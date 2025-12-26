Zelenski dice que se reunirá con Trump el fin de semana

La reunión sería probablemente este domingo en Florida, según el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. La Casa Blanca no ha dado una confirmación inmediata sobre la reunión.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el viernes que se reuniría este fin de semana con el presidente Donald Trump, mientras Ucrania y Estados Unidos intentan mantener el impulso en los esfuerzos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia.

No hubo confirmación inmediata por parte de la Casa Blanca. Pero en una publicación en las redes sociales en el que anunciaba la reunión, Zelenski dijo que Ucrania estaba ocupada impulsando las conversaciones de paz, y añadió que "pueden decidirse muchas cosas antes de Año Nuevo".

Hablando más tarde con los periodistas, Zelenski citó una "amplia agenda" para la reunión con Trump, que el dirigente ucraniano dijo que tendría lugar en Florida, muy probablemente el domingo. Entre los temas de discusión, dijo, estarán lo que ha denominado los dos mayores puntos de fricción entre Washington y Kiev en las negociaciones de paz: el destino de la región de Donbás, en el este de Ucrania, y el control de una central nuclear ocupada por Rusia.

Ucrania lleva semanas presionando para que se celebre una reunión entre Zelenski y Trump, mientras Estados Unidos reanudaba sus esfuerzos diplomáticos. Trump había dicho que se reuniría con Zelenski solo cuando ambas partes estuvieran cerca de alcanzar un acuerdo de paz.

Esta semana, Zelenski dio a conocer un plan revisado de 20 puntos para poner fin a la guerra. La propuesta, elaborada con Estados Unidos, abarca una amplia gama de cuestiones, incluidas las garantías de seguridad que Ucrania desea para impedir futuras agresiones rusas.

Aunque Zelenski ha reconocido los puntos conflictivos sobre el territorio y la central eléctrica, una pregunta aún más importante es si Rusia aceptará ese plan. Los analistas han dicho que es poco probable que el Kremlin lo haga.

Una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo el jueves que se habían producido "avances lentos pero constantes" en las negociaciones con Estados Unidos.

Moscú, sin embargo, ha mostrado pocos indicios de que esté dispuesto a poner fin a la guerra y ha continuado bombardeando pueblos y ciudades ucranianos. El viernes por la tarde, bombas planeadoras rusas alcanzaron una calle transitada de la ciudad nororiental de Járkov. Las autoridades locales ucranianas dijeron que al menos dos personas murieron y varias más resultaron heridas en el ataque, que incendió automóviles.

Zelenski dijo el viernes que no podía dedicar tiempo a pensar si Rusia acabaría aceptando el plan de paz.

"¿Por qué? Porque Rusia busca constantemente razones para no aceptarlo", dijo. "La respuesta es muy sencilla: si Ucrania demuestra su posición y esta es constructiva, mientras que Rusia, por ejemplo, no está de acuerdo, entonces significa que la presión es insuficiente. Y esto es algo que también quiero discutir con el presidente de Estados Unidos".

Para establecer un contraste con la postura rusa inflexible, Zelenski se ha esforzado por demostrar que apoya plenamente el impulso de Trump en favor de la paz y que está dispuesto a hacer concesiones, incluso en las cuestiones territoriales. El dirigente ucraniano ha dicho que Rusia debería enfrentarse a graves consecuencias, incluidas nuevas sanciones y un mayor apoyo militar occidental a Kiev, si rechaza los últimos esfuerzos de paz.

Las conversaciones entre los negociadores ucranianos y estadounidenses han continuado después de que Zelenski detallara el plan de 20 puntos esta semana. Dijo que Estados Unidos lo presentaría al Kremlin.

En su discurso el jueves por la noche, Zelenski dijo que la diplomacia en las próximas semanas podría ser "intensa". Añadió que ese mismo día había hablado durante casi una hora con Steve Witkoff, enviado especial de Trump, y con Jared Kushner, yerno del presidente.

"Entramos en muchos detalles; hay buenas ideas, que discutimos", dijo Zelenski. "Tenemos algunas ideas nuevas en cuanto a formatos, reuniones y, por supuesto, calendario sobre cómo acercarnos a una paz real".

El plan de 20 puntos es el resultado de la campaña más reciente de diplomacia del gobierno de Trump, que se puso en marcha en otoño. En un principio, Trump fijó el Día de Acción de Gracias como fecha límite para que Ucrania aceptara un acuerdo de paz con Rusia.

Pero aunque Trump ha afirmado en varias ocasiones este año que podría estar cerca un acuerdo, se ha visto frustrado por la negativa del presidente Vladímir Putin a ceder en sus exigencias de largo alcance. Entre ellas, la insistencia de Putin en que se entregue a Rusia territorio ucraniano que las fuerzas de Moscú no han podido capturar, y su exigencia de que Ucrania acepte medidas que socavarían su soberanía.

A principios de esta semana, Zelenski declaró a la prensa que estaba dispuesto a retirar sus soldados de las zonas de la región de Donbás que aún están bajo control de Kiev y convertirlas en una zona desmilitarizada como parte de un posible acuerdo de paz. Dijo que lo haría solo con una condición: que Rusia retirara sus tropas de una superficie equivalente.

Nataliia Novosolova colaboró con reportería.

Nataliia Novosolova colaboró con reportería.