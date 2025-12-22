Ya nadie quiere árboles de Navidad naturales

Los hábitos y composición de las familias modernas, junto con la venta de pinos artificiales, presentan un nuevo reto para los productores en EE. UU.

La leche tenía como eslogan: "Got Milk?", y la carne tenía "Beef: It's what's for dinner" en Estados Unidos.

Pero los árboles de Navidad no tienen ninguna campaña publicitaria, y "por favor, no compres un árbol falso " es un poco débil.

"Todos estos árboles artificiales procedentes del extranjero han supuesto un duro golpe para nuestra industria", dijo Ben Stone, uno de los tres hermanos propietarios de BTN de Oregón, una granja de árboles de Navidad.

"Compra productos estadounidenses, apoya a Estados Unidos", añadió su hermano Tyler Stone desde su granja de Salem. "Ese es el mensaje que tenemos que transmitir, pero nuestro presupuesto es bajo".

La publicidad es difícil para los productos agrícolas, incluso para los más demandados. Los consumidores pueden conocer unas pocas marcas, en el mejor de los casos, pero no a los miles de agricultores que producen para ellos. Así que para casi todas las frutas, verduras o animales existe una organización dedicada a su comercialización, financiada con pequeñas cuotas que pagan los productores.

Estos grupos hacen publicidad, desarrollan nuevas recetas, compran un anuncio del Super Bowl para los aguacates mexicanos o, en el caso de las pasas en los años 80, crean personajes de plastilina y una serie de televisión. Esperan que estos esfuerzos persuadan a los consumidores para que compren más de sus productos.

Pero la mayoría de la gente no va a comprar varios árboles de Navidad, comprarlos en julio o encontrarles nuevos usos. Por eso, Marsha Gray, directora ejecutiva de la Junta de Árboles de Navidad Reales, se encarga de averiguar cómo inducir la demanda en un sector en declive.

La misión de la junta es convencer a los estadounidenses de que compren árboles vivos, y su principal argumento es que los árboles vivos son reales, mientras que los de plástico guardados en una caja son falsos.

"Los consumidores no compran árboles de Navidad de verdad en la misma cantidad que hace 50 o 40 años", dijo Gray. "Se debe a muchos factores, estoy segura, pero principalmente tenemos un competidor de árboles artificiales".

La lucha es desalentadora. Según la American Farm Bureau Federation , una organización de presión agrícola, el valor de los árboles artificiales importados se ha duplicado en la última década, aunque este año ha disminuido porque se han importado menos debido a los aranceles a China. Además, en Estados Unidos hay un 35 por ciento menos de hectáreas dedicadas a la producción de árboles de Navidad que hace 20 años.

Gray cuenta con un presupuesto publicitario de menos de un millón de dólares al año, destinado sobre todo a la difusión en los medios de comunicación y a algunas pequeñas campañas de búsqueda en internet. Por eso todo el sector de los árboles de Navidad está tan entusiasmado con el último anuncio de Home Depot.

Su gran anuncio navideño de este año muestra una granja de árboles de Navidad de Carolina del Norte y sigue a un niño que elige un árbol cortado en una de sus tiendas. Home Depot se ha gastado unos 10 millones de dólares para pasar el anuncio más de 1000 veces en la televisión nacional, según iSpot, una empresa de análisis televisivo.

"Es más que una compra transaccional, tal y como vemos los árboles de Navidad", dijo Dan Stuppiello, ejecutivo de Home Depot a cargo de los productos vivos. "Intentamos crear más ese ambiente festivo".

A lo largo de los años, Home Depot ha transformado cada vez más las zonas de sus tiendas donde se almacenan los árboles, convirtiendo los rincones áridos de los estacionamientos en zonas con luces, música navideña y chocolate caliente, una versión económica de la experiencia de ir a una granja de árboles y talar el tuyo propio.

Stuppiello tuvo cuidado de no hablar mal de los árboles artificiales --Home Depot también los vende--, pero es más difícil crear una experiencia en torno a un árbol de plástico arrastrado desde el ático.

"Los lotes de árboles de Navidad tienen algo muy antiguo", dijo Rikk Dunlap, escritor y empleado de mantenimiento de una preparatoria cercana a Chicago. "Es como si nos conectaran con una época más inocente o más sencilla".

Dunlap solía pasar por delante de un lote de árboles de Navidad que tenía una antigua caravana y una carpa de circo. Quedó tan encantado que escribió un libro ambientado en un lote de árboles. El libro nunca se publicó, pero el manuscrito llegó a Hollywood. Se convirtió en la base de la película de Hallmark Navidad bajo las estrellas , protagonizada por un banquero que acepta un trabajo en un lote de árboles cuando lo despiden de su trabajo.

Los productores de árboles de Navidad quieren aprovechar este romanticismo para luchar contra los árboles artificiales. Según los estudios de la Junta de Árboles de Navidad Reales, hay tres grandes momentos en la vida de las personas en los que toman lo que Gray llama la "decisión del árbol de Navidad": cuando se casan, tienen un hijo o compran una casa. Es entonces cuando la gente se involucra más en las tradiciones navideñas o piensa en el aspecto que quiere que tenga su casa, y a menudo opta por un árbol vivo de gran aroma, dijo Gray.

Para la industria de los árboles de Navidad es duro que cada vez menos estadounidenses se casen o tengan hijos, y que los que optan por hacerlo lo hagan más tarde; y cada vez menos estadounidenses pueden permitirse comprar una casa.

La industria de los árboles artificiales tiene su propio grupo de mercadeo, la American Christmas Tree Association. Jami Warner, su directora ejecutiva, escribió en un correo electrónico que los consumidores eligen los árboles artificiales porque son "fáciles de montar, de bajo mantenimiento y rentables durante varias temporadas".

Para ella, el debate entre lo vivo y lo artificial --o lo real y lo falso-- es menos existencial, aunque quizá sea porque su bando va ganando. "Al fin y al cabo, hay sitio tanto para los árboles de verdad como para los artificiales", escribió.

¿Y qué hay del lote de árboles de Navidad que inspiró el libro de Dunlap sobre la magia de los árboles de Navidad reales? Según su propietario, cerró este año después de 40 años debido a la caída del negocio. Y este año Dunlap no tendrá en casa ni un abeto de Douglas ni un pino escocés. Tiene dos cachorros de gato y necesita "dejar que se comporten como gatitos".

Se compró un pequeño árbol artificial.

Kevin Draper es un corresponsal de negocios que cubre el sector agrícola. Lo puedes contactar en kevin.draper@nytimes.com o kevin.draper@protonmail.com.