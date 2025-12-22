Primero el Louvre, ahora el Palacio del Elíseo: un nuevo robo sorprende a Francia

Ollas de cobre, porcelana y copas de champán Baccarat fueron robadas del inventario del Palacio del Elíseo en lo que los fiscales describen como un crimen interno.

Un encargado de la gestión de cubertería, cristalería y vajilla del palacio presidencial francés se enfrenta a cargos de robo de "bienes patrimoniales" después de que desaparecieran un centenar de objetos preciosos de plata y vajilla que fueron descubiertos en su casillero, vehículo y domicilio, según la fiscalía francesa.

Los objetos que desaparecieron de la colección del Palacio del Elíseo --entre ellos, ollas de cobre, porcelana de Sèvres, una estatuilla de René Lalique y copas de champán de Baccarat-- fueron devueltos tras la investigación, según los fiscales.

La revelación se produce tras una serie de delitos que han conmocionado a los franceses, entre ellos el atraco al Louvre en octubre y un robo en el Museo de Historia Natural de París en septiembre.

Los robos en el palacio presidencial no fueron ni un robo descarado a plena luz del día, como en el museo, ni un robo sigiloso durante la noche, sino un crimen desde dentro, según los fiscales.

Se descubrieron después de que uno de los mayordomos del Elíseo denunciara la desaparición de objetos con un valor estimado entre 15.000 y 40.000 euros (entre 17.000 y 47.000 dólares), dijo un portavoz de la fiscalía a The New York Times en respuesta a una pregunta formulada el domingo.

Los funcionarios de la manufactura de Sèvres, la fábrica de porcelana estatal de Francia, vieron entonces que algunos de sus artículos exclusivos se subastaban en internet, como un plato con un sello de las Fuerzas Aéreas y ceniceros que no están a disposición del público en general.

Tras entrevistar a miembros del personal del palacio, dijeron los fiscales, las sospechas recayeron sobre uno de los argentiers, o encargados de la cubertería de plata, cristalería y vajillas, cuyo trabajo consiste en cuidar los artículos de lujo de las mesas de palacio.

El encargado había estado supervisando "inventarios decrecientes", según los fiscales, y mantenía una relación con el gerente de una empresa de subastas en línea muy conocida por vender vajillas, y al parecer ambos compartían la vivienda donde se encontraron algunos de los objetos desaparecidos. Fueron detenidos el martes y comparecieron ante el tribunal el jueves. También se ha imputado a otro sospechoso, acusado de ser el destinatario de los bienes robados.

Se ha fijado un juicio para finales de febrero por los cargos de robo de bienes muebles del patrimonio, que conlleva una pena de hasta 10 años de prisión y 150.000 euros de multa, unos 175.000 dólares, y de receptación agravada de bienes robados, el cual puede conllevar una pena de siete años de prisión y 150.000 euros de multa.

Los sospechosos fueron puestos en libertad supervisada a la espera del juicio y, mientras tanto, tienen prohibido acudir a sus puestos de trabajo y utilizar sitios de subastas, entre otras restricciones, dijeron los fiscales.

Según el Elíseo, los argentiers son exclusivos del palacio. Son responsables del mantenimiento de toda la platería, vajilla y cristalería; ponen las mesas y lavan las piezas a mano después de la comida para preservarlas. Muchos de los objetos tienen más de un siglo de antigüedad. El sitio web del palacio señala que las Naciones Unidas han reconocido el arte francés de la mesa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Ya hay vacantes disponibles para argentiers en el Elíseo.

Ephrat Livni es reportera del Times y cubre noticias de último momento en todo el mundo. Radica en Washington.