el Times en Londres.

