China moviliza fuerzas por tierra, mar y aire para un ejercicio cerca de Taiwán

Las maniobras pusieron fin a meses de relativa calma en el estrecho de Taiwán y se produjeron después de que el gobierno de Trump anunció la venta de armas a la isla.

China inició el lunes maniobras militares en torno a Taiwán, y movilizó fuerzas navales, aéreas, terrestres y de misiles para lo que el Ejército Popular de Liberación describió como una "severa advertencia" a quienes se oponen a las pretensiones de Pekín sobre la isla. Como parte de los simulacros, las autoridades chinas dijeron que se acordonarían siete zonas del espacio marítimo y aéreo alrededor de Taiwán para realizar ejercicios con fuego real el martes.

La operación, denominada "Misión Justicia 2025", constituyó los primeros ejercicios militares de envergadura realizados por el Ejército Popular de Liberación (EPL) en torno a Taiwán desde abril. Parecían destinados a mostrar la creciente capacidad de Pekín para cercar Taiwán. También se produjeron después de que el gobierno de Donald Trump reveló a principios de este mes una propuesta de paquete de venta de armas a Taiwán por valor de más de 11.000 millones de dólares, mismo que incluiría potentes sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad conocidos como HIMARS.

El coronel Shi Yi, portavoz del Mando del Teatro Oriental, la parte del ejército chino que está llevando a cabo los ejercicios, dijo que simularían el bloqueo de puertos y el establecimiento del dominio chino al este de Taiwán, la dirección de la que probablemente procedería cualquier posible apoyo bélico de Estados Unidos y sus aliados. Las zonas de exclusión para el fuego real forman cinco franjas, algunas situadas cerca de los puertos y bases militares más importantes de Taiwán, dijo en un programa de noticias chino el general de división Meng Xiangqing, profesor de la Universidad Nacional de Defensa de China.

"Nuestros barcos y aviones han estado formando una nueva posición de presión sobre la isla al acercarse más y más", dijo Meng. "La cuerda se está tensando cada vez más".

La principal cadena de televisión estatal china, CCTV, dijo que los ejercicios incluían destructores, cazabombarderos y aviones no tripulados que realizaban "operaciones marítimas y aéreas de búsqueda y destrucción, ataques simulados en tierra y ejercicios navales con fuego real".

El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán dijo que el lunes por la tarde había detectado 14 buques de la Armada china y otros 14 buques guardacostas chinos frente a Taiwán, así como un grupo de buques de asalto anfibio en el Pacífico Occidental. Taiwán también detectó decenas de aviones militares chinos en sus inmediaciones. Las actividades culminarán cuando entren en vigor las zonas de exclusión.

Para "los buques que intenten transitar de norte a sur a través del estrecho de Taiwán, las zonas restringidas podrían bloquear el paso en la práctica", dijo K. Tristan Tang, miembro asociado de la Secure Taiwan Associate Corporation, un grupo sin fines de lucro de Taipei. En teoría, "Taiwán podría perder sus conexiones por vía marítima con Kinmen y Matsu", dijo, refiriéndose a dos conjuntos de islas taiwanesas más cercanas a la costa china.

Dos compañías aéreas taiwanesas de pasajeros cancelaron los vuelos hacia y desde Kinmen y Matsu hasta que finalicen los simulacros con fuego real el martes por la noche.

China lleva mucho tiempo realizando ejercicios amenazadores similares cerca de Taiwán --algunos más grandes y prolongados que otros--, especialmente desde que Nancy Pelosi, como presidenta de la Cámara de Representantes, visitó la isla en 2022, un paso que Pekín dijo que era una afrenta a sus pretensiones de soberanía sobre Taiwán. Aun así, un informe del Pentágono publicado la semana pasada decía que los dirigentes chinos todavía no estaban seguros de ser capaces de apoderarse de Taiwán por la fuerza. Los ejercicios son una pálida imitación de la escala, la complejidad y los riesgos que entrañaría un bloqueo real.

Shi, portavoz militar chino, dijo que las maniobras más recientes eran "una acción legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía y la unidad nacional de China". Pero Pekín no dio ninguna razón concreta para realizar ahora los ejercicios, y los expertos dijeron que varios factores pueden haber impulsado al dirigente chino, Xi Jinping, a renovar las amenazas de un ataque armado contra Taiwán.

"El calendario de ejercicios del Ejército Popular de Liberación está cada vez más desconectado de acontecimientos políticos concretos", dijo Amanda Hsiao, directora de cobertura de China en Eurasia Group, empresa que asesora a clientes sobre riesgos alrededor del mundo. "Este simulacro puede estar dirigido tanto al público nacional como al de Taiwán y Estados Unidos".

Los dirigentes del Partido Comunista de China mantienen desde hace tiempo que Taiwán, una isla democrática con 23 millones de habitantes, es territorio de Pekín. Xi ha estado reforzando el ejército de su país para ejercer presión sobre Taiwán y, quizás algún día, intentar tomarla por la fuerza.

Pero la cúpula del Ejército Popular de Liberación también se ha visto desequilibrada. Decenas de comandantes y generales han sido cesados en los últimos años: algunos han sido formalmente destituidos e investigados por corrupción y otras presuntas malas conductas; otros han desaparecido de la vista pública sin mayor explicación.

Los trastornos han aumentado las dudas entre los expertos sobre la disposición del ejército chino a tomar Taiwán por la fuerza.La semana pasada, Xi nombró a un nuevo comandante --Yang Zhibin, otrora piloto de las fuerzas aéreas-- para dirigir el Comando del Teatro Oriental, responsable de la zona que rodea Taiwán.

Aunque parece que el general Yang ha sido comandante en funciones del Teatro Oriental durante meses, los ejercicios se anunciaron justo después de que se le pusiera oficialmente al mando, dijo Lin Ying-yu, profesor asociado de la Universidad Tamkang de Taiwán, quien estudia el ejército chino.

"Personalmente, creo que esto también podría considerarse una nueva prueba para él", dijo Lin.

Trump y Xi han estado intentando estabilizar las relaciones antes de una cumbre prevista en Pekín para abril. Aunque la reacción inicial de China a la venta de armas a Taiwán fue relativamente moderada, los ejercicios pueden tener la intención de transmitir el enfado de China, dijo David Sacks, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores que estudia los vínculos entre Estados Unidos, China y Taiwán.

"Esta respuesta era de esperar, dada la magnitud del paquete de venta de armas", dijo Sacks. Agregó que Xi parecía "seguro de poder presionar sin provocar una respuesta contraria por parte del presidente Trump".

Es posible que Xi también pretenda que los ejercicios sean una advertencia a Japón para que no apoye a Taiwán en un posible conflicto. Pekín condenó amargamente a la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, después de que dijera en noviembre que un intento de China de bloquear o apoderarse de Taiwán podría considerarse una situación de "amenaza para la supervivencia" en su país, palabras que, según la legislación japonesa, podrían permitir el despliegue de fuerzas militares.

Sin embargo, los dirigentes chinos parecían querer que las últimas maniobras concluyeran rápidamente después de haber dejado claro su punto de vista, dijo Shu Hsiao-huang, investigador del Instituto de Investigación sobre Defensa y Seguridad Nacional de Taiwán, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Defensa taiwanés. Señaló que las zonas de exclusión de fuego real estarán en vigor desde las 8 a. m. hasta las 6 p. m. del martes.

"Es un período muy breve y no parece que permita actividades militares de mayor intensidad", dijo.

Chris Buckley , corresponsal jefe para China del Times, informa sobre China y Taiwán desde Taipéi, y se enfoca en política, cambio social y cuestiones militares y de seguridad.

Amy Chang Chien es reportera e investigadora del Times en Taipéi, desde donde cubre Taiwán y China.