El espacio aéreo cerrado trajo una Navidad solitaria para muchos en Venezuela

Durante las festividades, un gran número de venezolanos de la diáspora suele regresar a casa. Pero este año, después de que las líneas aéreas internacionales interrumpieran casi todos sus servicios, muchas personas están solas y con los nervios de punta.

Muchos miles de venezolanos se han encontrado varados en el extranjero o solos en casa estas vacaciones, sin poder reunirse con sus familiares después de que el presidente Donald Trump declarara cerrado el espacio aéreo en torno a Venezuela hace más de tres semanas.

Las aerolíneas internacionales han interrumpido casi por completo sus servicios, dejando solo unas pocas decenas de viejos aviones de las compañías aéreas venezolanas para llevar y traer a la gente de este país de casi 30 millones de habitantes. La gente ha abarrotado los vuelos restantes, lo que ha provocado un aumento de los precios.

Muchos miembros de la vasta diáspora venezolana, algunos de los cuales huyeron en medio del colapso económico, abandonaron sus planes de regresar tras la cancelación de sus vuelos a casa.

"Ese día lloré mucho", dijo Vanessa Rojas, venezolana de 37 años que vive en Argentina. Había ahorrado durante dos años para comprar pasajes para ella y su hija pequeña, dijo, para volver a casa por Navidad.

La dificultad de volver a casa para las fiestas llega en un momento tenso para los venezolanos, tanto dentro como fuera del país.

Muchos han observado con ansiedad cómo el gobierno de Trump ha aumentado la presión sobre el líder autocrático del país, Nicolás Maduro, a quien muchos culpan de la crisis económica y humanitaria --agravada por las sanciones estadounidenses-- que ha empujado a millones de personas a migrar en la última década.

En los últimos meses, el gobierno de Trump se ha enfocado en Maduro, acusándolo de apoyar a grupos de narcotraficantes designados como organizaciones terroristas; de bombardear pequeñas embarcaciones que, según dice, transportan narcóticos ilícitos; de acumular soldados, aviones y buques de guerra en el Caribe; y de apoderarse o intentar apoderarse de petroleros que pretendían transportar petróleo venezolano sancionado.

El gobierno venezolano denunció el cierre del espacio aéreo, declarado por Trump el 29 de noviembre, como una "amenaza colonialista". A los pocos días, muchas de las principales compañías aéreas internacionales suspendieron los vuelos a Venezuela después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera advertencias sobre el "aumento de la actividad militar" y los riesgos para la seguridad. A continuación, Venezuela revocó los permisos de operación de varias aerolíneas extranjeras que habían suspendido sus servicios.

Dos venezolanos implicados en la industria aérea del país, que dijeron no estar autorizados a hablar públicamente sobre el asunto, señalaron que el número de pasajeros aéreos que entraban en el principal aeropuerto internacional de Venezuela, que sirve a Caracas, había descendido a unas 2000 personas a la semana, una fracción de su número habitual. Dijeron que algunos miles de pasajeros más llegaban a otros aeropuertos y que, entre ellos, había personas en vuelos chárter a la isla de Margarita procedentes de lugares como Rusia y Polonia.

Noemi Gómez, de 34 años, había visto estropeados no solo sus planes navideños, sino también su boda. Ella y su futuro esposo, quienes trabajan en mercadeo en Madrid, habían planificado casarse en Venezuela el 20 de diciembre. Pero su vuelo de regreso, previsto para el 11 de diciembre, fue cancelado.

Así que, en lugar de casarse y reunirse con sus padres en Venezuela en Nochebuena, dijo Gómez, la pareja viajó a República Dominicana. Dijeron que esperaban celebrar pronto sus nupcias y el fin del reinado de Maduro.

Culpó de los planes fallidos a Maduro, no a Trump, señalando que, en primer lugar, el líder de Venezuela era la razón por la que tantos tenían que vivir lejos de su familia.

"Es por ese gobierno, por ese señor: son ilegítimos y no deben estar allí", dijo Gómez. Maduro se proclamó vencedor en los comicios presidenciales de 2024, un resultado que los expertos en elecciones consideran, en general, fraudulento.

En ciudades de todo el mundo con una gran población venezolana, como Miami, Madrid, Nueva York y Ciudad de México, se planteaba la misma pregunta: ¿De quién era la culpa de que su país estuviera aún más aislado? ¿Qué ocurriría a continuación?

En Ciudad de México, Antonio Balassone, de 35 años, cuyo primer viaje a casa en tres años se había cancelado, dijo que también deseaba un cambio de gobierno, pero que no apoyaba una intervención militar. "No quiero guerra", dijo.

Muchos venezolanos tomaron rutas tortuosas para volver a casa a pesar de los nuevos obstáculos.

María Acosta, de 28 años, voló de Bogotá, Colombia, donde vive, a la ciudad costera de Riohacha, Colombia. Cruzó a Venezuela y luego compartió un taxi hasta su ciudad natal, Valencia.

"Trato de pasar las Navidades con los que aún están aquí", dijo Acosta, ingeniera medioambiental, quien señaló que su familia se ha ido "desintegrando" y que estaba dispersa entre Estados Unidos, Colombia y España.

La amenaza inminente de una acción militar había ensombrecido las fiestas, incluso para quien había logrado volver a casa.

"Uno viene a Venezuela y quiere comer los sabores de aquí, respirar el aire con sol a toda hora, abrazar a los que amamos", dijo. "Ahora pienso en que espero poder regresar en paz a Bogotá".

Aunque en los últimos días se produjeron algunos reencuentros entre lágrimas en el aeropuerto de Caracas, la zona de llegadas internacionales, normalmente abarrotada de familias felices, ha estado relativamente tranquila.

El turismo se redujo a un goteo en la isla de Margarita, dijo un operador hotelero, quien pidió que no se utilizara su nombre por temor a represalias del gobierno de Maduro. "Hemos perdido todas las reservaciones", dijo.

Pero no estaba demasiado preocupado por 2026. "Para nosotros en Venezuela, todos esos golpes ya son normales", dijo. "Entonces nos sacudimos, nos levantamos y seguimos".

Sheyla Urdaneta, Jorge Valencia, Carlos Prieto,Patricia Sulbarán y Alejandro Cegarra colaboraron con reportería.

Annie Correal es una reportera del Times que cubre México, Centroamérica y el Caribe.

Sheyla Urdaneta, Jorge Valencia, Carlos Prieto,Patricia Sulbarán y Alejandro Cegarra colaboraron con reportería.