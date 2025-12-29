El descarrilamiento de un tren mata a 13 personas en México

El tren y sus tripulantes transportaban a unos 250 pasajeros en una ruta que atraviesa el país y une el Pacífico y el golfo de México. Cerca de 100 personas resultaron heridas.

Un tren de pasajeros se descarriló el domingo en el estado mexicano de Oaxaca, lo que causó la muerte a por lo menos 13 personas, según las autoridades mexicanas.

Alrededor de 250 pasajeros e integrantes de la tripulación iban a bordo cuando el motor delantero se descarriló cerca del pueblo de Nizanda, lo que hizo que el tren cayera parcialmente por un terraplén, según informaron los medios de comunicación locales.

Hasta el domingo por la noche, los funcionarios no habían determinado la causa. Las autoridades, incluida la fiscalía federal, dijeron que se había abierto una investigación.

Los equipos de rescate llevaron a cabo labores para llegar hasta los pasajeros, algunos de los cuales quedaron atrapados o cayeron por la pendiente. El domingo por la noche, la Secretaría de Marina informó que había 98 heridos, con 36 hospitalizados.

La presidenta Claudia Sheinbaum escribió en X que cinco de los heridos se encontraban en estado grave. Indicó que se habían enviado funcionarios al lugar de los hechos para apoyar a las familias de quienes habían fallecido.

El descarrilamiento se produjo en la Línea Z del Corredor Interoceánico del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que recorre unos 290 kilómetros desde Salina Cruz, en el Pacífico, hasta Coatzacoalcos, en el golfo de México.

Nizanda se encuentra a unos 480 kilómetros al sureste de Ciudad de México, la capital.

El domingo, quienes temían que sus familiares hubieran viajado en el tren descarrilado compartían sus nombres y fotografías, junto con pedidos de ayuda, en las redes sociales.

El gobierno mexicano ha descrito la ruta ferroviaria a través del istmo --el estrecho puente de tierra entre el golfo de México y el océano Pacífico-- como una arteria vital para el comercio internacional. Con puertos y líneas ferroviarias que conectan las dos masas de agua, algunos consideran que podría competir con el canal de Panamá.

Durante el mandato del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, se renovó y amplió la vía férrea.

Junto con las mejoras destinadas a los trenes de mercancías, la ampliación incluyó la incorporación del servicio de pasajeros en la ruta principal, la Línea Z, por la que circulaba el tren que se descarriló el domingo. El servicio de pasajeros comenzó oficialmente a finales de 2023.

Aunque se han producido otros accidentes en la vía férrea, hasta el domingo ninguno había sido mortal. Mientras se reformaba la línea, se descarriló un tren de carga, lo que causó daños en la infraestructura, pero no se supo de heridos.

Aproximadamente una semana antes del accidente del domingo, un tren de pasajeros de la Línea Z chocó con un tráiler en el estado sureño de Chiapas, pero los casi 150 pasajeros que iban a bordo resultaron ilesos. Las autoridades dijeron que el remolque no había cedido el paso.

Annie Correal es una reportera del Times que cubre México, Centroamérica y el Caribe.