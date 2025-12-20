'Avatar: Fuego y cenizas': qué recordar antes de ver la nueva película

El nuevo capítulo de la saga de James Cameron sigue construyendo un mundo muy detallado. He aquí una guía para recordar lo esencial de la trama.

Con el estreno de Avatar: Fuego y cenizas , ha llegado el momento de volver a Pandora, el mundo espectacularmente detallado que inventó el director James Cameron. En Avatar (2009), película original, los azules Na'vi, de largas extremidades y habitantes de la luna Pandora, se ven obligados a tratar con los humanos --o "gente del cielo"-- cuando llegan para extraer una sustancia conocida como "unobtanio", utilizando cuerpos de avatar para desplazarse. La mitología se profundizó con el estreno en 2022 de Avatar: El camino del agua . Para volverte a orientar antes del próximo capítulo, aquí tienes un manual.

¿Qué ocurre con la familia Sully?

En el centro del universo de Avatar está la familia Sully, liderada por el exmarine Jake Sully (Sam Worthington), quien renunció a su cuerpo humano al final de la primera película para vivir en Pandora con su amor, Neytiri (Zoe Saldaña). Jake y Neytiri tienen tres hijos biológicos. Neytiri pertenece a un clan de gente del bosque, pero en El camino del agua los Sully buscaron refugio entre un grupo de Na'vi de los arrecifes conocidos como los Metkayina. Al principio de Fuego y cenizas, los Sully están de luto. Su hijo mayor, Neteyam (Jamie Flatters), murió intentando salvar a sus hermanos menores, entre ellos Lo'ak (Britain Dalton), el hermano más rebelde con el que Jake se frustra fácilmente. Los Sully también tienen una hija pequeña, Tuk (Trinity Bliss), y cuidan de otros dos jóvenes, Kiri (Sigourney Weaver) y Spider (Jack Champion).

¿Entonces Sigourney Weaver sigue interpretando a una adolescente?

Una de las novedades más extrañas de El camino del agua fue que Weaver no interpretaba a Grace, la investigadora que muere en la primera película, sino a una adolescente Na'vi. Eso significaba que la actriz, de unos 70 años, interpretaba un papel unos 60 años más joven que ella. Pero no se trataba solo de un casting creativo. Cameron mantuvo a su colaboradora de siempre en un papel clave: Kiri, la hija adoptiva de Jake y Neytiri. Pero, ¿quién es su madre? Sería Grace, de ahí la conexión con Weaver. Bueno, para ser exactos, Kiri nació del avatar de Grace, que quedó misteriosamente fecundada, quizá relacionado con el hecho de que, justo antes de morir, los Na'vi intentaron transferir su conciencia al cuerpo alienígena utilizando el Árbol de las Almas. Kiri es excéntrica y tiene una intensa conexión con la diosa Eywa, el centro de la vida religiosa en Pandora. Cuando Kiri conecta con el Árbol de los Espíritus submarino y entra en comunión con Grace --interpretada por la versión humana de Weaver--, empieza a convulsionarse, lo que la pone en riesgo de morir. Este detalle será muy importante para la trama de Fuego y Cenizas.

¿Qué ocurre con Spider?

En El camino del agua, Cameron también presentó a un niño humano de actitud punk y con rastas que utiliza la jerga de la década de 1990 que usaba John Connor en Terminator 2: Juicio final. Se trata de Spider, interpretado por Champion. Spider se crió en Pandora, abandonado tras los sucesos de la primera película porque los bebés no pueden ser transportados por el espacio en criosueño. Spider no puede respirar el aire de Pandora, así que siempre que está fuera tiene que llevar una máscara, lo que parece un gran inconveniente. Es básicamente un hermano para los hermanos Sully, pero Neytiri desconfía de esta "gente del cielo" en su círculo cercano, sobre todo porque el padre de Spider es el coronel Miles Quaritch (Stephen Lang), el principal antagonista de la franquicia. Al igual que Grace, Quaritch también murió en Avatar, y Cameron también encontró una forma de que Lang regresara. Tras la muerte de Quaritch, sus recuerdos se cargaron en un cuerpo de avatar. Así que cuando Quaritch reaparece en Pandora en forma azul, es y no es realmente el padre de Spider. Así, Spider tiene muchos sentimientos complejos hacia su figura cuasipaterna. Al final de El camino del agua, decide salvar la vida del nuevo Quaritch, una decisión de la que quizá se arrepienta.

¿Por qué son importantes los tulkun?

Pandora está repleta de criaturas, pero las más importantes para la saga en este momento son los tulkun. Estos seres parecidos a las ballenas son muy inteligentes e increíblemente pacíficos, pero son cazados por humanos malvados porque sus cerebros contienen una sustancia llamada "amrita", que puede detener el envejecimiento y vale millones de dólares. El capitalista que lidera la carga contra los tulkun es Scoresby (Brendan Cowell), quien explica amablemente que toda la investigación humana en Pandora se financia con la venta de amrita. Los tulkun, que tienen una conexión especial con la gente del arrecife, no se defienden porque va en contra de su código moral.

¿Quién es Payakan?

Dentro de los tulkun, el nombre más importante que hay que recordar es Payakan. Payakan es un tulkun que salva a Lo'ak en El camino del agua después de que lo abandonaran unos jóvenes miembros de los Metkayina que están jugueteando. Lo más relevante para la trama es que Payakan es un marginado entre los tulkun porque se le considera un asesino. Excepto, por supuesto, que Payakan es sobre todo un incomprendido. Reunió a un grupo de tulkun para luchar contra los humanos después de que mataran a su madre, y aunque no fue responsable de las muertes que se produjeron, los tulkun siguen creyendo que hizo mal.