Un emblemático cine de Kabul es demolido por los talibanes

El Cine Ariana, en la capital de Afganistán, había permanecido cerrado desde 2021, cuando los talibanes volvieron al poder. Sin embargo, seguía siendo un punto de referencia en el centro de la ciudad, un recuerdo de arte, cultura y placer para muchos afganos.

Un cine que fue testigo de la historia moderna de Afganistán --desde la vitalidad cosmopolita de la década de 1960 hasta el silenciamiento y la represión que siguieron, no a una, sino a dos tomas del poder por parte de los talibanes-- ha sido demolido para dar paso a un centro comercial.

Una excavadora empezó a derrumbar el edificio la semana pasada. Con el tiempo, en su lugar se levantará un centro comercial de 3,5 millones de dólares, diseñado para albergar más de 300 tiendas, restaurantes, un hotel y una mezquita en ocho plantas, dijo Nematullah Barakzai, portavoz del municipio de Kabul.

La destrucción del teatro es una señal de las prioridades ideológicas y económicas del gobierno talibán, que busca desesperadamente nuevas fuentes de financiación debido a las sanciones occidentales y a la pérdida de ayuda exterior.

Aunque la economía de Afganistán creció un 4,3 por ciento este año, según el Banco Mundial, el per cápita se está reduciendo porque los refugiados que regresan han engrosado la población. Sin embargo, los recién llegados han contribuido a impulsar un auge de la construcción, que los talibanes intentan aprovechar vendiendo terrenos para proyectos que puedan generar ingresos.

Barakzai dijo que el equipo y los archivos del cine se almacenarían de forma segura y podrían volver a utilizarse. "Dado que actualmente no hay cines activos en el país, no podemos dejar este edificio sin utilizar", dijo.

Pero el aluvión de restricciones impuestas por los talibanes en los últimos años indica que es improbable que se produzca tal reactivación mientras gobiernen el país.

Los talibanes han prohibido a los canales de televisión nacionales emitir series extranjeras y, más recientemente, mostrar cualquier imagen de seres vivos, una interpretación estricta de la ley islámica que prohíbe la representación de seres humanos y animales. Las autoridades también han ordenado a los afganos que dejen de subir videos a plataformas como YouTube. Los demás cines antiguos de la ciudad permanecen cerrados.

A principios de este mes, agentes del departamento de vicio y virtud de los talibanes detuvieron a cuatro jóvenes en la ciudad occidental de Herat porque se habían disfrazado de personajes del drama televisivo británico Peaky Blinders. Las autoridades los acusaron de promover valores occidentales con su atuendo.

El Cine Ariana abrió sus puertas a principios de la década de 1960 y se convirtió en el lugar favorito de los afganos que querían ver películas indias de Bollywood o cine iraní. Kabul era conocida entonces como "el París de Asia Central" y atraía a todo tipo de visitantes, desde hippies hasta turistas de los países vecinos. Una élite urbana acomodada de Kabul frecuentaba el Hotel Intercontinental, un edificio emblemático situado en lo alto de una colina que se inauguró en 1969 y se hizo famoso por su alta cocina y sus fastuosas fiestas.

Durante la guerra civil de la década de 1990, el cine sufrió graves daños. Durante el primer periodo del gobierno talibán, de 1996 a 2001, permaneció cerrado.

Pero fue restaurado en 2004 y rápidamente volvió a ser un centro de encuentro comunitario.

Incluso sus fallas técnicas, como las frecuentes averías que obligaban a los espectadores a volver otro día para ver el final de una película, se convirtieron en parte de su encanto, según Mohammad Naeem Jabarkhel, quien solía ser propietario de una panadería cercana.

Dijo que intentaba ir una vez a la semana. "En aquella época, el precio de una entrada de cine equivalía al de seis u ocho piezas de pan seco y, en realidad, no debería haber gastado ese dinero en ir a ver películas", dijo Jabarkhel, de 38 años. "Pero el interés y el deseo de ir al cine vivían en mi corazón".

Basir Mujahid, reconocido actor y director afgano, dijo que el Cine Ariana encarnaba uno de los últimos signos de aquella época esperanzadora en Kabul. En 2018, cuando los talibanes y el gobierno respaldado por Estados Unidos acordaron un alto al fuego durante la celebración de Eid al Adha (la "Festividad del Sacrificio"), muchos combatientes talibanes acudieron al cine con banderas y armas del grupo para ver una de sus películas, dijo.

"Estábamos muy contentos de que tal vez valoraran el arte y la cultura, pero desafortunadamente no fue así", dijo Mujahid. Cuando los talibanes recuperaron el poder, el cine volvió a cerrar.

"La destrucción del Cine Ariana no es simplemente una operación de construcción, sino más bien el fin de una era en la vida cultural de la capital afgana", añadió.

Aunque sus devotos consideran al Ariana un símbolo de la historia cultural moderna de Afganistán, Barakzai, portavoz del municipio de Kabul, argumentó que, al tratarse de un negocio, el edificio no puede considerarse históricamente significativo.

"Incluso cuando funcionaba como cine, era un lugar comercial porque ahí se vendían las entradas", dijo. Según un contrato de 12 años, la ciudad poseerá el 45 por ciento de las acciones del nuevo proyecto, y el resto estará en manos de una empresa privada, dijo. Se espera que la construcción dure aproximadamente un año.

Elian Peltier es corresponsal internacional de The Times y cubre Afganistán y Pakistán.

